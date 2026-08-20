UNAM prevé que más de la mitad de los aspirantes que presentaron examen de control obtengan un lugar

UNAM prevé que más de 13 mil aspirantes que presentaron examen de control obtengan un lugar

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se prepara para publicar los resultados del proceso de ingreso a licenciatura correspondiente al próximo ciclo escolar, luego de concluir la aplicación de los exámenes de selección.

El rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, adelantó que más de la mitad de los aspirantes que finalmente presentaron la evaluación podrían obtener un lugar en alguna de las licenciaturas de la institución.

Durante sus declaraciones en conferencia, Lomelí explicó que, al considerar las dos jornadas de aplicación del examen de admisión, la UNAM calcula que participaron aproximadamente 36 mil 885 personas, con corte a las 17:30 horas del día de ayer, con lo cual podría llegar a las 37 mil.

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El rector señaló que, de este universo, se estima que más de la mitad podrá ingresar a la Universidad Nacional, aunque precisó que todavía se lleva a cabo el análisis estadístico necesario antes de concretar la asignación definitiva de lugares.

80% de los aspirantes descargó su comprobante

Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí examen de control licenciatura 2026 (especial)

Leonardo Lomelí detalló que aproximadamente 80 por ciento de los aspirantes convocados al proceso de ingreso se registró y descargó su comprobante para presentar el examen de selección.

Posteriormente, cerca de 80 por ciento de quienes obtuvieron dicho comprobante acudió finalmente a realizar la evaluación.

Esta diferencia entre los aspirantes convocados, quienes completan el proceso y aquellos que efectivamente presentan el examen, es considerada por la UNAM al momento de realizar sus cálculos para la asignación de espacios.

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La institución continúa con el análisis de los resultados obtenidos por los aspirantes y con los procedimientos técnicos necesarios para determinar quiénes serán seleccionados.

¿Qué pasará después de conocer los resultados de la UNAM?

Una vez que la Universidad Nacional publique los resultados, los estudiantes que hayan obtenido un lugar podrán descargar la documentación correspondiente para continuar con su proceso de ingreso.

Los aspirantes seleccionados deberán acudir a las facultades, escuelas o entidades académicas que les correspondan para completar los trámites establecidos por la institución.

Alumnos de nuevo ingreso a la universidad (UNAM/Facebook)

Por ello, la UNAM recomienda que los estudiantes permanezcan atentos a los canales oficiales de información y consulten cuidadosamente las indicaciones que se publiquen junto con los resultados.

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Leonardo Lomelí también dirigió un mensaje a los jóvenes que no consigan un lugar en esta convocatoria. El rector destacó que la UNAM mantiene abiertas sus puertas y llamó a los aspirantes a persistir en sus objetivos académicos.

El proceso de selección representa una de las etapas más importantes para miles de estudiantes que buscan continuar su formación profesional en la Universidad Nacional.

La disminución que se registra entre el número de personas convocadas, quienes completan su registro y quienes finalmente presentan el examen forma parte del comportamiento habitual de estos procesos y es tomada en cuenta por la institución.

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Comisión Técnica analiza proceso de admisión

Comisión Técnica sigue el análisis de los datos estadísticos y de la aplicación del examen de control para aspirantes a licenciatura Crédito: UNAM

Además de la publicación de resultados, la UNAM mantiene una revisión interna sobre la aplicación de los exámenes de selección.

La Comisión Técnica encargada de analizar el proceso continúa con la recopilación de información y la elaboración de un diagnóstico sobre lo ocurrido durante las jornadas de evaluación.

Según explicó Lomelí, la comisión envió cuestionarios a las diferentes áreas involucradas para conocer sus experiencias y detectar posibles aspectos que puedan mejorarse.

La expectativa es que durante la próxima semana se reúna toda la información necesaria para concluir el análisis.

Posteriormente, la Comisión Técnica tiene previsto presentar su informe y recomendaciones.