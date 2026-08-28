México

Metrobús hoy 28 de agosto: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Guardar

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Congestionamiento vial

Estación afectada: Norte 59 - Norte 45

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)
Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aarón Mercury ya está listo para ser jurado en Miss Universo México 2026

El creador de contenido evalúa a 32 aspirantes en la final de Miss Universo México 2026, que se realiza este sábado 29 de agosto en Cabo San Lucas con transmisión gratuita por YouTube

Aarón Mercury ya está listo para ser jurado en Miss Universo México 2026

De pasante a vicefiscal de Sinaloa: el recorrido de Dámaso Castro Zaavedra, señalado por EEUU en la red de Los Chapitos

La fiscalía estatal descarta su destitución y aclara que solo una renuncia voluntaria o el vencimiento de su licencia, previsto para noviembre de 2026, podría modificar su situación administrativa

De pasante a vicefiscal de Sinaloa: el recorrido de Dámaso Castro Zaavedra, señalado por EEUU en la red de Los Chapitos

Temblor hoy 28 de agosto en México: tres sismos sacuden el Pacífico mexicano en menos de diez minutos

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de agosto en México: tres sismos sacuden el Pacífico mexicano en menos de diez minutos

Beca Rita Cetina 2026: estas son las fechas de registro en línea y entrega de tarjetas

Es para el ciclo escolar 2026-2027 y establece que las familias podrán realizar el registro en octubre y la entrega de tarjetas se dividiría entre diciembre y enero del próximo año

Beca Rita Cetina 2026: estas son las fechas de registro en línea y entrega de tarjetas

Asesinaron a seis integrantes de una familia por no vender sus tierras en Guerrero

La familia Hernández Solano fueron acribillados durante un ataque en el Cerro de las Lumbreras, comunidad serrana de San Miguel Totolapan

Asesinaron a seis integrantes de una familia por no vender sus tierras en Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

De pasante a vicefiscal de Sinaloa: el recorrido de Dámaso Castro Zaavedra, señalado por EEUU en la red de Los Chapitos

De pasante a vicefiscal de Sinaloa: el recorrido de Dámaso Castro Zaavedra, señalado por EEUU en la red de Los Chapitos

Asesinaron a seis integrantes de una familia por no vender sus tierras en Guerrero

Américo Villareal negó que EEUU lo investigue por presuntos nexos con el crimen organizado junto a Rocha Moya

Esposa de Farías Laguna revela las 2 amenazas de muerte que lo hicieron huir: ahora está vinculado a proceso por huachicol fiscal

“La Tía” y cuatro cómplices de “La Nueva Empresa” caen en Jalisco: usaban túneles en Ciudad Juárez para traficar migrantes a EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el reality hoy 28 de agosto

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el reality hoy 28 de agosto

Oficial: lista completa de todos los participantes de ‘La Granja VIP México 2′

Confirman a ‘La Coreañera’ en la Granja VIP México 2: “Nunca he visto realities”

Banda Machos en la Plaza de Toros CDMX: fecha, preventa y todo para disfrutar su 36 aniversario

Presentan a Sergio Gómez-Villarreal en ‘Sale el Sol’ tras dejar Multimedios

DEPORTES

Metro CDMX ofrecerá horario especial para la Maratón 2026; acceso gratuito para corredores registrados

Metro CDMX ofrecerá horario especial para la Maratón 2026; acceso gratuito para corredores registrados

Eddie Kingston, luchador de AEW se sincera antes de enfrentar a Hechicero y revela que Blue Demon fue su inspiración

UFC Shanghai, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la pelea Nurmagomedov vs Yadong

Rafa Márquez presenta oficialmente a su cuerpo técnico en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

Erik Lira se va de Cruz Azul: reportan que Mónaco ya tendría acuerdo por el futbolista mexicano