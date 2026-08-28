México

Niurka habla de la muerte de Daniel Bisogno y afirma que el exconductor de Ventaneando pudo haber sobrevivido más tiempo

La vedette cubana aseguró tener una explicación espiritual sobre lo que ocurrió en los últimos meses de vida del conductor

Niurka
La vedette cubana reveló en el pódcast 'El grito de la llorona' el blindaje spiritual que buscaba la familia. (CUARTOSCURO)
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Niurka aseguró en el pódcast El grito de la llorona que Daniel Bisogno pudo haber vivido más tiempo si quienes lo rodeaban no hubieran roto la conexión espiritual que, según ella, su padre de la religión había establecido con el conductor de Ventaneando. La vedette cubana aclaró que su papel fue únicamente el de servir como puente para que Daniel y su hermano Alex Bisogno se conectaran con esa figura espiritual, y que desconocía los detalles de lo que ocurrió.

“Nos hubiera durado más tiempo. Más tiempo con nosotros. Lo que pasa es que cuando entran las normas humanas e imposiciones rompen la conexión, ese blindaje. Y Alex y Bisogno conectaron muy bonito con mi padresito. Nos lo regaló un ratito más, ¿sabes? La gente es muy incrédula, pero si hubieran tenido un poquito más de fe... estuviera todavía con nosotros”, dijo Niurka en el pódcast.

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Niurka fue el puente de la conexión

La vedette fue enfática en que ella no ejecutó ningún trabajo espiritual directamente sobre Daniel Bisogno ni tuvo conocimiento de los detalles de lo que se realizó. Su función fue conectar a Alex con su padre religioso dentro de la santería, y a partir de ahí la relación fue entre ellos.

La vedette cubana sostuvo que Daniel Bisogno recibió más tiempo de vida gracias a una conexión espiritual que ella facilitó, pero que esa protección se quebró cuando las personas a su alrededor no tuvieron suficiente fe. (Fotos: Instagram/TV Azteca)
La vedette cubana sostuvo que Daniel Bisogno recibió más tiempo de vida gracias a una conexión espiritual que ella facilitó, pero que esa protección se quebró cuando las personas a su alrededor no tuvieron suficiente fe. (Fotos: Instagram/TV Azteca)

Esa distinción cobra peso cuando se contrasta con lo que Alex había relatado previamente en el mismo pódcast El grito de la llorona. El hermano del conductor de Ventaneando contó que, tras recibir múltiples advertencias sobre presuntos trabajos de brujería en contra de Daniel, alguien le recomendó buscar a Niurka. Fue ella quien lo canalizó con una persona de confianza que hizo “una revisión con conchas” y concluyó: “Tu hermano trae un trabajo y quieren destruir sus órganos”, según relató Alex.

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Alex Bisogno recibió al menos tres advertencias antes de la muerte de su hermano

El primero en alertarlo fue un trabajador de TV Azteca que le dijo que una persona conocida en la santería aseguraba que a Daniel “le estaban haciendo brujería”. Tiempo después, otra fuente le comunicó algo más directo: “Tiene un trabajo brutal”.

La tercera advertencia llegó apenas nueve días antes de la muerte de Daniel. Una mujer se presentó frente a las instalaciones de TV Azteca con una pancarta que acusaba que al conductor le estaban haciendo daño. Alex decidió hablar con ella y darle su voto de confianza. La mujer inició un ciclo de velaciones que debía completarse en 11 días. No llegó al final.

“No te voy a mentir: cuando iban 9, mi hermano murió”, dijo Alex Bisogno al pódcast. La mujer lo buscó después para disculparse: “Perdóname, no alcancé a salvarlo”.

Según Niurka, las imposiciones humanas rompieron la conexión espiritual que su padre religioso había logrado establecer con el conductor. Foto: (X) @namodan
Según Niurka, las imposiciones humanas rompieron la conexión espiritual que su padre religioso había logrado establecer con el conductor. Foto: (X) @namodan

Alex Bisogno no señala a nadie, pero confía en el karma

A pesar de la carga de sus declaraciones, Alex evitó señalar a una persona en particular como responsable. Dijo no saber quién pudo haber deseado el mal a su hermano, aunque dejó en claro que confía en que la vida cobra lo que se hace.

“Más allá de que creas o no en las religiones, es el hecho del odio de una persona lo que hace que te enfermes. Somos energía y la energía te destruye”, afirmó. Y cerró con una advertencia dirigida a nadie y a todos: “Yo creo en el karma; no sé quién no lo pudo haber hecho. Me queda claro que quien le desea el mal así a una persona, sea quien sea, pues tarde que temprano la vida le va a devolver lo mismo”.

El vínculo entre Niurka y la familia Bisogno había quedado registrado desde noviembre de 2024, cuando Alex agradeció públicamente a la vedette por sus gestiones espirituales y reconoció que buscó su ayuda porque le llegó información que no quiso ignorar: “Traté de contactar a Niurka por información que a mí me llegó, que uno no sabe si es cierto o no es cierto, pero para qué le juegas”, dijo entonces.

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