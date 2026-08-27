Metro CDMX fabricará sus refacciones para las 12 líneas y dar mantenimiento a trenes

Metro CDMX construirá sus propias refacciones (X/ @MetroCDMX)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) firmó un nuevo convenio con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) con la finalidad de acordar una nueva colaboración para que el Metro CDMX pueda construir sus propias refacciones y así brindar un mantenimiento más eficiente a los trenes.

A través de los canales oficiales del STC dieron a conocer detalles de este convenio que tiene como objetivo reforzar el mantenimiento, el material rodante y las instalaciones fijas del Metro en las 12 líneas en las que da servicio.

El acuerdo contempla el desarrollo de soluciones de ingeniería en el Metro de la Ciudad de México, así como la disposición de refacciones para los trenes y material rodante, esto evitaría que los trenes averiados queden fuera de circulación por días debido a la falta de refacciones para su mantenimiento.

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También abre la posibilidad de manufacturar componentes o refacciones en instalaciones del propio STC, aunque el organismo no informó qué piezas produciría, cuándo comenzarían los trabajos ni el monto requerido.

El STC Metro informó de la rehabilitación de nuevos trenes para sumarse al servicio de varias líneas (X/ @MetroCDMX)

Metro CDMX construirá sus propias refacciones

El convenio fue suscrito por Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC, y Carlos Rubio González, director general del CIDESI. Rubalcava señaló que esta nueva etapa permitirá plantear propuestas específicas para mejorar procesos de mantenimiento y fortalecer la colaboración con instituciones tecnológicas nacionales.

“El director general, @AdrianRubalcava junto con Carlos Rubio González, director general del @CIDESIMX de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, firmaron un convenio marco de colaboración que refrenda la sinergia entre ambas instituciones, la cual se ha desarrollado durante de 18 años, con aportaciones destacadas como el laboratorio de Metrología y el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada”, precisó el STC Metro.

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También indicó que la colaboración permite contar con aportaciones federales para mejorar las áreas de desarrollo tecnológico del organismo, ubicadas principalmente en el taller de Zaragoza.

Metro CDMX recibirá mantenimiento constante (Cuartoscuro.com)

Metro CDMX recibirá mantenimiento constante

Entre las posibilidades incorporadas está la manufactura de piezas o refacciones dentro de las instalaciones del Metro. Adrián Rubalcava dijo que esa medida forma parte de las instrucciones de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“La colaboración de casi dos décadas con el @CIDESIMX, también permite contar con aportaciones federales para el mejoramiento de las áreas de desarrollo tecnológico del organismo, las cuales se ubican principalmente en el conjunto Zaragoza”, explicaron en el comunicado que compartieron.

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La relación tecnológica entre ambas instituciones se ha mantenido durante 18 años. En ese periodo instalaron el Laboratorio de Metrología y el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada.

Carlos Rubio explicó que entre las aportaciones del CIDESI están los bancos de pruebas, los sistemas de pilotaje automático y desarrollos para los elementos de lógica y tracción de los trenes. De acuerdo con el director del Metro, esos trabajos inciden de forma directa en áreas prioritarias para el mantenimiento de convoyes e instalaciones fijas del Sistema de Transporte Colectivo.

El STC Metro anunció que construirá sus propias refacciones para darle mantenimiento a trenes (X/ @MetroCDMX)

Metro CDMX rehabilitó 22 trenes

El Sistema de Transporte Colectivo rehabilitó 22 trenes en la red del Metro de Ciudad de México, lo que permitió aumentar la flotilla en servicio en 12 líneas y busca reducir los tiempos de espera entre estaciones. Estas unidades ya operan en cuatro líneas, tras recibir inversión en refacciones y mantenimiento general para reincorporarlas a la operación cotidiana. El incremento de trenes también tiene como objetivo evitar contratiempos en el paso de convoyes y mantener una circulación más continua.

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El proyecto más grande anunciado hasta ahora contempla una inversión superior a 40,000 millones de pesos para la remodelación integral de la Línea 3 y la compra de 45 trenes nuevos, que reemplazarán toda la flotilla de la ruta Indios Verdes-Universidad. Las unidades actuales cuentan con más de 40 años de servicio y han recorrido más de 3 millones de kilómetros.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó este 14 de julio que la Línea 3 permanecerá abierta durante 2026 y su remodelación arrancará en 2027, una vez concluidos los procesos de licitación y la definición técnica de los trabajos en la zona de vías. Indicó que esa ruta será la tercera en recibir mejoras, después de las intervenciones en las líneas 1 y 2, y afirmó que no se prevén cierres de estaciones ni interrupciones prolongadas del servicio durante 2026, así como tampoco un aumento en la tarifa.

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La intervención en la Línea 3 abarcará todas las estaciones y se realizará por tramos, priorizando horarios de menor demanda como las noches y los fines de semana, con el objetivo de limitar afectaciones a los usuarios y evitar un cierre prolongado como el de la renovación de la Línea 1.