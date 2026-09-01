México

Pop-Up Store de Stray Kids en CDMX: fechas, ubicación y mercancía oficial de SKZOO

Ciudad de México cierra el circuito regional de la tienda de Stray Kids, que también pasa por Río de Janeiro, Bogotá y Buenos Aires en el marco del festival STRAYCITY

Cartel promocional estilo scrapbook para el evento Straycity, con fotos de Stray Kids, RENEE y Andrés Obregón sobre un fondo azul grisáceo y recortes de periódico.
Stray Kids tendrá dos conciertos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Stray Kids tiene programadas dos fechas en Ciudad de México, el 25 y 26 de septiembre, con su festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. Paralelo a los conciertos, la banda surcoreana instalará una Pop up Store.

La tienda permanecerá abierta 24 días, un periodo que casi cuadruplica la duración de la visita del grupo a la capital mexicana. Comienza dos semanas antes del primer concierto y se extiende varios días después de la segunda fecha en el Estadio GNP Seguros.

STRAYCITY reúne en el mismo cartel a Stray Kids (integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N), junto a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE. El formato se aparta de una gira tradicional porque el octeto comparte escenario con actos invitados en cada ciudad de la ruta latinoamericana, que también incluye Bogotá y Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Cuándo y dónde estará la Pop-Up Store de Stray Kids en CDMX

(Instagram)
(Instagram)

La tienda [SKZOO EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD] Global POP-UP STORE abre sus puertas del 11 de septiembre al 4 de octubre en Calle Río Elba 20, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, en Ciudad de México.

El acceso se perfila como gratuito, una condición habitual en este tipo de experiencias temáticas ligadas a grupos de K-pop. Hasta el momento no hay información oficial sobre un posible registro previo, la fecha en que ese proceso podría abrirse ni el horario exacto de atención al público.

Para llegar al lugar, una opción es la Línea 1 del Metro hasta la estación Sevilla, con una caminata breve hasta el local. Otra alternativa es la Línea 1 del Metrobús hasta la estación Chapultepec, que queda más cerca de la tienda que la estación del Metro, aunque ambas rutas dejan al visitante a solo minutos de la entrada.

PUBLICIDAD

Tampoco existe información pública sobre el límite de compra por persona, los métodos de pago aceptados o las reglas específicas de ingreso al inmueble. La organización del evento no ha detallado si habrá filas diferenciadas, cupo máximo por horario o alguna dinámica adicional dentro del espacio.

Qué mercancía podría venderse

SKZOO es la línea de personajes animados que representa a cada uno de los ocho integrantes de Stray Kids dentro de su universo de mercancía oficial. Cada personaje corresponde a un miembro del grupo y funciona como eje visual de la tienda temporal.

La propuesta contempla un espacio temático inspirado por completo en estos personajes, con una ambientación descrita como inmersiva, pensada para que los visitantes recorran la tienda como una experiencia y no solo como un punto de venta.

Algunos de los artículos que estarán disponibles en Río de Janeiro y que podrían venderse en CDMX. (Redes sociales)
Algunos de los artículos que estarán disponibles en Río de Janeiro y que podrían venderse en CDMX. (Redes sociales)

Un catálogo exhibido en redes sociales sobre lo que podrá comparase en la sede de Río de Janeiro deja entrever algunos de los artículos que podrían comprarse en la CDMX como: lightstick oficial en su versión 2; la bolsa de hombro con el rostro de cada personaje; el llavero acrílico de la línea Evil SKZOO; el libro coleccionable para pegatinas de peluche; el llavero tipo peluche con correa; el set de caritas para portarretratos o “reel face set”; el llavero sorpresa en presentación de juguete, y dos artículos exclusivos para venta en línea: el llavero edición Latinoamérica y el conjunto de ropa para el peluche de pie, también edición Latinoamérica.

La segunda mitad del catálogo suma la taza tipo “city mug” edición Latinoamérica; el soporte acrílico edición Latinoamérica; la libreta índice edición Latinoamérica; el pin metálico edición Latinoamérica, y tres prendas de acceso gratuito con la compra: la chamarra estilo racing, la playera y el jersey de beisbol, las tres en edición Latinoamérica. Cierran el listado el sujetador magnético acrílico y el estuche de viaje con estampado de los personajes.

