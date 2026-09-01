Una mujer enfrenta proceso por disparos, robo e incendio contra una familia estadounidense en San Miguel de Allende

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guadalupe Azucena “N” es capturada por su probable participación en un ataque contra una familia de nacionalidad estadounidense en San Miguel de Allende, Guanajuato. El hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de enero de 2026, cuando la mujer presuntamente llegó con otras personas armadas a una vivienda de la comunidad de Los Órganos e ingresó sin autorización.

Los agresores realizaron disparos dentro del inmueble, incendiaron parte de la casa y prendieron fuego a un vehículo de la familia, según informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Las autoridades también investigan amenazas vinculadas con la nacionalidad de las víctimas, aunque la causa precisa de la agresión permanece bajo investigación.

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La Fiscalía de Guanajuato vincula a proceso a Guadalupe Azucena “N”

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato atribuye a Guadalupe Azucena “N”, alias Lupe, los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y daños por incendio. La autoridad judicial ya la vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los hechos.

Medios locales reportaron que la acusada arribó al domicilio acompañada por otras personas. El grupo presuntamente sorprendió a los integrantes de la familia mientras permanecían dentro de la propiedad.

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sostiene que los responsables sustrajeron dinero en efectivo, herramientas, equipos electrónicos y otros objetos personales. La familia afectada también perdió el uso de un vehículo que los atacantes incendiaron durante la agresión.

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La Fiscalía incorporó las amenazas relacionadas con la nacionalidad estadounidense de las víctimas a sus líneas de investigación. Ese elemento forma parte de las indagatorias que buscan establecer las circunstancias y las responsabilidades de cada participante.

Los Órganos concentra la investigación por el ataque armado

La comunidad de Los Órganos, ubicada en el municipio de San Miguel de Allende, fue el escenario de la agresión contra la familia estadounidense. Los reportes revisados indican que los presuntos responsables entraron a la vivienda sin el consentimiento de sus ocupantes.

El medio Milenio señaló que el incendio consumió una parte de la casa después de los disparos. La publicación también informó que los agresores despojaron a las víctimas de sus pertenencias antes de retirarse del lugar.

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Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto asumió el caso por la complejidad de los hechos. La unidad realizó diligencias ministeriales, periciales y de investigación para identificar a los responsables.

La dependencia estatal mantuvo comunicación con autoridades consulares de Estados Unidos debido a la nacionalidad de las víctimas. Esa coordinación permite dar seguimiento institucional al caso y atender las gestiones que correspondan.

El juez ordena prisión preventiva para Guadalupe Azucena “N”

El juez impuso prisión preventiva a Guadalupe Azucena “N” como medida cautelar durante el proceso penal. La imputada permanecerá bajo esa medida mientras transcurre el plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria.

La representación del Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso. El expediente reúne elementos sobre la agresión armada, el incendio y el robo que afectaron a la familia.

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Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Latinus citó a la Fiscalía de Guanajuato, que indicó: “La investigación permanece abierta”. La institución agregó que los actos ministeriales continúan para establecer la participación de todas las personas involucradas.

El diario digital precisó que la autoridad busca determinar el grado de intervención de quienes acompañaron a la mujer durante el ataque. La carpeta también contempla acciones para ubicar y capturar a los demás presuntos responsables.

Milenio informó que las autoridades mantienen abiertas las diligencias para localizar a los otros participantes en la agresión. La investigación deberá definir si existen más imputaciones por los delitos que ya forman parte del proceso.

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La Fiscalía de Guanajuato señaló que el caso avanzará con respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas. La autoridad estatal deberá presentar nuevos elementos ante el juez cuando concluya la etapa complementaria.

La detención de Guadalupe Azucena “N” representa el avance judicial confirmado hasta ahora en el ataque ocurrido en San Miguel de Allende. La identidad y la situación legal de las otras personas señaladas todavía dependen de los resultados de la investigación oficial.