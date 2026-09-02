México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 2 de septiembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
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Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

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Para este miércoles se pronóstica una temperatura máxima de 26° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 12 km/h , por su parte, la nubosidad será de 50% con probabilidad de lluvia del 10% antes del anochecer.

El clima en el puerto de Veracruz

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

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La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

La temporada de huracanes del Atlántico

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes del Atlántico, que afecta parcialmente el Golfo de México y el puerto de Veracruz se extiende principalmente de junio a noviembre y se caracteriza por fuertes lluvias, vientos intensos y aumento en la altura del oleaje.

En promedio, Veracruz puede ser afectado directamente por uno o dos huracanes o tormentas tropicales por temporada, aunque tormentas menores o sistemas asociados (como ondas tropicales) pueden causar lluvias intensas con mayor frecuencia.

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