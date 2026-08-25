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Depresión Diez-E se intensifica a la tormenta tropical Julio, mientras onda tropical 31 provocará lluvias fuertes en 13 estados

El nuevo ciclón permanece lejos de costas mexicanas; en tanto, cinco entidades del occidente recibirán precipitaciones muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y granizo

Vista satelital de masas nubosas de colores e indicador gráfico con el texto Centro de la tormenta tropical junto a la costa mexicana.
Una imagen de satélite señala la ubicación del centro de una tormenta tropical en el océano Pacífico frente a la costa de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La depresión tropical Diez-E se intensificó durante la madrugada de este martes, evolucionando a la tormenta tropical Julio en el océano Pacífico. Mientras tanto, la onda tropical número 31 contribuirá a generar lluvias fuertes en 13 estados y precipitaciones muy fuertes en cinco entidades.

El reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también indicó que la tormenta tropical Iselle continúa activa al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, pero tampoco provoca efectos sobre el territorio nacional.

Tormenta tropical Julio se forma lejos de las costas de México

La tormenta tropical Julio se formó durante la madrugada de este martes a partir de la intensificación de la depresión tropical Diez-E, según la actualización emitida a las 03:00 horas por el SMN.

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En ese momento, el centro del sistema se localizaba aproximadamente a mil 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 95 kilómetros por hora y mantenía un desplazamiento hacia el nor-noreste a 20 kilómetros por hora.

Debido a la distancia que mantiene respecto al territorio nacional y a la dirección de su movimiento, la tormenta tropical Julio no representa peligro para México ni genera lluvias, viento u oleaje en sus costas.

La imagen satelital difundida por las autoridades meteorológicas muestra el centro de Julio muy alejado de la península de Baja California. El pronóstico de trayectoria contempla que el sistema permanezca sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

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Pese a que no se anticipan afectaciones, el Servicio Meteorológico Nacional continuará vigilando su evolución mientras conserve características de ciclón tropical.

Onda tropical 31 y otros sistemas provocarán lluvias muy fuertes

Las condiciones meteorológicas sobre el país estarán determinadas principalmente por la onda tropical número 31, asociada con una zona de baja presión ubicada sobre el Pacífico sur mexicano.

Este sistema presenta 30 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas, por lo que se mantendrá bajo vigilancia.

La onda tropical interactuará con el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica sobre el noroeste, canales de baja presión extendidos en el interior del país, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

La combinación de estos fenómenos ocasionará lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en cinco estados:

  • Norte y centro de Nayarit
  • Norte y centro de Jalisco
  • Colima
  • Norte, centro y este de Michoacán
  • Este de Guerrero

Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

¿Cuáles son los 13 estados con lluvias fuertes?

El reporte del SMN contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en 13 entidades de la República Mexicana:

  • Centro y sur de Sinaloa
  • Oeste y sur de Durango
  • Sur de Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Centro y sureste de Guanajuato
  • Sur de Querétaro
  • Suroeste de Hidalgo
  • Este y norte del Estado de México
  • Sur de Veracruz
  • Oeste y este de Oaxaca
  • Tabasco
  • Este y sur de Chiapas
  • Oeste de Yucatán

También se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas habrá lluvias aisladas, con acumulaciones estimadas de entre 0.1 y cinco milímetros.

Las precipitaciones fuertes y muy fuertes podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, encharcamientos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante este panorama, se recomienda no cruzar calles anegadas, corrientes de agua, ríos o vados, así como consultar los avisos oficiales y atender las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil.

Tormenta tropical Iselle continúa activa en el Pacífico

Además de Julio, la tormenta tropical Iselle permanece activa sobre el océano Pacífico.

Durante la madrugada del martes, su centro se encontraba aproximadamente a mil 60 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Iselle presentaba vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de hasta 140 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora.

A pesar de que sus vientos se mantienen cerca del umbral de un huracán categoría 1, el reporte matutino la conservó como tormenta tropical.

El SMN precisó que, debido a su distancia, tanto Iselle como Julio no generan efectos en México. Las lluvias previstas para esta jornada están relacionadas con los sistemas atmosféricos ubicados sobre el territorio y el Pacífico sur mexicano.

Onda de calor se extiende a siete estados

El ambiente de caluroso a muy caluroso continuará en el norte del país, así como en las entidades ubicadas en los litorales del Pacífico y del golfo de México.

La onda de calor persistirá en el noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

A partir de este martes, sus efectos también comenzarán en el noreste de Baja California, centro y sureste de Baja California Sur, además del noroeste y oeste de Sonora.

Las temperaturas máximas serán iguales o superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste y oeste de Sonora.

También se esperan valores de 40 a 45 grados en el centro y sureste de Baja California Sur; noreste de Chihuahua; norte de Sinaloa y Coahuila; norte y este de Nuevo León, así como noroeste y oeste de Tamaulipas.

El termómetro marcará entre 35 y 40 grados en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Viento fuerte y oleaje elevado este martes

El pronóstico contempla rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Habrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, las rachas alcanzarán de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chiapas.

Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Finalmente, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, así como olas de uno a dos metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

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