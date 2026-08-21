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Reaprehenden a Lucio “N”, investigado por presunta violación cuando era director del DIF Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco ejecutó una segunda orden de aprehensión contra el exfuncionario

Lucio N, detenido abuso sexual Jalisco
Lucio N, detenido por presunto abuso sexual en Jalisco (especial)
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Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco lograron la aprehensión de Lucio “N”, quien es investigado por el delito de violación, por hechos que presuntamente ocurrieron en 2024, cuando ocupaba el cargo de director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía estatal, las investigaciones fueron realizadas a través de la Dirección General de Visitaduría de la dependencia, luego de que se presentó una denuncia contra el ahora detenido.

Lucio “N” ya había sido vinculado a proceso

La Fiscalía estatal informó que Lucio “N” fue vinculado a proceso el pasado 12 de agosto, luego de que se desarrollaran las primeras diligencias relacionadas con la denuncia.

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En esa audiencia se había establecido inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de seis meses. Sin embargo, posteriormente la medida fue modificada por decisión del juzgador ante quien había sido puesto a disposición en un inicio, por lo que el imputado continuó su proceso en libertad.

La dependencia señaló que esta determinación ocurrió pese a que, de acuerdo con su postura, la legislación contempla la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos.

Por esta decisión, el Consejo de la Judicatura de Jalisco suspendió e investigará al juez identificado como Luis Ignacio N, quien ordenó el cambio de medida cautelar para el exdirector del DIF estatal.

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Ante esta situación y debido a la naturaleza de los hechos investigados, el Ministerio Público solicitó la revisión de las medidas cautelares impuestas al señalado.

No acudió a audiencia y fue declarado sustraído de la justicia

Fiscal de Jalisco Salvador González de los Santos
Fiscal de Jalisco Salvador González de los Santos confirmó la emisión de ejecución del nuevo mandato judicial para detener al exdirector del DIF Jalisco (especial)

La Fiscalía del Estado detalló que Lucio “N” debía presentarse a una audiencia durante la mañana de este jueves; sin embargo, no acudió al llamado de la autoridad judicial.

Ante su incomparecencia, fue declarado sustraído de la acción de la justicia. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, misma que fue concedida por un juez.

Con la orden judicial en mano, agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo las labores necesarias para localizar y detener a Lucio “N”.

Finalmente, los elementos de la Fiscalía del Estado cumplimentaron la orden de aprehensión y pusieron al investigado a disposición de un juzgado, donde deberá continuar el proceso legal correspondiente.

¿Qué se investiga contra el exdirector del DIF Jalisco?

FGE Jalisco sede
FGE Jalisco sede (especial)

Según las indagatorias citadas por la Fiscalía, los hechos se remontan a 2024, cuando Lucio “N” se desempeñaba como director general del DIF Jalisco.

La investigación señala que, inicialmente, el entonces funcionario presuntamente habría realizado acciones incómodas y tocamientos indebidos contra una mujer que laboraba con él.

Posteriormente, el 6 de marzo de 2024, la dependencia habría organizado una actividad de carácter presuntamente laboral en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a la que acudieron diversas personas funcionarias, entre ellas la víctima y quien en ese momento era titular del DIF Jalisco.

De acuerdo con la carpeta de investigación, durante esa actividad Lucio “N” habría aprovechado un momento en el que se encontraba a solas con la mujer para presuntamente cometer el delito de violación que ahora se le atribuye.

Fiscalía continúa con la investigación

Tras la presentación de la denuncia, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y reunieron elementos que permitieron citar al señalado ante la autoridad judicial.

La Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que Lucio “N” quedó nuevamente a disposición de un órgano jurisdiccional, por lo que será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica y la continuidad del proceso por el delito de violación.

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