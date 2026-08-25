México
Agregar Infobae enGoogle

Clausuran balneario en San Juan de Aragón por irregularidades ambientales: vendía bebidas alcohólicas y animales de compañía

Luego de una revisión durante un evento, las autoridades capitalinas determinaron cerrar el recinto abierto al público en 2017

La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento
La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento (SEDEMA)
Guardar

El Balneario del Bosque de San Juan de Aragón fue clausurado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, luego de que en una inspección oficial se detectaran irregularidades ambientales que comprometen la seguridad y el cumplimiento de la normatividad local. La medida busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad, convivencia y protección ambiental para quienes acuden a este espacio público en el norte de la capital.

Entre las anomalías más relevantes identificadas durante el operativo se encuentra el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del balneario, así como la realización de actividades relacionadas con la comercialización de animales de compañía. Ambas prácticas están prohibidas en el Permiso Administrativo vigente para el funcionamiento del balneario y en la normatividad ambiental aplicable en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento
La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento (SEDEMA)

Consumo de alcohol y venta de animales, foco de la clausura

El operativo de inspección y vigilancia se llevó a cabo el domingo 23 de agosto, cuando personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental y la Dirección de Gestión del Bosque de San Juan de Aragón ingresó a las instalaciones durante el desarrollo del evento denominado “Cabrones Élite”, el cual consiste en una exhibición de autos multimarca. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañaron el recorrido.

Al revisar las condiciones del evento y el uso del espacio, las autoridades confirmaron la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, así como la presencia de actividades relacionadas con la comercialización de animales de compañía dentro del balneario. Estas acciones están expresamente prohibidas tanto en el permiso SEDEMA/DGSANPAVA/003/2022 como en la normativa ambiental de la capital.

PUBLICIDAD

La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento
La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento (SEDEMA)

Procedimiento administrativo y resguardo de animales

El procedimiento legal ante las irregularidades detectadas quedó a cargo de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, quien coordinará el deslinde de responsabilidades en conjunto con la administración del área natural y el concesionario del balneario. De acuerdo a la dependencia, la prioridad inmediata es impedir que se repitan las actividades sancionadas y asegurar que toda acción futura cumpla con los lineamientos ambientales y de bienestar animal.

Entre los puntos señalados por la autoridad está el resguardo de los animales que pudieron haber estado involucrados en las actividades comerciales, con el objetivo de garantizar su protección y evitar afectaciones derivadas del manejo inadecuado.

El balneario de San Juan de Aragón fue inaugurado de manera oficial en 1964 bajo la administración del entonces presidente Adolfo López Mateos, sin embargo, quedó en abandono 15 años antes de que vuelva a iniciar actividades.

En 2017, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera inauguró una segunda versión de este parque acuático, para el cual se destinó una inversión de 25 millones de pesos. Desde entonces, el balneario comenzó a operar y a fomentar actividades deportivas además de la natación; contaba con espacios para personas con discapacidad, zona de hamacas, canchas de frontón, fútbol 7 y de usos múltiples.

Temas Relacionados

SedemabalnearioBalneario CDMXMedio AmbienteCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mujeres de la tercera edad se unen a la tendencia de la “chaviza” y protagonizan batalla de ‘farmear aura’ en Guadalajara

Dos mujeres se convirtieron en protagonistas de una dinámica viral mientras varios peatones observaban y grababan el inesperado momento

Mujeres de la tercera edad se unen a la tendencia de la “chaviza” y protagonizan batalla de ‘farmear aura’ en Guadalajara

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: cómo funciona la reventa ilegal de pases médicos en Tijuana

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: cómo funciona la reventa ilegal de pases médicos en Tijuana

Vuelos privados de Mara Lezama: gobernadora desmiente señalamientos por 97 vuelos con el senador con licencia

En un comunicado en X, la mandataria de Quintana Roo rechaza el recuento de Reforma sobre 97 traslados en aeronaves privadas

Vuelos privados de Mara Lezama: gobernadora desmiente señalamientos por 97 vuelos con el senador con licencia

La pensión más alta posible: cómo fusionar IMSS e ISSSTE para elevar tu pago

Este mecanismo sin costo permite juntar etapas laborales en ambos institutos para alcanzar semanas mínimas y evitar que se pierdan años cotizados al cambiar entre el sector público y el privado

La pensión más alta posible: cómo fusionar IMSS e ISSSTE para elevar tu pago
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: cómo funciona la reventa ilegal de pases médicos en Tijuana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: cómo funciona la reventa ilegal de pases médicos en Tijuana

Amenazas de Los Rusos habrían provocado la alerta de seguridad de EEUU en Mexicali

Las demandas no detienen a Anabel Hernández: así menciona a Galilea Montijo, Paty Navidad y Ninel Conde en ‘Narcocracia’

La mafia de los pases médicos en Tijuana: 60 dólares para saltarse nueve horas de fila

Quiénes son Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Yuridia prepara una sorpresa para el Estadio GNP y su misteriosa pista desata las especulaciones

Yuridia prepara una sorpresa para el Estadio GNP y su misteriosa pista desata las especulaciones

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Tunden en redes a Galilea Montijo por contradecirse en LCDLFM, afirman que incitó al conflicto y luego se retractó

Las demandas no detienen a Anabel Hernández: así menciona a Galilea Montijo, Paty Navidad y Ninel Conde en ‘Narcocracia’

Entre caídas, catres y detonaciones: así fue la primera noche en el Exilio de Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro en LCDLFM

DEPORTES

Penta y Rey Fénix se disputarán el boleto para pelear vs Roman Reigns en RAW WWE CDMX

Penta y Rey Fénix se disputarán el boleto para pelear vs Roman Reigns en RAW WWE CDMX

Qué necesita la Selección Mexicana de Voleibol para avanzar al Clasificatorio Olímpico tras perder contra Cuba

Diablos vuelve a ganar y obliga a que la serie vs Pericos de Puebla regrese a CDMX

“Inventando una historia falsa”: Siboldi revela cómo se dio su salida de Tigres y manda contundente mensaje a la directiva

¿Se acabó el sueño? América tendría muy lejos a Luis Chávez y Nelson Deossa