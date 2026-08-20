México
Agregar Infobae enGoogle

Mujeres con Bienestar Edomex: inicia pago de 2 mil 500 pesos del bimestre julio-agosto

El gobierno estatal comenzó con la dispersión del apoyo económico, checa el calendario de la dispersión

Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto
Listo el pago del bimestre julio-agosto del programa Mujeres con Bienestar en el Edomex (Gob. Edomex)
Guardar

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, inició este miércoles 19 de agosto la dispersión de recursos del programa Mujeres con Bienestar, correspondiente al bimestre julio-agosto, con el objetivo de respaldar principalmente a mexiquenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar del Estado de México, las beneficiarias activas de entre 18 y 59 años recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos, conforme a las reglas de operación vigentes del programa.

Calendario de pagos de Mujeres con Bienestar

El secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, informó que la dispersión de los recursos se realizará de manera escalonada, tomando como referencia la inicial del apellido paterno de las beneficiarias.

PUBLICIDAD

El calendario establecido para el pago del bimestre julio-agosto es el siguiente:

  • Miércoles 19 de agosto: A, B y C.
  • Jueves 20 de agosto: D, E, F y G.
  • Viernes 21 de agosto: H, I, J, K, L y M.
  • Lunes 24 de agosto: N, Ñ, O, P, Q y R.
  • Martes 25 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Por ello, las beneficiarias deberán estar atentas a la fecha que corresponde a la primera letra de su apellido paterno para conocer cuándo se realizará la dispersión de su apoyo.

¿Cuánto recibirán las beneficiarias?

Infografía con título, ilustraciones de mujeres y calendarios detallando fechas y letras de apellidos para pagos, e información del programa Mujeres con Bienestar Edomex.
La infografía detalla el calendario de pagos del programa Mujeres con Bienestar Edomex para el bimestre julio-agosto, organizado por la inicial del apellido de las beneficiarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Mujeres con Bienestar contempla un apoyo de 2 mil 500 pesos por bimestre para las beneficiarias activas que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación.

El recurso busca contribuir a mejorar las condiciones económicas de las mujeres mexiquenses y brindar respaldo a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La Secretaría de Bienestar pidió a las beneficiarias mantenerse informadas exclusivamente mediante los canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes relacionados con el programa.

PUBLICIDAD

¿Dónde consultar información de Mujeres con Bienestar?

Imagen SPCPE5SNWBETPCWCGNTB25WV4Q

Las beneficiarias pueden consultar información oficial sobre el programa y el proceso de dispersión a través de los sitios institucionales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y de Mujeres con Bienestar.

También pueden consultar las redes sociales oficiales de la dependencia para conocer actualizaciones relacionadas con los pagos y la operación del programa.

En caso de requerir atención personalizada, resolver dudas o conocer información relacionada con algún pago, las beneficiarias pueden comunicarse a los teléfonos 55 9506 5519 y 722 940 9190.

También está disponible el correo electrónico at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx para solicitar orientación.

Mujeres con Bienestar: trámites son gratuitos

Evita caer en fraudes y no compartas tus datos personales. en redes sociales
Evita caer en fraudes y no compartas tus datos personales. en redes sociales

La Secretaría de Bienestar del Estado de México recordó que todos los trámites relacionados con los programas sociales son gratuitos y no requieren intermediarios.

La dependencia pidió a las beneficiarias no entregar dinero ni información a personas que prometan realizar gestiones para obtener, conservar o acelerar algún apoyo económico.

Las autoridades advirtieron que existen personas que pueden intentar aprovecharse de la necesidad de las beneficiarias mediante información falsa o promesas de trámites que no están autorizadas para realizar.

Por ello, recomendaron verificar cualquier información directamente en los canales oficiales del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Bienestar.

Con el inicio de la dispersión del bimestre julio-agosto, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar deberán revisar el calendario correspondiente a la inicial de su apellido paterno y mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales para conocer cualquier actualización sobre el pago de 2 mil 500 pesos.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarProgramas SocialesEdomexÚltima horamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Taxista de CDMX intenta evadir caseta y termina impactado por sistema antievasión en la Peñón-Texcoco

El conductor intentó cruzar la plaza de cobro sin pagar y empujó la pluma con su vehículo, pero activó una barrera metálica que emergió del pavimento y terminó dañando severamente la unidad

Taxista de CDMX intenta evadir caseta y termina impactado por sistema antievasión en la Peñón-Texcoco

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto

Filtran chat de senadores de Morena donde Ricardo Sheffield y Reyes Carmona se pelean por la candidatura a la alcaldía de León

El pleito de los morenistas derivó en acusaciones de financiamiento irregular, cuestionamientos de residencia y denuncias cruzadas al interior del partido

Filtran chat de senadores de Morena donde Ricardo Sheffield y Reyes Carmona se pelean por la candidatura a la alcaldía de León

Así está la calidad del aire de la CDMX este 20 de agosto

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Así está la calidad del aire de la CDMX este 20 de agosto

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 20 de agosto: lluvias afectarán varias regiones

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 20 de agosto: lluvias afectarán varias regiones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Guerrero, el clan familiar de “El Tío Lako” que se alió con “El Mencho” y el CJNG para dominar Michoacán

Los Guerrero, el clan familiar de “El Tío Lako” que se alió con “El Mencho” y el CJNG para dominar Michoacán

¿Quiénes son los hijos de Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, líder regional del CJNG en Michoacán y Jalisco?

Narcocorridos revelan quién es ‘El Tío Lako’ del CJNG: los Guerrero, 200 pistoleros y el asesinato de un candidato a alcalde

De Teo González a Los Alegres del Barranco: así fue la noche en que artistas animaron los XV años de la hija del ‘Tío Lako’

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

Nicola Porcella critica a La Casa de los Famosos México por meter demasiados influencers: “Tanto creador de contenido no era”

William Valdés, exconductor de Hoy y VLA, reacciona a la muerte de tres amigos en accidente aéreo

Ese Pérez confiesa que le tiene rabia a Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México 2026

RAM y Nite en el Candelabrum Metal Fest 2026: el debut en México de dos bandas del heavy metal internacional

DEPORTES

Vanessa Huppenkothen rompe el silencio tras escapar de presuntos montachoques en CDMX

Vanessa Huppenkothen rompe el silencio tras escapar de presuntos montachoques en CDMX

Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: “Si me matan, fue este cabr...”

Hormiga González al Olympiacos: cómo le ha ido a los mexicanos que han jugado en el club griego

Debut de Rafa Márquez provoca que 50 mil personas agoten los boletos para el México vs Colombia

Cruz Azul con la obligación de ganar ante un Atlas que busca sorprender en el Azteca