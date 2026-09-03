Banxico alerta por fraudes: advierte sobre páginas falsas, venta de autos y solicitudes de dinero

Un cartel informativo del Banco de México alerta a la ciudadanía sobre publicaciones, llamadas y páginas de internet falsas que suplantan la identidad de la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco de México (Banxico) emitió una alerta a la población ante la detección de publicaciones, llamadas telefónicas, correos electrónicos y páginas de internet falsas que utilizan de manera indebida el nombre y la imagen del banco central para cometer posibles fraudes.

La institución advirtió que personas ajenas al organismo han creado comunicaciones y sitios apócrifos con características similares a los canales oficiales de Banxico, con el objetivo de engañar a los ciudadanos y obtener información personal, financiera o recursos económicos.

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De acuerdo con el Banco Central, entre los principales engaños detectados se encuentran supuestas ofertas para la venta de automóviles y otros bienes, comercialización de tiempos compartidos, así como solicitudes de datos personales o financieros para realizar presuntas operaciones.

¿Cómo operan los sitios falsos de Banxico?

Se han detectado sitios falsos de Banxico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banxico explicó que los presuntos defraudadores recurren a diferentes mecanismos para hacer más creíbles sus engaños. Entre ellos se encuentra el uso no autorizado del nombre o imagen de funcionarios y trabajadores del banco central, así como la utilización de cargos, nombres de personas y referencias que buscan aparentar una relación con la institución.

También pueden emplear logotipos, marcas, imágenes, monogramas, diseños y gráficas similares a las utilizadas oficialmente por el Banco de México.

Además, los sitios fraudulentos pueden utilizar las siglas BM o Banxico, dominios de internet y direcciones de correo electrónico que se parecen a las oficiales, así como números telefónicos, sonidos o mensajes de conmutador diseñados para generar confianza entre las posibles víctimas.

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Ante esta situación, la institución pidió a la ciudadanía extremar precauciones y verificar cuidadosamente el sitio de internet que está consultando antes de proporcionar cualquier información.

Banxico no ofrece créditos ni vende vehículos

El Banco de México aclaró que no realiza operaciones financieras con el público en general

El Banco de México aclaró que, como banco central del Estado mexicano y autoridad del sistema financiero, no realiza operaciones financieras con el público en general.

Por ello, Banxico no solicita depósitos de dinero, transferencias bancarias ni documentos personales a particulares. Tampoco ofrece créditos, inversiones o productos financieros directamente a la población.

La institución señaló que sus facultades están establecidas expresamente en la Ley del Banco de México y demás disposiciones que regulan sus actividades.

En consecuencia, la población debe desconfiar de cualquier persona o empresa que asegure representar a Banxico y solicite dinero a cambio de algún crédito, vehículo, inversión, indemnización, reembolso u otro supuesto beneficio.

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La única excepción señalada por la institución está relacionada con la comercialización de monedas y productos numismáticos.

Desmiente supuestos fondos e indemnizaciones

Banxico también rechazó tener participación en programas relacionados con el pago de indemnizaciones, reembolsos REUTERS/Henry Romero

Banxico también rechazó tener participación en programas relacionados con el pago de indemnizaciones, reembolsos u operaciones similares.

De manera específica, negó participar o contar con registros de fondos denominados “Fondo Mixto Privado”, “Fondo Mixto Privado de los Pueblos Originarios”, “Fondo Mixto Privado de los Pueblos Originarios del País” o “Fondo Mixto Privado de los Pueblos Originarios del Norte del País”.

Asimismo, aclaró que no tiene relación con operaciones asociadas a regímenes de tiempo compartido ofrecidos por distintas empresas.

Por ello, el banco central reiteró que no vende vehículos, no ofrece créditos y no solicita transferencias a cuentas de bancos comerciales bajo ninguno de estos conceptos.

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¿Cuál es la página oficial de Banxico?

El Banco de México recordó que su única página oficial es www.banxico.org.mx y recomendó a los usuarios comprobar directamente la dirección que aparece en el navegador antes de consultar información o proporcionar datos.

La institución pidió a quienes consideren haber sido víctimas de una operación probablemente fraudulenta acudir ante las autoridades de procuración de justicia correspondientes para presentar la denuncia.

La recomendación principal es no realizar depósitos, transferencias ni proporcionar información bancaria o personal cuando una supuesta comunicación de Banxico solicite este tipo de acciones.

La alerta busca prevenir que más personas sean víctimas de fraudes que utilizan la identidad institucional del banco central para aparentar legitimidad y obtener recursos o información sensible.

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