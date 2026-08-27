México

¿Se acabó la amistad? Aldo Rendón arremete contra Karina Torres y la tacha de “Tatuado, feo y envidiosa”

Fiel a su humor ácido, este dúo generó controversia con las palabras que utilizó el stylist contra la creadora de contenido

La pareja de amigos han dado de qué hablar durante su estancia en LCDLFM.
La pareja de amigos han dado de qué hablar durante su estancia en LCDLFM. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una jornada de tensión se vivió en las instalaciones de La Casa de los Famosos México luego de un cruce verbal protagonizado por el conocido stylist Aldo Rendón y la creadora de contenido Karina Torres.

La controversia estalló en la zona del comedor del inmueble, un espacio que se convirtió en el escenario de constantes reclamos e insultos frente al asombro del resto de los participantes.

El incidente comenzó mientras Rendón utilizaba granos de frijol sobre la mesa para redactar un mensaje de felicitación dedicado a la cantante Thalía con motivo de su cumpleaños. De acuerdo con las imágenes del programa, la influencer Karina Torres se acercó al área de la cocina y de forma accidental o deliberada destruyó parte de la dedicatoria en proceso.

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Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)
Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

¿Qué dijo Aldo?

La acción provocó la molestia inmediata de Rendón, quien reaccionó con una serie de descalificaciones directas e insultos hacia su compañera del cuarto Tulum.

Maldita transexual de quinta, pin**e hombre, exteibolera, tatuado, feo, envidiosa, fleco mocho, fleco quemado de chango, arremetió Rendón entre risas ante la mirada de los presentes.

En medio del intercambio, Gema secundó los comentarios del stylist al expresar: “Vas a ver ahorita, dile”. Sin embargo, el comportamiento causó incomodidad de forma inmediata en otros habitantes de la casa como Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz.

Ese Pérez intentó interceder para frenar el nivel de las agresiones pidiéndole calma al vestuarista: “Ya… No mams”. Por su parte, el cantante Yahir reaccionó sorprendido acusando la conducta y confrontando la situación hacia Karina en cuanto esta volvió a acercarse a la mesa: “Dile algo güey. No mams güey, qué pedo… Pince gente”. Paralelamente, el comentarista deportivo Memo Schutz externó: “Se fue como hilo de media”.

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Al regresar Karina al área, Yahir no dudo en señalar el altercado directo: “Oye Kari, yo creo que no le aguantas a nadie todo lo que te acaba de decir este cabn. ¿No oíste todo lo que dijo?”. Torres restó importancia al incidente respondiendo con risas: “¿Qué dijo la perra?”, ante lo cual Rendón remató con una advertencia: “Y se rió la perra… No me lo vayas a deshacer”.

Se perfilan como finalistas de la temporada
Ambos se perfilan como finalistas de la temporada. (Captura de pantalla )

Aldo enojado con Yahir por vincularlo con Luis Chaparro

Este reciente estallido verbal entre las celebridades no se da de manera aislada, sino en medio de una semana marcada por crecientes altercados y una alta tensión en la convivencia interna del reality.

Recientemente, el clima dentro de la competencia se fracturó tras la quinta gala de nominación, donde Yahir otorgó un punto de votación a Luis Chaparro. Al momento de justificar su decisión, el exintegrante de La Academia afirmó que sentía una falta de personalidad en el influencer al considerar que se encontraba “bajo la sombra de Aldo”.

La valoración provocó la molesta reacción del propio Aldo Rendón, quien encaró de inmediato al cantante recriminándole por involucrar su nombre al evaluar a sus compañeros. Rendón le aclaró a Yahir que no tenía a nadie bajo su sombra y calificó el comentario como un exceso innecesario.

A raíz de este cruce de posicionamientos y reclamos entre alianzas, las tensiones colectivas y las interacciones entre los miembros de la casa han alcanzado un punto crítico que continúa reflejándose en las dinámicas diarias de la competencia.

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