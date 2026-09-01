Vestido de Mariana Ochoa que utilizó en LCDLF: cuánto cuesta la prenda que también ha usado Lupita Jones

La prenda de la exintegrante de OV7 es una pieza de alta costura del diseñador Felipe Alvarado con historial en certámenes de belleza. (Instagram:felipealavarado)

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El vestido que usó Mariana Ochoa en la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, calificado como “naco y horrible” por su compañera Gema Garoa, es una creación del diseñador mexicano Felipe Alvarado que ya había sido utilizada por Lupita Jones, ganadora de Miss Universo 1991, en noviembre de 2022.

La polémica del vestido comenzó cuando Ochoa regresó a la casa tras salvarse de la eliminación y Garoa comentó el vestido con el diseñador Aldo Rendón. “El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de Casa Sharon de ahí de McAllen”, dijo Garoa. La actriz pidió a una persona fuera del reality que le tomara una fotografía a la prenda para investigar dónde había sido comprada.

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Rendón no se quedó atrás en las críticas. Cuando Ochoa se retiró a cambiarse de ropa, el estilista insistió: “Parece Cenicienta de Temu. El vestido ese... ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”. Después fue más lejos: “Es una gata naca, inmunda, asquerosa... No la quieren ni los de OV7. ¿Por qué la vamos a querer nosotros?”.

El vestido usado por reinas de belleza

Vestido de Felipe Alvarado. (Instagram: Felipe Alvarado)

El diseñador Felipe Alvarado respondió a las críticas mostrando en sus historias de Instagram que la pieza fue confeccionada originalmente en septiembre de 2022, casi cuatro años antes de que Ochoa la portara en la gala de La Casa de los Famosos México.

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“Mariana Ochoa brillando en un Felipe Alvarado”, escribió el diseñador junto a una fotografía de la exintegrante de OV7 con el vestido lila.

Alvarado documentó que Lupita Jones utilizó la misma prenda en noviembre de 2022 durante un evento de Mexicana Universal Zacatecas. También expresó: “No todo lo extraordinario está para gustarle a todos. El vestido que Mariana Ochoa portó es una creación del diseñador Felipe Alvarado, diseñador mexicano que apuesta por la alta costura como una forma de expresión, identidad y arte”, escribió en otra de sus publicaciones.

El diseño también fue usado por Kassandra Félix, coronada Reina de la Feria Nacional de Zacatecas 2024, según las mismas historias compartidas por Alvarado.

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Alvarado dirige su taller de alta costura sobre la avenida González Ortega, en Zacatecas, donde también encabeza Loreto School, una academia de modelaje, y Queen Victoria, su propia marca de calzado.

Vestido de Felipe Alvarado. (Instagram: Felipe Alvarado)

El diseñador estudió Mercadotecnia y Diseño de Modas en la Universidad Autónoma de Durango, campus Laguna, y ofrece masterclasses profesionales de corsetería. Ha vestido previamente a Ángela Aguilar, incluyendo un atuendo para Premios Lo Nuestro 2022. Su trabajo también está vinculado a Mexicana Universal: en 2023, el Instituto Zacatecano de Cultura destacó que las finalistas del certamen utilizaron vestuarios creados por él.

Cuánto cuesta el vestido de Mariana Ochoa

En redes sociales circuló primero la versión de que el vestido pertenecía a la firma Nicole & Felicia, con un precio estimado de 3,000 dólares, equivalentes a más de 50,000 pesos, mismo que también ha usado la cantante Taylor Swift.

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La pieza que se relacionó con ese precio era un gown morado con corpiño adornado con pedrería, tirantes finos y falda voluminosa de tul brillante con detalles centelleantes. Sin embargo, ese modelo no coincidía exactamente con el que usó Ochoa en la gala, por lo que la cifra debe tomarse como un precio atribuido, no como el costo oficial confirmado de la prenda.

Vestido de Felipe Alvarado. (Instagram: Felipe Alvarado)

Posteriormente se confirmó que el diseño era de Felipe Alvarado. El analista de moda Edy Smol calculó en el programa Cuéntamelo Ya!, que el vestido tendría un valor aproximado de 3,000 dólares y defendió el trabajo detrás de la prenda y cuestionó la actitud de Garoa hacia los artesanos que la confeccionaron.

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“Me fascinó el look pero a partir de que me ninguneó a mis protegidas que son las costureras, los fabricantes de cada Centro Histórico de sus vestidos”, declaró.

El conductor concluyó que las críticas de Garoa terminaron por afectar su propia imagen frente a la audiencia. “Haber ninguneado precios, haber puesto todo lo demás en este caso, tache a su actitud, palomita a su look. Me encantó el vestido, felicidades a Memeloski porque él hizo su trabajo, aquí se patinó Gema”, dijo Smol.

La polémica generó un efecto contrario al que buscaba Garoa: los usuarios comenzaron a investigar tanto el origen del vestido de Ochoa como el que la propia actriz utilizó esa noche. Uno de los modelos más señalados como similar al de Garoa es el Maraya Diamond, de la firma Bronx & Banco, con un precio aproximado de 15,300 pesos en plataformas de venta.

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