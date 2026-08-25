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Gobierno abrirá más de 6 mil Farmacias del Bienestar y máquinas expendedoras de medicinas en septiembre: en qué estados operarán

La nueva red distribuirá gratuitamente 22 tipos de medicamentos a personas adultas mayores y con discapacidad atendidas mediante el programa Salud Casa por Casa

Hombre con traje en un podio de México ante una pantalla con el texto Farmacias del Bienestar y una bandera mexicana a su derecha.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud, durante la conferencia matutina "La Mañanera" este martes 25 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de México comenzará el próximo 1 de septiembre la apertura gradual de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en 24 estados del país, como parte de la expansión nacional del programa Salud Casa por Casa.

Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” de este martes, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, informó que la implementación se desarrollará durante tres meses y deberá concluir en noviembre.

La estrategia incluirá más de 5 mil 500 módulos instalados en Tiendas de Alimentación para el Bienestar, así como mil máquinas de dispensación automática de medicamentos ubicadas principalmente en centros de salud de ciudades y zonas metropolitanas.

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¿En qué estados operarán las Farmacias del Bienestar?

La nueva etapa abarcará las 24 entidades que forman parte de la red federalizada del IMSS-Bienestar:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Ciudad de México
  • Colima
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

Estas entidades cuentan con una red integrada por unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar, explicó el funcionario.

La expansión no ocurrirá simultáneamente en todos los puntos. El despliegue comenzará el 1 de septiembre y avanzará diariamente hasta completar la red de 6 mil 567 espacios en noviembre. Los usuarios podrán consultar en una plataforma oficial cuáles farmacias ya se encuentran funcionando y la ubicación más cercana a su domicilio.

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¿Quiénes podrán recibir medicamentos gratuitos?

Las Farmacias del Bienestar estarán vinculadas directamente con Salud Casa por Casa, programa mediante el cual personal médico y de enfermería visita en sus hogares a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Durante estas visitas, las enfermeras, enfermeros y médicos podrán emitir recetas para alguno de los 22 tipos de medicamentos incluidos en la primera etapa del programa.

De acuerdo con Eduardo Clark, el catálogo fue diseñado y evaluado por especialistas para cubrir gran parte de las necesidades identificadas durante las visitas domiciliarias. Los tratamientos servirán para atender enfermedades leves y padecimientos agudos, entre ellos:

  • Gripe
  • Diarrea
  • Dolores menores
  • Diabetes
  • Hipertensión
  • Otros padecimientos crónico-degenerativos

Uno de los principales objetivos será mantener bajo control enfermedades como la diabetes y la hipertensión, especialmente entre personas que enfrentan dificultades para trasladarse periódicamente a una unidad médica.

Los medicamentos se entregarán de forma gratuita, pero será indispensable presentar la receta expedida por el personal de Salud Casa por Casa. El documento indicará el establecimiento o dispensador al que deberá acudir cada beneficiario.

¿Cómo funcionarán las máquinas expendedoras de medicinas?

Las mil máquinas de dispensación automática serán colocadas principalmente en centros de salud de ciudades y zonas metropolitanas. Cada dispositivo contará con un lector de código QR y un teclado para introducir manualmente la información cuando el código no pueda ser leído o la receta se encuentre dañada.

El procedimiento previsto consta de los siguientes pasos:

  1. Una enfermera, enfermero o médico realizará la visita domiciliaria.
  2. El personal de salud valorará al paciente y, cuando sea necesario, emitirá la receta.
  3. El beneficiario acudirá a la máquina indicada.
  4. La receta deberá escanearse mediante el lector de código QR.
  5. El equipo surtirá automáticamente los medicamentos prescritos.

La plataforma del programa también permitirá consultar en tiempo real si el dispensador más cercano tiene disponibles las medicinas recetadas. Con ello, las autoridades buscan evitar traslados innecesarios y dar certeza a los beneficiarios antes de salir de casa.

En caso de no tener una máquina cercana, las recetas podrán surtirse en una Farmacia del Bienestar instalada en una Tienda de Alimentación para el Bienestar o en determinados centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En las tiendas, el usuario únicamente deberá entregar la receta proporcionada durante la visita domiciliaria. El personal responsable verificará la información y entregará el tratamiento indicado.

Programa piloto entregó 350 mil medicamentos en el Estado de México

La expansión nacional se realizará después de aproximadamente nueve meses de operación piloto en el Estado de México, donde actualmente existen 491 Farmacias del Bienestar distribuidas en diferentes municipios.

Desde diciembre, estos puntos han entregado alrededor de 350 mil medicamentos a derechohabientes y usuarios de Salud Casa por Casa, según las cifras presentadas por Eduardo Clark.

El funcionario señaló que la etapa piloto permitió observar cómo el personal de enfermería aprendió a diagnosticar necesidades básicas, recetar tratamientos para enfermedades leves y dar seguimiento a padecimientos crónicos durante las visitas domiciliarias.

La experiencia también fue utilizada para identificar cuáles son los medicamentos más requeridos por las personas adultas mayores y con discapacidad, así como para determinar dónde deben localizarse los nuevos puntos de entrega.

Con la apertura gradual de los 6 mil 567 espacios, la Secretaría de Salud calcula que en los próximos meses podrán expedirse cientos de miles e incluso millones de recetas. La intención, indicó Clark, es acercar medicamentos gratuitos y de calidad a comunidades urbanas, rurales y de difícil acceso.

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