Algunos de los artículos que estarán disponibles en Río de Janeiro y que podrían venderse en CDMX. (Redes sociales)
Algunos de los artículos que estarán disponibles en Río de Janeiro y que podrían venderse en CDMX. (Redes sociales)

La tienda de SKZOO se anunció como parte de STEP OUT 2026, presentado el primero de enero de ese año. Desde entonces recorrió Seúl, Nueva York, Toronto, Chicago, entre otros.

En Latinoamérica, la experiencia opera de forma simultánea en cuatro sedes durante septiembre. En Río de Janeiro se instala en el Shopping Metropolitano Barra, del 3 al 13 de septiembre; en Bogotá abre en la Carrera 10a #70-24, en el barrio de Chapinero, del 4 al 13, y en Buenos Aires se ubica en el Abasto Shopping Center, del 11 al 21.

Ciudad de México cierra el circuito regional con la fecha más extensa, del 11 de septiembre al 4 de octubre, en la dirección de Río Elba 20.

STAY, el fandom de Stray Kids, mantiene una presencia activa en México desde el debut del grupo en 2017, consolidado con temas como ‘God’s Menu’, ‘MANIAC’, ‘S-Class’ y ‘Chk Chk Boom’. La instalación de la tienda en la capital mexicana ocurre en ese contexto de crecimiento del público local del K-pop.

Temas Relacionados

Stray KidsK-popConciertos en Méxicomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ingrid Martz enfrenta demanda de su exesposo: le exige pensión, pago de sus abogados y parte de sus bienes

El litigante Guillermo Pous calificó de improcedente la solicitud patrimonial y señaló que el exmarido de la actriz no tributaría ni en México ni en Estados Unidos, pese a mantener un estilo de vida que no correspondería a sus ingresos declarados

Ingrid Martz enfrenta demanda de su exesposo: le exige pensión, pago de sus abogados y parte de sus bienes

Menú semanal con platillos saludables y fáciles de preparar, ideales para personas con poco tiempo

Con ingredientes básicos y preparaciones de pocos pasos, es posible armar un menú equilibrado que incluya proteínas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, sin pasar horas en la cocina

Menú semanal con platillos saludables y fáciles de preparar, ideales para personas con poco tiempo

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: La hora pico provoca caos en la Red de transporte

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: La hora pico provoca caos en la Red de transporte

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Durante agosto, las capturas involucraron a estructuras vinculadas con ambos grupos en Baja California, Oaxaca y Chiapas; en Sinaloa se aseguraron armas, explosivos y vehículos durante operativos contra células criminales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Remodelación Línea 3 del Metro CDMX: aplazan licitación para definir a empresas que invertirán en la obra

El Gobierno de la CDMX aseguró que la obra evitará afectaciones a los usuarios y empezará en 2027

Remodelación Línea 3 del Metro CDMX: aplazan licitación para definir a empresas que invertirán en la obra
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Aseguran 203 kilos de metanfetamina junto a miles de litros de precursores y equipo de laboratorio en San Luis Potosí

De los Arellano Félix al CJNG: el uso de los “coches bomba” como arma de guerra por los cárteles mexicanos

Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco

Capturan a tres integrantes de “Los Mezcales” con más de 2 mil dosis de droga en Colima

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Mariana Ochoa obtiene la imunidad esta semana

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Mariana Ochoa obtiene la imunidad esta semana

Vestido de Mariana Ochoa que utilizó en LCDLF: cuánto cuesta la prenda que también ha usado Lupita Jones

Ingrid Martz enfrenta demanda de su exesposo: le exige pensión, pago de sus abogados y parte de sus bienes

TV Azteca renueva su barra de noticias: estos son los cambios y periodistas despedidos

Oasis aterriza en los cines de México: dónde y cuándo ver el documental de los hermanos Gallagher

DEPORTES

Revelan qué impide la construcción del estadio de Cruz Azul en la CDMX

Revelan qué impide la construcción del estadio de Cruz Azul en la CDMX

Erik Lira llegará al Mónaco, presidente de Cruz Azul confirmó el fichaje: “Nos tardamos”

Chivas cambia horario para el partido contra Pumas y Necaxa del Apertura 2026, estos son las nuevas fechas

Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer Paulo Chavira por reto viral

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan