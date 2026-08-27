Frank Rodríguez asegura que la muerte de El Mencho hundió el estreno de su película “Tomorrow” en taquilla (RS)

Guardar

El actor Frank Rodríguez estrenó Tomorrow el mismo fin de semana en que el Ejército Mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho que ocurrió el pasado el domingo 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

La violencia desatada tras el operativo vació las salas de cine en el occidente del país, donde estaba concentrada la mayor parte de las copias de la película. El también director lo contó en entrevista con Infobae México.

La película, que él protagonizó, escribió y produjo, llegó a cartelera en medio de bloqueos, balaceras y el pánico generalizado que siguió al abatimiento del capo. La zona más afectada fue precisamente el área de occidente de México, la misma donde el CJNG tenía mayor presencia y donde Tomorrow tenía su mayor despliegue de copias.

PUBLICIDAD

Frank Rodríguez estaba en Zacatlán cuando supo la noticia

El famososo relató que el fin de semana previo al estreno se encontraba en el Festival de Cine de Zacatlán, donde presentaba una función especial de su otra película, Bendito corazón. Fue ahí donde se enteró de lo ocurrido en Tapalpa.

“De repente vemos las noticias y yo: ‘¿Qué demonios?’”, dijo Rodríguez a Infobae México, con esa mezcla de incredulidad y resignación que marcó los días siguientes. Tenía toda la campaña de promoción y publicidad lista para esa semana. Nada de eso funcionó.

Frank Rodríguez estaba en Zacatlán cuando supo la noticia (rs)

Ante la incertidumbre, el actor tomó una decisión poco convencional: salir a las calles a ver con sus propios ojos qué pasaba. “Yo por aventurero me salí a patrullar como Pedro Navajas”, contó. Lo que encontró fue desolación: “La verdad es que estaban no solo la película, solo las plazas y solo la ciudad”.

PUBLICIDAD

El primer fin de semana para la cinta ‘Tomorrow’: cero asistencia y balaceras en semanas siguientes

El primer fin de semana de estreno fue un desastre sin matices. Rodríguez lo reconoció sin rodeos: “Ya sabes que el primer fin de semana obviamente no fue nadie”. Y el daño no se limitó a esos días.

En las semanas siguientes, cuando la película aún estaba en cartelera y trataba de recuperar terreno, se registraron balaceras en varias ciudades. “Curiosamente le afectó en ese sentido a la película”, dijo el actor a Infobae México.

El operativo del Ejército Mexicano en el Tapalpa Country Club el 22 de febrero de 2026 dejó a Oseguera Cervantes herido de gravedad; murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En las horas siguientes se desataron bloqueos y ataques a comercios en Jalisco y otros estados donde el CJNG tenía presencia.

PUBLICIDAD

‘Tomorrow’ llegó a festivales internacionales pese al tropiezo en taquilla

La historia no terminó en el fracaso comercial. A pesar de todo, Tomorrow tuvo una trayectoria que el propio Rodríguez admitió no haber anticipado: “Nunca dimensionamos que la peli podía... creo que la película dio más de lo que originalmente creímos que podía dar”, señaló en entrevista con Infobae México.

La película fue invitada al Festival de Cine de Bogotá, donde tuvo su estreno en Capri, y ganó reconocimientos en otros países. Para un proyecto que nació como una historia de teatro juvenil amateur que viaja a Canadá a representar a México en un festival, el recorrido internacional fue una sorpresa.

PUBLICIDAD

Ahora Tomorrow llega a Prime Video junto con Bendito corazón, ambas disponibles desde el 1 de agosto de 2026 en la plataforma, desde Canadá hasta Argentina, según detalló el actor.

El primer fin de semana para la cinta ‘Tomorrow’: cero asistencia y balaceras en semanas siguientes (RS)

<i>Bendito corazón</i>: filmada en nueve días, recaudó más de 110 millones de pesos

Mientras Tomorrow enfrentaba el contexto más adverso posible, Bendito corazón ya era un fenómeno en taquilla. La cinta, dirigida por Miguel Ángel Pérez, egresado del ITESO en Guadalajara, fue filmada en nueve días con un presupuesto de 2 millones de pesos y recaudó casi 110 millones de pesos en cines de México, Estados Unidos, Latinoamérica y Centroamérica.

Rodríguez interpretó a Mariano de Ávila, un aventurero que existió en la historia del Sagrado Corazón de Jesús. Según un estudio del especialista en cine mexicano Eldra Parko, la película es la quinta más taquillera del cine mexicano en los últimos 20 años, superada únicamente por Radical de Eugenio Derbez y tres comedias.

PUBLICIDAD

“Iba la abuela, el hijo, el nieto y el bisnieto”, describió Rodríguez al hablar del público que llenó las salas. “Lo sé porque veíamos las fotos en redes y las mandaban a nuestras páginas”. El fenómeno familiar que generó en cines es la razón por la que el actor ve con entusiasmo su llegada a Prime Video: el público de la tercera edad, que fue el motor de la taquilla, ya no acostumbra salir de casa.

Tres películas más en camino: España, terror y cinco estrenos en 2027

Rodríguez no para. La próxima semana estrena en Prime Video Oxidado, película que protagonizó junto a Karime Lozano y Rodrigo Murray. En las siguientes semanas viaja a España a filmar su quinta película en ese país, una comedia de título provisional Torna, rodada en Mallorca.

PUBLICIDAD

También tiene en posproducción Tiempos Grises, proyecto de terror psicológico que escribe, dirige y protagoniza, en coproducción entre Puebla y España. Para 2027 tiene confirmados cinco estrenos en cines, dos de los cuales él mismo elige.