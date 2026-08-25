Euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se mantuvo estable frente al peso mexicano, cotizando en 19,76 pesos mexicanos, sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 19,76. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un leve avance del 0,05%, mientras que su variación interanual muestra una significativa bajada del -7,77%.
El euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, ampliando su valor frente al peso mexicano. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 2,67%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 5,54%, lo que indica una estabilidad en el mercado cambiario.
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