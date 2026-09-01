Tailandia comenzará a pedir visa a mexicanos: a partir de esta fecha será obligatoria

Un visado digital con código QR se despliega sobre un teléfono inteligente entre las banderas de México y Tailandia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Este 1 de septiembre, se anunció que Tailandia modificará sus requisitos de migración para todos los viajeros mexicanos que tienen planeado visitar el país asiático próximamente.

Las nuevas medidas de ingreso fueron anunciadas a través de la cuenta oficial de X de la Embajada de Tailandia en México, en donde pidieron a los turistas nacionales tomar sus precauciones para evitar contratiempos durante su viaje.

El nuevo documento, se trata de una visa electrónica (también conocida como e-visa), la cual será obligatoria para los connacionales que lleguen a territorio tailandés.

¿Cuándo comenzará Tailandia a pedir visa a mexicanos?

De acuerdo a la información brindada, a partir del 15 de septiembre de 2026 todas las mexicanas y mexicanos que tengan la intención de viajar a Tailandia deberán contar de forma obligatoria con este documento.

PUBLICIDAD

Requisitos para visitar Tailandia

Tramitar visa electrónica antes de un viaje. Puede tomar de 5 a 10 días hábiles, por medio de la página web: https://www.thaievisa.go.th/

Llenar en línea la Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Mediante el sitio: https://tdac.immigration.go.th/

Información importante y emergencias

Representaciones de México no pueden: otorgara, facilitar, agilizar, ni extender visas

Teléfono de emergencia de la Embajada de México en Tailandia: Marcado Local: 083-299-3399/Marcado internacional: +66-83-299-3390

Visa de Tailandia para mexicanos. (@EmbaMexTai)

Bangkok lidera el ranking mundial de vida nocturna en 2026

Bangkok fue seleccionada como la ciudad con mejor vida nocturna del mundo en 2026 por un ranking de Time Out, elaborado junto con Intrepid Travel. La clasificación se apoyó en una encuesta a más de 24.000 personas de distintos países y evaluó calidad, precio, seguridad, diversidad y posibilidades de socialización. La capital tailandesa obtuvo un 95% de aprobación de un panel de especialistas.

El informe destacó la combinación de bares en terrazas, coctelerías de pequeño formato, espacios informales para beber en la calle, puestos gastronómicos abiertos hasta la madrugada y una presencia visible de la comunidad LGBTQ+. El 73% de los residentes consultados consideró buena o sobresaliente la oferta nocturna. El mismo porcentaje dijo que la ciudad facilita encontrar lugares de pertenencia y encuentro.

PUBLICIDAD

Berlín ocupó la segunda posición, con 78% de aprobación de sus habitantes. Aunque su fama se asocia con clubes alternativos y fiestas electrónicas, el estudio remarcó la valoración de bares accesibles y sitios alternativos para relacionarse. Nueva York quedó tercera: logró 82% de aprobación por la calidad y variedad de sus opciones, aunque apenas 40% consideró asequible el costo de salir.

Melbourne alcanzó el cuarto puesto, respaldada por el 77% de respuestas favorables y por un 59% que destacó la sensación de comunidad nocturna. São Paulo completó los cinco primeros lugares gracias a resultados sólidos en calidad y accesibilidad. El relevamiento plantea que la vida nocturna funciona como indicador urbano: las ciudades buscan atraer turismo joven, talento y eventos mediante propuestas seguras, diversas, accesibles e inclusivas.

PUBLICIDAD