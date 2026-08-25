Clausuran balneario en San Juan de Aragón por irregularidades ambientales: vendía bebidas alcohólicas y animales de compañía

La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento (SEDEMA)

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El Balneario del Bosque de San Juan de Aragón fue clausurado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, luego de que en una inspección oficial se detectaran irregularidades ambientales que comprometen la seguridad y el cumplimiento de la normatividad local. La medida busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad, convivencia y protección ambiental para quienes acuden a este espacio público en el norte de la capital.

Entre las anomalías más relevantes identificadas durante el operativo se encuentra el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del balneario, así como la realización de actividades relacionadas con la comercialización de animales de compañía. Ambas prácticas están prohibidas en el Permiso Administrativo vigente para el funcionamiento del balneario y en la normatividad ambiental aplicable en la Ciudad de México.

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La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento (SEDEMA)

Consumo de alcohol y venta de animales, foco de la clausura

El operativo de inspección y vigilancia se llevó a cabo el domingo 23 de agosto, cuando personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental y la Dirección de Gestión del Bosque de San Juan de Aragón ingresó a las instalaciones durante el desarrollo del evento denominado “Cabrones Élite”, el cual consiste en una exhibición de autos multimarca. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañaron el recorrido.

Al revisar las condiciones del evento y el uso del espacio, las autoridades confirmaron la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, así como la presencia de actividades relacionadas con la comercialización de animales de compañía dentro del balneario. Estas acciones están expresamente prohibidas tanto en el permiso SEDEMA/DGSANPAVA/003/2022 como en la normativa ambiental de la capital.

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La SEDEMA informó que encontró irregularidades ambientales en el estabelcimiento (SEDEMA)

Procedimiento administrativo y resguardo de animales

El procedimiento legal ante las irregularidades detectadas quedó a cargo de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, quien coordinará el deslinde de responsabilidades en conjunto con la administración del área natural y el concesionario del balneario. De acuerdo a la dependencia, la prioridad inmediata es impedir que se repitan las actividades sancionadas y asegurar que toda acción futura cumpla con los lineamientos ambientales y de bienestar animal.

Entre los puntos señalados por la autoridad está el resguardo de los animales que pudieron haber estado involucrados en las actividades comerciales, con el objetivo de garantizar su protección y evitar afectaciones derivadas del manejo inadecuado.

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El balneario de San Juan de Aragón fue inaugurado de manera oficial en 1964 bajo la administración del entonces presidente Adolfo López Mateos, sin embargo, quedó en abandono 15 años antes de que vuelva a iniciar actividades.

En 2017, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera inauguró una segunda versión de este parque acuático, para el cual se destinó una inversión de 25 millones de pesos. Desde entonces, el balneario comenzó a operar y a fomentar actividades deportivas además de la natación; contaba con espacios para personas con discapacidad, zona de hamacas, canchas de frontón, fútbol 7 y de usos múltiples.

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