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Sheinbaum pide abrir más espacios en la UNAM: Rector revira mayor presupuesto para garantizar y ampliar su operación

Leonardo Lomelí advirtió que la Universidad Nacional lleva más de ocho años sin un crecimiento real de su presupuesto

UNAM examen de control 2026 licenciatura
Rector Leonardo Lomelí presente en el examen de control 2026 para aspirantes a nivel licenciatura en la UNAM (foto: UNAM)
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) requiere un mayor presupuesto para mantener su capacidad académica, atender el crecimiento de su matrícula y garantizar el funcionamiento de sus instalaciones, señaló el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien planteó que los recursos destinados a la institución aumenten al menos en un nivel equivalente a la inflación más 1 por ciento.

El planteamiento del rector se da en medio de la discusión sobre la capacidad de las universidades públicas para atender a los miles de jóvenes que cada año buscan ingresar a una licenciatura.

Rector de la UNAM pide mayor presupuesto

Lomelí explicó que la Universidad Nacional lleva más de ocho años sin registrar un crecimiento real de su presupuesto.

Aunque cada año se consideran ajustes relacionados con la inflación, el rector señaló que existe una diferencia entre la inflación estimada al momento de elaborar el presupuesto y la que finalmente se registra. Esto puede provocar que, en términos reales, los recursos disponibles para la institución sean menores.

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UNAM examen de control 2026 licenciatura
Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí pidió aumento de presupuesto para ampliar su operación y atender la demanda estudiantil (foto: UNAM)

Ante este escenario, consideró deseable que el presupuesto de la UNAM aumente en un porcentaje equivalente a la inflación más 1 por ciento, con el objetivo de garantizar al menos el mantenimiento de los recursos en términos reales.

El rector destacó que, pese a las restricciones presupuestales, la Universidad ha realizado esfuerzos de austeridad y ha buscado mantener e incluso incrementar su matrícula.

Sin embargo, ampliar el número de estudiantes también representa mayores necesidades de infraestructura, personal académico, equipamiento y servicios universitarios.

Sheinbaum pide a la UNAM abrir más espacios

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 18 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

La discusión presupuestal coincidió con el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su conferencia La Mañanera del Pueblo del 19 de agosto habló sobre la necesidad de ampliar los espacios disponibles para los jóvenes que buscan estudiar una licenciatura.

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La presidenta consideró que la UNAM podría realizar un esfuerzo adicional de austeridad para destinar mayores recursos a la apertura de espacios para aspirantes.

“Y la UNAM desde mi punto de vista y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios, tienen la posibilidad de hacerlo”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria planteó que una alternativa sería reorientar el presupuesto universitario y continuar con las medidas de austeridad implementadas previamente.

“La verdad, es nada más cuestión de reorientar el presupuesto, ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad, bueno pues hay que hacer otro más”, señaló.

Sheinbaum agregó que la UNAM, como institución nacional, debería buscar que existan más espacios para los jóvenes que desean continuar sus estudios.

Reorientar la demanda para ampliar el acceso

UNAM examen de control 2026 licenciatura
UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

Por su parte, Leonardo Lomelí también planteó la necesidad de reorientar la demanda educativa hacia carreras que actualmente registran un menor número de solicitudes y en las que existen espacios disponibles.

La estrategia permitiría aprovechar mejor la capacidad instalada de la Universidad y ampliar las oportunidades de ingreso sin concentrar toda la demanda en las licenciaturas con mayor número de aspirantes.

El rector reconoció que se trata de un reto importante, debido a que determinadas carreras concentran las preferencias de los estudiantes. Por ello, será necesario ofrecer mayor información sobre las distintas alternativas académicas y sus oportunidades profesionales.

La propuesta también forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a la educación superior pública mediante un mejor aprovechamiento de los espacios existentes.

Gratuidad de la educación superior

UNAM
Gratuidad de la educación superior de la UNAM, eso no está a discusión, señaló el Rector FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En materia de gratuidad, Lomelí afirmó que actualmente está consagrada constitucionalmente la gratuidad de la educación que imparte el Estado, por lo que esta discusión no volverá a plantearse dentro de la UNAM.

El rector señaló que el reto consiste en avanzar hacia una educación superior pública plenamente gratuita en todo el país.

En este contexto, el debate combina dos objetivos: por un lado, la necesidad de garantizar recursos suficientes para que las universidades públicas mantengan su capacidad académica y, por otro, ampliar las oportunidades para los jóvenes que buscan ingresar a una licenciatura.

La discusión ocurre en un momento clave para la educación superior pública, ante la elevada demanda de ingreso a las principales universidades del país y el desafío de garantizar que un mayor número de jóvenes pueda acceder a una carrera universitaria.

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