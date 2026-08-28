México

Brecha digital, soledad y violencia familiar: los desafíos para los adultos mayores en CDMX

El Consejo Ciudadano indicó que el 58% de las agresiones son cometidas por los hijos

Primer plano de una mujer de cabello canoso con la mano en la cara y una sombra proyectada en la pared detrás de ella.
Una mujer mayor cubre parte de su rostro mientras al fondo se proyecta sobre la pared la sombra de una persona con la mano alzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La soledad, la brecha digital y la violencia familiar marcan la vida de miles de personas adultas mayores en la Ciudad de México, de acuerdo con el Reporte de Personas Mayores 2025-2026 del Consejo Ciudadano.

De acuerdo con el informe, las mujeres y el grupo de 60 a 69 años concentran la mayor demanda de apoyo, en un escenario donde el cuidado y la protección dependen también de la familia y la comunidad.

Entre enero de 2025 y julio de 2026, el Consejo Ciudadano documentó que 81.3% de las 111 mil 182 atenciones recibidas en seis años corresponde a la Ciudad de México.

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Del total, 61% de las personas atendidas son mujeres. El grupo de 60 a 69 años concentra 55% de los reportes, seguido por quienes tienen entre 70 y 79 (30%) y entre 80 y 89 (12%).

La soledad eleva la vulnerabilidad emocional en personas mayores

Las personas mayores enfrentan la muerte de la pareja o amistades, el distanciamiento familiar, la pérdida de espacios para convivir y una menor autonomía.

Estos cambios, sumados al aislamiento, derivan en soledad no deseada y deterioro de la salud emocional.

En el periodo analizado, mil 200 personas mayores solicitaron atención psicológica; 22% busca acompañamiento para expresar emociones o por violencia familiar.

La mayoría de quienes piden ayuda son mujeres (81%) y el principal rango de edad es de 60 a 69 años (67%).

El reporte señala que la soledad se asocia con tristeza y abandono, y en algunos casos con depresión y ansiedad. En los casos con afección emocional o mental, 41% presenta demencia, seguido de Alzheimer (20%) y esquizofrenia (12%).

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La brecha digital expone a fraudes y extorsiones

El informe indica que 21% de los delitos reportados por personas adultas mayores ocurre en espacios digitales. Las extorsiones representan 51.3% y los fraudes 27.6%. Entre los fraudes reportados están los “montadeudas”, el robo de identidad, los fraudes sentimentales y la apropiación de cuentas de WhatsApp.

El documento incluye el caso de una persona mayor que, al buscar compañía en redes sociales, es defraudada por alguien que se hace pasar por un personaje famoso.

El desconocimiento en el uso de tarjetas y servicios digitales también se refleja en la orientación solicitada: 25.3% de los temas tiene que ver con fechas de pago, afiliaciones y uso de NIP.

Violencia familiar, abandono y despojo patrimonial

El hogar deja de ser un espacio seguro para una parte de las personas mayores que solicita ayuda.

De los reportes atendidos, seis de cada 10 corresponden a violencia emocional (58.7%), seguida de violencia física (20.1%), patrimonial (15.7%) y abandono u omisión de cuidados (13.3%).

Mientras que la violencia sexual aparece en 0.4% de los casos.

El Consejo Ciudadano registra que 58% de las agresiones proviene de hijos o hijas, y que 49% de los agresores son hombres.

En despojo patrimonial, 36.2% de las personas responsables son familiares, quienes emplean violencia psicológica (24%), amenazas (19%) y violencia física (18%).

Entre enero de 2025 y julio de 2026, el Consejo atiende 204 casos de despojo; la vivienda es el patrimonio más despojado (45.1%).

El reporte también refiere el caso de un hombre mayor que vive solo y en abandono, con alimentación limitada a una vez al día y sin servicios básicos. Vecinos notifican la situación y se gestiona acompañamiento.

Trata de personas y explotación

El Sexto Reporte sobre Trata de Personas del Consejo Ciudadano advierte que las personas mayores pueden ser víctimas de explotación patrimonial, trabajo forzado, mendicidad forzada y matrimonio forzoso.

Según el documento, 2% de las víctimas de trata en la capital tiene 60 años o más, y 28.3% de las personas responsables pertenece al núcleo familiar.

Entre los casos incluidos está el de un abuelo de 88 años con Alzheimer, presuntamente obligado por su cuidadora a casarse con una empleada doméstica para heredar sus bienes.

Otro caso es el de Juan, de 75 años, quien es forzado por su hijo a pedir dinero y entregar su pensión bajo amenazas y violencia.

Piden evitar edadismo y discriminación

Entre enero de 2025 y julio de 2026, el Consejo Ciudadano brinda 893 acompañamientos jurídicos a personas mayores; 72% de los casos deriva en denuncias por violencia familiar (39.7%), fraude (26.3%), amenazas (6%) y robo (5.5%).

En el mismo periodo, ofreció 208 talleres y pláticas sobre manejo del duelo, autocuidado y prevención del maltrato.

El Consejo recomienda evitar el edadismo, la infantilización y los prejuicios; validar emociones y fortalecer redes familiares y comunitarias. También plantea facilitar espacios de expresión y actividades recreativas.

El reporte indica que 1% de las personas mayores atendidas presenta alguna discapacidad, lo que incrementa su vulnerabilidad ante distintos tipos de violencia.

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