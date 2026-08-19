México
Agregar Infobae enGoogle

Suprema Corte respalda a la SEP: estas son las razones por las que ya no pueden reprobar a tu hijo en la escuela

La Suprema Corte validó un acuerdo de la SEP que protege a estudiantes, evitando la reprobación por causas que antes eran aceptadas, aplicable para escuelas públicas y privadas

Mazo de madera sobre mesa de tribunal, con seis magistrados borrosos en el fondo. En la pared, la frase "El respeto al derecho ajeno es la paz".
El fallo de la SCJN aplica a todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el 7 de mayo de 2026 que ningún alumno de preescolar, primaria o secundaria puede ser reprobado automáticamente por faltar a clases o por tener materias pendientes.

El fallo, aprobado por unanimidad, valida el Acuerdo 10/09/23 de la SEP y obliga a cumplirlo tanto en escuelas públicas como en colegios privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

La resolución no significa que los alumnos ya no puedan reprobar. Lo que cambia es que una sola razón —faltas o materias sin acreditar— ya no basta para que una escuela le cierre la puerta a un estudiante sin antes agotar otras opciones.

PUBLICIDAD

Ilustración de un niño de pie, con expresión pensativa, entre una burbuja con una cruz roja y otra burbuja con un tic verde, sobre fondo azul.
El máximo tribunal determinó que la SEP tiene facultad constitucional para fijar los criterios de evaluación en toda la educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así llegó el caso a la Suprema Corte: un colegio privado se opuso a las normas de la SEP

El asunto llegó al máximo tribunal tras el amparo que promovió una institución privada que argumentó que las reglas de la SEP bajaban el nivel académico y quitaban a los colegios particulares la facultad de fijar sus propios criterios de evaluación y asistencia.

Mazo de madera oscuro sobre documentos y libro abierto, junto a balanza de bronce. Pizarras verdes y estanterías de libros al fondo en sala con ventanas.
La decisión de la SCJN tiene efecto sobre todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte rechazó ese argumento. Determinó que la SEP tiene la facultad constitucional de establecer las reglas de evaluación y promoción para toda la educación básica, sin importar si la escuela es pública o privada.

Los colegios particulares incorporados al sistema educativo no pueden apartarse de esas reglas.

La decisión aplica a todos los estudiantes de educación básica del país, en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En preescolar y primer grado de primaria, la promoción al siguiente grado es automática independientemente de calificaciones o asistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué reglas aplican según el nivel escolar

Las consecuencias del fallo son distintas dependiendo del grado que curse el alumno.

En preescolar y primer grado de primaria, la promoción es automática: el menor pasa al siguiente grado por el solo hecho de haberlo cursado, sin importar calificaciones ni asistencia.

PUBLICIDAD

Profesora de pie frente a pizarrón blanco con ecuaciones, enseñando a diez niños uniformados sentados en pupitres de madera en una primaria mexicana, con ventanas al fondo.
El Acuerdo 10/09/23 elimina el requisito del 80% de asistencia mínima como criterio para aprobar o reprobar un ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De segundo a sexto de primaria se requiere un promedio mínimo de 6 en los campos formativos.

En secundaria, la calificación de 5 sigue siendo reprobatoria. Un alumno puede repetir el grado si termina el ciclo con cinco o más materias sin acreditar. Si son hasta cuatro, tiene derecho a un proceso de regularización antes de que se defina su situación.

Madre, padre e hijo miran una computadora portátil abierta sobre una mesa de madera, que muestra una boleta de calificaciones de la SEP con el año 2026.
Un alumno de secundaria con hasta cuatro materias sin acreditar tiene derecho a un proceso de regularización antes de que se defina su situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las faltas ya no pueden usarse para reprobar

El Acuerdo 10/09/23 elimina el requisito del 80% de asistencia mínima que antes podía derivar directamente en reprobación.

Las faltas siguen registrándose en la boleta como dato informativo para maestros, padres y tutores, pero ya no funcionan como criterio para decidir si un alumno acredita o no el ciclo.

Vista de espaldas de tres adolescentes con uniformes azul marino y mochilas, entrando a un edificio escolar de fachada de piedra.
La SCJN sostuvo que la excelencia educativa no depende de asistencias obligatorias, altas calificaciones ni mayores índices de reprobación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto quiere decir que una escuela no puede reprobar a un estudiante únicamente porque faltó mucho, sin antes revisar su desempeño, su contexto y las posibilidades de regularización disponibles.

