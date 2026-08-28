“La Tía” y cuatro cómplices de “La Nueva Empresa” caen en Jalisco: usaban túneles en Ciudad Juárez para traficar migrantes a EEUU

Ana Florella Fragoso Ramos, alias "La Tía", fue identificada como líder del grupo. Crédito: Especial

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La Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a cinco integrantes de una célula del grupo delictivo “La Nueva Empresa” en los municipios de Zapopan y Tonalá, Jalisco.

El operativo se concretó con la ejecución de tres órdenes de cateo y resultó en la captura de dos hombres y tres mujeres vinculados con narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos, a través de túneles en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La detención se produjo como resultado de trabajos de investigación e inteligencia de la FGR, que identificó a la célula y obtuvo las órdenes judiciales necesarias para los allanamientos. Las tres instituciones del Gabinete de Seguridad actuaron de forma coordinada en ambos municipios jaliscienses.

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Los cinco detenidos en Zapopan y Tonalá

Ana Florella Fragoso Ramos, conocida con los alias “La Tía” y “Flor”, fue identificada por las autoridades como la líder de la célula criminal. Su detención representa la captura del mando operativo del grupo en Jalisco.

Los otros cuatro arrestados son Gilberto Sosa Valles, alias “El Loco”; Martha Samara Olvera De Anda, alias “La Fresa”; José de Jesús Rodríguez Diego; y Mayra Saraí Olvera de Anda. Las autoridades los señalan como integrantes activos de la estructura delictiva.

El operativo derivó de investigaciones de la FGR que ubicaron a la célula en dos municipios de Jalisco. Crédito: Especial

La célula operaba como brazo de “La Nueva Empresa” y tenía su actividad criminal anclada en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde coordinaba el paso de migrantes hacia territorio estadounidense. El método de traslado identificado por la FGR fue el uso de túneles fronterizos clandestinos.

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La ruta del tráfico de personas: Ciudad Juárez y los túneles hacia Estados Unidos

Los cinco detenidos en Jalisco, según las investigaciones de la FGR, formaban parte de una red que operaba delitos múltiples de forma simultánea. El narcotráfico, el secuestro y la extorsión complementaban el negocio del tráfico de personas migrantes como fuentes de financiamiento de la organización.

La elección de Ciudad Juárez como punto de operación no es casual. La ciudad fronteriza con El Paso, Texas, concentra históricamente el mayor flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos, lo que la convierte en un nodo de alto valor para las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

El uso de túneles como vía de traslado indica un nivel de infraestructura delictiva que requiere inversión, logística y complicidades. Las autoridades no precisaron en el comunicado cuántos túneles fueron identificados ni si alguno fue clausurado como parte del operativo.

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El operativo derivó de investigaciones de la FGR que ubicaron a la célula en dos municipios de Jalisco. Crédito: Especial

El material asegurado en los tres cateos

Los cateos en Zapopan y Tonalá arrojaron un decomiso que revela la capacidad financiera y logística de la célula. Las autoridades aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo y 31 teléfonos celulares, lo que apunta a una red de comunicaciones activa y extensa.

Además del efectivo y los vehículos, el operativo permitió asegurar tres tabletas electrónicas, una computadora portátil y cuatro equipos de cómputo de escritorio. La variedad del equipo tecnológico decomisado sugiere que la célula mantenía registros y coordinaciones digitales de sus actividades.

También se incautaron una memoria USB, tres terminales de pago y tres tarjetas SIM. Las terminales de pago son un indicio de operaciones financieras formales usadas para mover recursos de procedencia ilícita.

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La situación jurídica de los detenidos

Tras su arresto, las cinco personas recibieron la lectura de sus derechos conforme a la ley. Junto con la totalidad del material asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público federal correspondiente.

El operativo derivó de investigaciones de la FGR que ubicaron a la célula en dos municipios de Jalisco. Crédito: Especial

El Ministerio Público es la autoridad que determinará la situación jurídica de cada uno de los detenidos. El comunicado oficial no precisó los plazos ni los delitos específicos por los que serán formalmente imputados.

Los inmuebles donde se ejecutaron los cateos fueron sellados al término de las diligencias. Las propiedades quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad y la protección de migrantes

El Gabinete de Seguridad destacó en su comunicado que el operativo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La coordinación entre Semar, la FGR y la SSPC fue presentada como un modelo de acción conjunta contra estructuras delictivas complejas.

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Las tres instituciones subrayaron que el combate a organizaciones como “La Nueva Empresa” tiene un doble propósito: desarticular las redes criminales y proteger a las personas migrantes que son víctimas de tráfico y extorsión. El comunicado oficial no detalló si hubo víctimas rescatadas durante los cateos.

El operativo derivó de investigaciones de la FGR que ubicaron a la célula en dos municipios de Jalisco. Crédito: Especial

Con este operativo, el Gabinete de Seguridad suma una acción más dentro de su estrategia de golpear las capacidades logísticas, financieras y operativas de los grupos delictivos que explotan las rutas migratorias hacia Estados Unidos. La captura de la presunta líder celular, Ana Florella Fragoso Ramos, es el resultado más visible del trabajo de inteligencia que precedió a los allanamientos.

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