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Taxista de CDMX intenta evadir caseta y termina impactado por sistema antievasión en la Peñón-Texcoco

El conductor intentó cruzar la plaza de cobro sin pagar y empujó la pluma con su vehículo, pero activó una barrera metálica que emergió del pavimento y terminó dañando severamente la unidad

Un taxi de la Ciudad de México, aparece impactado contra barreras de acero en una caseta de peaje. El incidente ocurre en la autopista Peñón-Texcoco, donde el vehículo quedó inclinado sobre las estructuras de contención. La grabación, vista desde una motocicleta, muestra el sistema antievasión de la caseta y a dos personas en el área. Las luces de tráfico se ven en rojo. El vehículo presenta daños visibles en su parte inferior y lateral.
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Un taxista de la Ciudad de México protagonizó un insólito incidente durante la noche de este miércoles, luego de intentar evadir el pago de la caseta en la autopista Peñón-Texcoco. La maniobra terminó con el vehículo detenido y con severos daños en la parte frontal, después de que se activara el nuevo sistema antievasión instalado en la plaza de cobro.

De acuerdo con los reportes, el conductor habría intentado cruzar la caseta sin cubrir la tarifa correspondiente. Para conseguirlo, avanzó con la unidad y empujó la pluma de acceso mientras aceleraba, una maniobra que activó de inmediato el mecanismo de seguridad colocado recientemente en la zona.

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Taxista intentó evadir el pago de la caseta

El incidente ocurrió cuando el conductor de un taxi de la CDMX llegó a la plaza de cobro de la autopista Peñón-Texcoco y, presuntamente, intentó pasar sin realizar el pago del peaje.

En lugar de detenerse para cubrir la tarifa, el automovilista avanzó contra la pluma de la caseta para forzar el paso. Sin embargo, el sistema de seguridad detectó la maniobra y activó una barrera metálica diseñada para impedir que los vehículos continúen su marcha cuando intentan evadir el pago.

La estructura emergió desde el pavimento justo frente al vehículo, provocando que el automóvil impactara contra ella y quedara incrustado sobre la cinta asfáltica.

El fuerte golpe ocasionó daños considerables en la parte delantera del taxi, por lo que el conductor tuvo que detenerse en el sitio.

Así funciona el nuevo sistema antievasión

Accidente Vial caseta de la autopista Peñón-Texcoco sistema antievasión taxi
Taxista de la CDMX intentó pasar sin pagar la caseta de la autopista Peñón-Texcoco, pero se activó el nuevo sistema antievasión (especial)

El mecanismo fue instalado para evitar que automovilistas puedan atravesar las plazas de cobro sin pagar. Se trata de una barrera metálica que permanece oculta a nivel del pavimento y que puede elevarse cuando se detecta un intento de evasión.

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Horas antes del incidente, personal de la plaza de cobro había colocado lonas y señalamientos para informar a los conductores sobre la entrada en operación del nuevo sistema.

Los avisos buscaban advertir a los automovilistas sobre las consecuencias de intentar cruzar las casetas de manera irregular, particularmente empujando las plumas o acelerando para atravesar los carriles sin realizar el pago.

Pese a estas advertencias, el taxista decidió continuar con la maniobra y terminó impactándose contra la estructura de protección.

El taxi terminó con daños en la parte frontal

Accidente Vial caseta de la autopista Peñón-Texcoco sistema antievasión taxi
Taxista de la CDMX intentó pasar sin pagar la caseta de la autopista Peñón-Texcoco, pero se activó el nuevo sistema antievasión (especial)

Tras el impacto, el vehículo quedó visiblemente afectado en su parte delantera. La unidad tuvo que permanecer detenida mientras se revisaban los daños ocasionados por el choque.

Además del costo de reparación del taxi, el conductor podría tener que cubrir los daños que eventualmente se hayan ocasionado a la infraestructura de la plaza de cobro, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

El caso rápidamente llamó la atención debido a que el nuevo sistema cumplió precisamente con el objetivo para el que fue colocado: impedir que un automóvil pudiera superar la caseta mediante la fuerza.

El incidente también generó advertencias para otros conductores que utilizan la autopista Peñón-Texcoco, ya que las autoridades y responsables de la operación de la plaza de cobro buscan evitar que los automovilistas intenten evadir las tarifas mediante maniobras que pueden poner en riesgo tanto al conductor como a trabajadores y otros usuarios de la vialidad.

La recomendación para quienes circulan por esta autopista es respetar los señalamientos, reducir la velocidad al aproximarse a las casetas y realizar el pago correspondiente para evitar accidentes, daños al vehículo o afectaciones a la infraestructura.

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