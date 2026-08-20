Mujeres con Bienestar Edomex: inicia pago de 2 mil 500 pesos del bimestre julio-agosto

Listo el pago del bimestre julio-agosto del programa Mujeres con Bienestar en el Edomex (Gob. Edomex)

Guardar

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, inició este miércoles 19 de agosto la dispersión de recursos del programa Mujeres con Bienestar, correspondiente al bimestre julio-agosto, con el objetivo de respaldar principalmente a mexiquenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar del Estado de México, las beneficiarias activas de entre 18 y 59 años recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos, conforme a las reglas de operación vigentes del programa.

Calendario de pagos de Mujeres con Bienestar

El secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, informó que la dispersión de los recursos se realizará de manera escalonada, tomando como referencia la inicial del apellido paterno de las beneficiarias.

PUBLICIDAD

El calendario establecido para el pago del bimestre julio-agosto es el siguiente:

Miércoles 19 de agosto: A, B y C.

Jueves 20 de agosto: D, E, F y G.

Viernes 21 de agosto: H, I, J, K, L y M.

Lunes 24 de agosto: N, Ñ, O, P, Q y R.

Martes 25 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Por ello, las beneficiarias deberán estar atentas a la fecha que corresponde a la primera letra de su apellido paterno para conocer cuándo se realizará la dispersión de su apoyo.

¿Cuánto recibirán las beneficiarias?

La infografía detalla el calendario de pagos del programa Mujeres con Bienestar Edomex para el bimestre julio-agosto, organizado por la inicial del apellido de las beneficiarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Mujeres con Bienestar contempla un apoyo de 2 mil 500 pesos por bimestre para las beneficiarias activas que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación.

El recurso busca contribuir a mejorar las condiciones económicas de las mujeres mexiquenses y brindar respaldo a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La Secretaría de Bienestar pidió a las beneficiarias mantenerse informadas exclusivamente mediante los canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes relacionados con el programa.

PUBLICIDAD

¿Dónde consultar información de Mujeres con Bienestar?

Las beneficiarias pueden consultar información oficial sobre el programa y el proceso de dispersión a través de los sitios institucionales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y de Mujeres con Bienestar.

También pueden consultar las redes sociales oficiales de la dependencia para conocer actualizaciones relacionadas con los pagos y la operación del programa.

En caso de requerir atención personalizada, resolver dudas o conocer información relacionada con algún pago, las beneficiarias pueden comunicarse a los teléfonos 55 9506 5519 y 722 940 9190.

También está disponible el correo electrónico at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx para solicitar orientación.

Mujeres con Bienestar: trámites son gratuitos

Evita caer en fraudes y no compartas tus datos personales. en redes sociales

La Secretaría de Bienestar del Estado de México recordó que todos los trámites relacionados con los programas sociales son gratuitos y no requieren intermediarios.

PUBLICIDAD

La dependencia pidió a las beneficiarias no entregar dinero ni información a personas que prometan realizar gestiones para obtener, conservar o acelerar algún apoyo económico.

Las autoridades advirtieron que existen personas que pueden intentar aprovecharse de la necesidad de las beneficiarias mediante información falsa o promesas de trámites que no están autorizadas para realizar.

Por ello, recomendaron verificar cualquier información directamente en los canales oficiales del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Bienestar.

Con el inicio de la dispersión del bimestre julio-agosto, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar deberán revisar el calendario correspondiente a la inicial de su apellido paterno y mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales para conocer cualquier actualización sobre el pago de 2 mil 500 pesos.

PUBLICIDAD