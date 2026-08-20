Siniestros viales le cuestan a México hasta 92 mil millones de pesos al año: jóvenes son el sector más afectado

El vehículo terminó volcado en uno de los corredores viales más concurridos de la ciudad - crédito Bomberos de Bogotá / X

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El costo de los siniestros viales en México alcanzó niveles insostenibles para el Estado y las familias durante 2024, según el estudio “El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad”.

De acuerdo con Salud Justa Mx, los percances de tránsito afectaron principalmente a la población joven, que sufrió la mayor parte de las muertes y lesiones graves.

El informe reportó que las pérdidas por atención médica y productividad oscilaron entre 55 mil y 92 mil millones de pesos en 2024.

Estas cifras reflejaron el peso económico de los siniestros, que sumaron gastos de hospitalización, urgencias y el impacto de la muerte prematura o discapacidad permanente en las víctimas.

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El análisis indicó que 78.6% de las defunciones y 75.9% de los egresos hospitalarios correspondieron a personas de 18 a 65 años, lo que profundizó la merma en la productividad nacional.

Siniestros viales saturaron hospitales y drenaron recursos públicos

El documento señaló que estos costos representaron hasta 0.3% del PIB o 4.4% del gasto en salud.

El impacto rebasó el ámbito económico, ya que los servicios de salud pública destinaron gran parte de su capacidad a la atención de trauma, lo que saturó hospitales y desplazó otros servicios.

La juventud y los usuarios vulnerables, los más afectados

Los siniestros viales se mantuvieron entre las primeras causas de muerte en personas de 5 a 44 años, interrumpiendo la etapa más productiva de miles de mexicanas y mexicanos.

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El estudio precisó que cuatro de cada cinco fallecimientos ocurrieron en hombres y uno de cada tres en personas de 18 a 30 años.

Peatones, ciclistas y motociclistas sufrieron la mayor proporción de víctimas mortales y discapacidades permanentes.

Factores de riesgo y falta de regulación agravaron el problema

El exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la ausencia de dispositivos de seguridad se identificaron como los principales detonantes de la gravedad de los siniestros.

El estudio sostuvo que estos hechos no fueron accidentes imprevisibles, sino consecuencia de vacíos normativos, infraestructura deficiente y ausencia de fiscalización.

Pese a que México ya contaba con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la armonización legislativa avanzó con lentitud.

Las organizaciones civiles exigieron durante el año acelerar la homologación de leyes y la aplicación de controles estrictos sobre velocidad, alcohol y estándares de seguridad vehicular.

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Expertos pidieron prevención y políticas efectivas

Las personas expertas advirtieron que cada peso gastado en siniestros viales representó un recurso perdido para la prevención y el desarrollo social.

Plantearon que avanzar hacia un sistema seguro de movilidad y robustecer la regulación permitió disminuir muertes, lesiones y pérdidas económicas, además de liberar recursos para otros sectores prioritarios.