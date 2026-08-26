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Suspenden jornadas de esterilización animal en Huautla, Hidalgo, tras denuncias por falta de higiene

El gobierno municipal anunció la suspensión de las campañas de esterilización canina y felina luego de señalamientos sobre presuntas irregularidades de limpieza

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Suspenden jornadas de esterilización animal en Huautla, Hidalgo
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El Ayuntamiento de Huautla, Hidalgo, anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de todas las actividades, campañas y jornadas de esterilización canina y felina que se realizan en el municipio, después de que surgieran denuncias ciudadanas relacionadas con las malas condiciones en las que se llevaban a cabo estos procedimientos.

A través de un comunicado difundido por el gobierno municipal informó a la población que las jornadas realizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, quedarían suspendidas, sin precisar una fecha para su reanudación ni detallar las medidas que serán implementadas para garantizar que las intervenciones quirúrgicas puedan realizarse bajo condiciones adecuadas.

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La decisión ocurre luego de cuestionamientos públicos de especialistas sobre la realización de esterilizaciones en espacios abiertos y, de acuerdo con las denuncias, sin las medidas de higiene que requiere una intervención quirúrgica, donde se ve que una de las personas que realizan la operación lo hace sin guantes y tocando los órganos de uno de los pacientes.

Señalan presuntas irregularidades en jornadas de esterilización

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Suspensión jornadas de esterilización tras denuncias en Hidalgo (Gob. Huautla/FB)

Las inconformidades apuntan principalmente a que perros y gatos habrían sido sometidos a procedimientos quirúrgicos en la vía pública, situación que generó preocupación entre habitantes y personas dedicadas a la protección y bienestar animal.

Aunque las campañas de esterilización pueden realizarse fuera de instalaciones permanentes, las disposiciones sanitarias contemplan condiciones específicas para proteger tanto a los animales como a las personas involucradas.

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De hecho, la normativa federal contempla la esterilización quirúrgica de perros y gatos como una medida preventiva para controlar la reproducción y establece que estas campañas pueden realizarse dentro y fuera de los centros especializados, siempre conforme a las disposiciones aplicables.

Por ello, el problema no radica necesariamente en que una campaña se desarrolle fuera de un edificio, sino en que el procedimiento debe contar con condiciones apropiadas de seguridad, higiene, manejo animal y atención veterinaria.

Ayuntamiento de Huautla suspende las actividades

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El municipio de Huautla, borró la publicación sobre la 9va jornada de esterilización sin medidas de higiene y que fue denunciada por veterinarios (especial)

Ante la polémica, el gobierno municipal de Huautla comunicó que las campañas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. La determinación fue difundida por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, aunque el anuncio no detalla si se realizará una revisión de los procedimientos anteriores o si habrá una investigación sobre las condiciones en las que fueron efectuadas las jornadas señaladas.

La página oficial del municipio mantiene información sobre la administración 2024-2027 y sus distintas áreas, aunque en la información pública consultada no aparece un pronunciamiento adicional que explique las razones técnicas de la suspensión, de hecho, borraron el contenido donde ellos mismos expusieron lo realizado por el personal al aire libre.

La esterilización constituye una herramienta importante para reducir la reproducción no controlada de perros y gatos. Incluso el Congreso de Hidalgo ha promovido campañas de esterilización como una medida para atender la sobrepoblación animal.

Sin embargo, especialistas y autoridades deben garantizar que este tipo de procedimientos se realicen con personal veterinario capacitado, condiciones de asepsia, instrumental adecuado, valoración previa y cuidados posteriores.

Por ahora, los habitantes de Huautla deberán esperar a que el Ayuntamiento determine bajo qué condiciones y en qué instalaciones se retomarán las campañas de esterilización, mientras persisten los cuestionamientos sobre las prácticas utilizadas en las jornadas que provocaron la inconformidad ciudadana.

Hidalgo establece requisitos para esterilizar perros y gatos

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El propio Gobierno de Hidalgo mantiene entre sus servicios oficiales la esterilización canina y felina. Entre los requisitos publicados se encuentran que los animales estén clínicamente sanos, tengan una edad mínima determinada, permanezcan en ayuno y, en el caso de las hembras, no estén gestantes, en celo o amamantando.

Otro trámite oficial de la entidad establece también requisitos como ayuno, aseo del animal y programación previa de la cita para las jornadas de vacunación o esterilización.

Estos criterios buscan reducir riesgos durante la intervención y permitir que el personal veterinario valore previamente las condiciones del perro o gato.

La información oficial del estado también contempla servicios de esterilización realizados en instalaciones destinadas específicamente para la atención de los animales, donde se lleva a cabo la recepción, el procedimiento quirúrgico y posteriormente la entrega del ejemplar esterilizado.

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