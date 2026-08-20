Las reacciones que dejó el regaño de Galilea Montijo a habitantes de La Casa de los Famosos México 2026: “Le damos hueva”

Los participantes de La Casa de los Famosos México reaccionan con seriedad y atención a las palabras de Galilea Montijo, tras un regaño de la presentadora. (YouTube: La Casa de los Famosos México 4)

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La cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026 por fin estuvo a la altura de las expectativas de una audiencia que en la última semana ha externado en X, antes Twitter, su decepción por la actual temporada.

En medio de versiones periodísticas que señalan que la productora Rosa María Noguerón enfrenta presión por los niveles de audiencia registrados durante las tres primeras semanas al aire del proyecto, Galilea Montijo pidió a los 16 habitantes espabilarse y “jugar ya”.

Sus expresiones fueron interpretadas por usuarios de X como la confirmación de que el programa de telerrealidad no ha cumplido con las expectativas en Televisa.

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Galilea Montijo: “En esta temporada no hay ese espíritu de juego”

La noche del miércoles, previo a iniciar las nominaciones, Montijo indicó que daría un mensaje personal a los habitantes que saldría de lo establecido.

“En este momento debería comenzar el proceso de nominación o deberíamos continuar. Pero hoy le pedí permiso a La Jefa para poder decirles unas palabras a todas y cada una de ustedes”, señaló.

Montijo subrayó que sería muy sincera al compartirles su opinión sobre los acontecimientos dentro de la casa: “Esta es mi cuarta temporada en La Casa de los Famosos México y créanme que es un show que me encanta, me apasiona, que lo he abrazado desde la primera temporada. Me he quedado por horas pegada a la televisión viendo lo que pasa después de un cine, después de un posicionamiento, después de una nominación y qué decir de las eliminaciones. Pero me está pasando algo, con mucho cariño se los digo. En esta casa, en particular esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego, de competencia; no existe”, zanjó.

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Posteriormente, la presentadora explicó que la nominación sería diferente. Cada habitante ingresaría al confesionario y, tras repartir puntos, debería romper un puerquito de color con un beneficio o castigo que influiría directamente en su decisión.

Este cambio de reglas, orientado para que nuevas celebridades aparezcan en la placa de sentenciados, derivó en la nominación de Mariana, Ernesto, Yahir, Cynthia, Brianda, Ese Pérez, Flor Vigna, Masad y Moisés Peñaloza.

Galilea Montijo, con un vestido de perlas, interactúa durante un enlace del programa La Casa de los Famosos México 4, junto a los participantes sentados en el estudio. (Especial Infobae México)

Mensaje de Galilea Montijo sacude a los habitantes

Durante la transmisión 24/7, Karina Torres fue la primera en reaccionar al mensaje de Montijo. Para la influencer era claro: la casa resultaba aburrida para la audiencia.

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Yanet García coincidió con la opinión y agregó que el mensaje dejaba en evidencia a todos: “Ya para que te lo diga ella en una gala”. Aldo Rendón, una de las celebridades más irreverentes, se pronunció por entender la indicación y evitar que la casa siga siendo aburrida.

Minutos después, durante una conversación en su cuarto, Gema Ganoa externó cierta incomodidad: “Le damos hueva, básicamente eso nos dijo”.

En X las interpretaciones fueron las mismas. “Imagina lo muebles que deben ser para que Galilea te tenga que decir en horario estelar de televisión internacional que DESPIERTEN Y SE PONGAN A JUGAR. Conexión histórica. La de más VERGÜENZA ajena en la historia”, escribió un tuitero, cuya publicación adquirió viralidad tras la gala.

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(Captura de pantalla YouTube)

La tensión crece y los habitantes por fin parecen reaccionar

Si bien la dinámica de los cerdos cambió los planes de algunos habitantes, celebridades como Ese Pérez reaccionaron negativamente a la nominación.

El influencer, quien recibió tres puntos extra de Luis Chaparro en un cara a cara, se dijo decepcionado debido a que creía que sus diferencias habían sido resueltas. Asimismo, marcó distancia de la actriz Cynthia Klitbo, quien lo ha acusado de acosarla y burlarse constantemente de sus ronquidos.

Uno de los 9 nominados todavía tiene la posibilidad de salir de la placa. Para conseguirlo, deberá ganar el duelo de salvación y vencer a la líder de la semana, Gema Garoa, cuya distinción le permitió enviar directo a nominación a Mariana Ochoa, quien volvió del exilio.

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