Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

A casi 11 meses de su puesta en marcha, la Operación Frontera Norte acumuló 10 mil 379 personas detenidas, así como el aseguramiento de más de 116 toneladas de droga, entre ellas 601.8 kilogramos de fentanilo, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el corte oficial al 29 de diciembre de 2025, desde el inicio del operativo el pasado 5 de febrero, las fuerzas federales han decomisado además:

7 mil 575 armas de fuego

Más de 1.2 millones de cartuchos

34 mil 265 cargadores

6 mil 87 vehículos

Mil 218 inmuebles vinculados a actividades delictivas en entidades del norte del país

Armas, explosivos y vehículos blindados asegurados por las autoridades. (SSPC)

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que las acciones se han realizado en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte de la estrategia para contener el tráfico de drogas, armas y la operación de grupos criminales en la franja fronteriza.

Aseguramientos recientes en Sinaloa y Sonora

Entre los resultados más recientes del operativo destacan acciones en Sinaloa, donde en el municipio de Culiacán fueron asegurados cinco teléfonos celulares, un cargador, una memoria USB, así como nueve objetos punzocortantes y cinco objetos contundentes, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

En Sonora, en el municipio de Caborca, elementos federales detuvieron a una persona y aseguraron 86 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 172 kilogramos, además de un tractocamión con dos semirremolques.

Droga incautada en un operativo federal. (Guardia Nacional)

En Cajeme, las autoridades reportaron la detención de tres personas, así como el aseguramiento de un arma corta, un cargador y seis cartuchos útiles. En una acción distinta, realizada también en ese municipio, fue detenida otra persona y se decomisaron dosis de metanfetamina, además del aseguramiento de un inmueble.

Operativo permanente

El Gabinete de Seguridad reiteró que la Operación Frontera Norte se mantiene de manera permanente y coordinada entre dependencias federales, con el objetivo de debilitar las estructuras del crimen organizado, reducir la violencia y frenar el tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos.

Nuevos objetivos prioritarios para 2026

Algunos de los objetivos criminales son compartidos por México y EEUU y en territorio nacional han sido detectados diversas estructuras delictivas, algunas con mayor presencia territorial que otras.

El Gabito podría ser uno de los hombres que tome las riendas de la seguridad de Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Si bien El Mayo Zambada y dos de los hijos del Chapo ya se declararon culpables en EEUU, en México siguen prófugos dos de Los Chapitos: Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo, este último identificado como líder de la facción, ambos son buscados por las autoridades estadounidenses.

Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, es otro de los hombres que son prioritarios para las autoridades. Zambada Sicairos y lo hermanos Guzmán son los responsables de parte de la violencia en Sinaloa.

En diversas ocasiones han sido reportados operativos para capturar a Aureliano Guzmán Loera, El Guano (hermano del Chapo Guzmán). Sin embargo, siempre ha logrado escapar de las autoridades.