Reprobar más alumnos no mejora la educación, argumenta la SCJN

El Pleno sostuvo que la excelencia educativa “no exige modelos rígidos de evaluación ni depende exclusivamente de asistencias obligatorias, altas calificaciones o mayores índices de reprobación”, según el comunicado No. 071/2026 de la SCJN.

Rezago educativa: Desafío en el aprendizaje de matemáticas para niños
La Suprema Corte consideró que factores económicos, familiares y sociales pueden afectar el desempeño y la asistencia de un alumno . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte consideró que factores económicos, familiares y sociales pueden afectar tanto las calificaciones como la asistencia de un alumno, y que esas circunstancias no deben convertirse automáticamente en motivo para excluirlo del sistema educativo.

El fallo no elimina las evaluaciones ni las calificaciones en las escuelas

Las evaluaciones no desaparecen. Las calificaciones siguen existiendo en primaria y secundaria, y los criterios para acreditar cada grado permanecen vigentes.

Lo que cambia es que ninguna escuela puede aplicar la reprobación como castigo automático.

El Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP establece las fechas de inicio, periodos de evaluación y fin de ciclo. (X/ @SEP_mx)

Si la escuela no aplica estos criterios, los padres pueden presentar una queja ante la autoridad educativa de su estado.

Para las familias, la SEP recomienda estar atentas a las boletas, las observaciones de los docentes y los periodos de regularización disponibles cuando el alumno tenga materias o campos formativos pendientes antes de que termine el ciclo escolar, con fecha del 9 de julio de 2027 para este ciclo.

Temas Relacionados

SepSuprema CorteScjnEducacion BasicaEscuelaMexico Educacionmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Anuncian nuevo disco en vivo de Jenni Rivera a 13 años de su muerte

La cantante fallecida en 2012 regresará a los oídos de sus seguidores con la presentación completa que ofreció en el Staples Center

Anuncian nuevo disco en vivo de Jenni Rivera a 13 años de su muerte

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Yolanda Andrade compra nicho en la Basílica de Guadalupe y prepara su despedida

Marilé Andrade reveló cómo afronta su hermana la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece

Yolanda Andrade compra nicho en la Basílica de Guadalupe y prepara su despedida

Cuánto dinero gana un actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ en 2026: el salario que Televisa ofrece y los requisitos

El famoso programa unitario supera los 18 años de transmisión continua desde su estreno y es el más visto en todo México

Cuánto dinero gana un actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ en 2026: el salario que Televisa ofrece y los requisitos

Autoridades alertan sobre la estafa del “Artista Enamorado”, el mismo que casi destruyó un matrimonio con un falso Enrique Iglesia

Ciberdelincuentes crean perfiles falsos de celebridades en redes sociales para manipular emocionalmente a sus víctimas y obtener dinero o datos personales

Autoridades alertan sobre la estafa del “Artista Enamorado”, el mismo que casi destruyó un matrimonio con un falso Enrique Iglesia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

“Andy es apenas el principio”: especialistas advierten sobre la estrategia de EEUU contra el gobierno de Sheinbaum

Niegan detención del “Tío Lako”, líder regional del CJNG en Michoacán: sicarios de su célula fueron capturados

Ramírez Bedolla activa operativo con Sedena y Guardia Nacional contra el Tío Lako, líder regional del CJNG en Michoacán

Difunden videos de narcobloqueos en Michoacán tras operativo para detener a líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Anuncian nuevo disco en vivo de Jenni Rivera a 13 años de su muerte

Anuncian nuevo disco en vivo de Jenni Rivera a 13 años de su muerte

Yolanda Andrade compra nicho en la Basílica de Guadalupe y prepara su despedida

Cuánto dinero gana un actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ en 2026: el salario que Televisa ofrece y los requisitos

Alicia Villarreal y Cibad Hernández se burlan de acusaciones con polémico video

Joanna Vega-Biestro explota contra Flor Vigna tras menospreciar a producción mexicana en LCDLF: “Te puede costar caro”

DEPORTES

Arsenal vs Coventry City: cuándo y dónde ver el primer juego de la temporada en la Premier League desde México

Arsenal vs Coventry City: cuándo y dónde ver el primer juego de la temporada en la Premier League desde México

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete va por el cinturón del CMB frente a O’Shaquie Foster: cuándo y dónde ver la pelea

Julián Quiñones revive el dolor de la eliminación del Tri en el Mundial 2026, pero agradece a Aguirre el llamado

¿Cuándo fue la última vez que México clasificó a Juegos Olímpicos en cada deporte?

Hackean cuenta de conductor de ESPN: delincuentes la usan para realizar fraudes