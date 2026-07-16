No hay retroceso en derechos de las mujeres en México pero persiste brecha salarial, dice Sheinbaum tras informe de la ONU

La presidenta aseguró que no hay un retroceso en los derechos de las mujeres en México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México no hay un retroceso en los derechos de las mujeres y que incluso, el país subió de nivel en la materia, luego de que recientemente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre una rgresión a nivel mundial.

“Pues no es el caso de México. De hecho, México subió en el ranking que se llama de Protección de Derechos de las Mujeres. Una parte tiene que ver con los derechos políticos, que México es de los países más avanzados.

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La mitad de los congresos son mujeres, la mitad de las candidaturas a gobernadoras son mujeres, a gobernadores y gobernadoras son mujeres. Eh, y bueno, por primera vez una mujer presidenta", dijo en Palacio Nacional.

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