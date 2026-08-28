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Beca Rita Cetina 2026: estas son las fechas de registro en línea y entrega de tarjetas

Es para el ciclo escolar 2026-2027 y establece que las familias podrán realizar el registro en octubre y la entrega de tarjetas se dividiría entre diciembre y enero del próximo año

Este calendario es para el ciclo escolar 2026-2027 y establece que las familias podrán realizar el registro en octubre y la entrega de tarjetas se dividiría entre diciembre y enero de 2027
Este calendario es para el ciclo escolar 2026-2027 y establece que las familias podrán realizar el registro en octubre y la entrega de tarjetas se dividiría entre diciembre y enero de 2027
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La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina prepara un nuevo periodo de incorporación para las familias con hijas, hijos o menores bajo su cuidado inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria. De acuerdo con el calendario proporcionado, el registro en línea estará disponible del 2 al 15 de octubre de 2026.

Este periodo aplicaría tanto para la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica como para el apoyo destinado a uniformes y útiles escolares de estudiantes de primaria. Antes de comenzar el trámite, las autoridades llevarían a cabo asambleas informativas para explicar los requisitos, el proceso de inscripción y la forma de entrega de los recursos.

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Aunque el calendario difundido presenta días concretos, la página oficial de Programas para el Bienestar únicamente indica, hasta el momento, que el próximo registro se realizará al inicio del ciclo escolar 2026-2027. Por ello, se recomienda a las familias esperar la publicación de la convocatoria o del comunicado correspondiente antes de considerar definitivas las fechas.

¿Cuándo será el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

Según la información proporcionada, las asambleas presenciales se desarrollarían del 5 al 31 de octubre de 2026, mientras que el 9 de octubre se realizaría una asamblea virtual. Estos encuentros tienen como finalidad orientar a madres, padres, tutoras y tutores sobre el procedimiento de incorporación.

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El registro en línea estaría abierto del 2 al 15 de octubre de 2026. Para completar el trámite, la persona responsable de la o el estudiante deberá ingresar al sitio oficial durante el periodo habilitado e iniciar sesión mediante su cuenta de Llave MX.

Infografía con texto sobre la Beca Rita Cetina, la cifra de 2.500 pesos, seis recuadros explicativos e ilustraciones de útiles escolares.
Las familias deberán realizar el registro en línea de la Beca Rita Cetina y esperar la validación de sus datos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar

La documentación solicitada por el programa incluye la CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio de la madre, padre, tutora o tutor. También se requiere la CURP de la alumna o alumno y la Clave de Centro de Trabajo de la escuela pública donde estudia.

La persona adulta registrada será quien deberá acudir posteriormente a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. Después de capturar la información de todos los estudiantes de la familia, será necesario esperar la validación correspondiente.

Fechas previstas para la entrega de tarjetas

El calendario establece dos periodos diferentes para distribuir las tarjetas. En el caso de la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, la entrega se realizaría del 1 al 11 de diciembre de 2026.

Para las familias incorporadas al apoyo anual de primaria destinado a uniformes y útiles escolares, el proceso comenzaría el 25 de diciembre de 2026 y concluiría el 31 de enero de 2027. Las sedes, horarios y orden de atención deberán consultarse en las convocatorias emitidas para cada comunidad escolar.

El programa entrega a estudiantes de primaria un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumna o alumno. En secundaria, el beneficio es de mil 900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte del mismo hogar.

Las familias deberán realizar el registro en línea de la Beca Rita Cetina y esperar la validación de sus datos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar
Las familias deberán realizar el registro en línea de la Beca Rita Cetina y esperar la validación de sus datos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar

Requisitos para recibir la Beca Rita Cetina

La beca está dirigida a familias con estudiantes inscritos en primarias o secundarias públicas de modalidad escolarizada. Otro requisito es no recibir simultáneamente una beca educativa federal destinada al mismo propósito.

Todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, las familias deben realizar el proceso exclusivamente mediante las plataformas institucionales y consultar los avisos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Hasta que las autoridades publiquen la convocatoria completa, es importante tomar el calendario proporcionado como información sujeta a confirmación. El portal oficial mantiene como referencia general que el registro comenzará durante el ciclo escolar 2026-2027, pero todavía no muestra los periodos exactos de inscripción ni de entrega de tarjetas señalados en el material difundido.

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