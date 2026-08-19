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Mi Beca para Empezar 2026: estos son los tipos de apoyo que dará el gobierno de CDMX

La iniciativa disponible únicamente en la capital busca apoyar a las familias y contribuir al bienestar educativo de las y los estudiantes

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.
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El Gobierno de la Ciudad de México promueve el programa “Mi Beca para Empezar”, dirigido a quienes cursan preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas de la capital. El apoyo económico se entrega a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) y busca fortalecer la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

El registro se realiza en línea y es gratuito. Cabe señalar que para completar el trámite, el tutor debe contar con una cuenta Llave CDMX. La información completa sobre fechas y requisitos para el registro está disponible en la página oficial de la FIBIEN, así como en sus canales oficiales.

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MI Beca para Empezar es un programa social exclusivo de la Ciudad de México. Foto: X/@AnitaLomeli.
MI Beca para Empezar es un programa social exclusivo de la Ciudad de México. Foto: X/@AnitaLomeli.

Tipos de apoyo de Mi Beca para Empezar 2026

El programa otorga depósitos mensuales que varían según el nivel educativo. Los estudiantes de preescolar en escuelas públicas reciben 600 pesos mensuales. Para los alumnos de primaria y secundaria, el apoyo es de 650 pesos cada mes. Además, quienes asisten a Centros de Atención Múltiple, ya sea en nivel preescolar, primaria o laboral, también obtienen 600 pesos mensuales.

  1. 600 pesos mensuales a niñas y niños matriculados en escuelas públicas de nivel preescolar.
  2. 650 pesos mensuales a niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas de nivel básico (primaria).
  3. 600 pesos mensuales a personas inscritas en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria y laboral.
Mi Beca para Empezar es un programa social impulsado por la CDMX (X@DIFCDMX)
Mi Beca para Empezar es un programa social impulsado por la CDMX (X@DIFCDMX)

¿Cómo registrarse a Mi Beca para Empezar?

Aunque todavía no hay fechas oficiales, el registro para el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 en la Ciudad de México, podría iniciar tras el inicio de clases y permanecer disponible hasta el 30 de septiembre.

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El proceso se realiza en la plataforma oficial del programa y contempla una etapa intensiva hacia finales del mes, donde se concentran la mayor parte de las inscripciones.

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Además de que las madres, padres o tutores deben contar con su cuenta Llave CDMX, tendrán que crear un expediente con el mismo número telefónico y correo electrónico. Para completar el trámite digital, es necesario tener listos los siguientes documentos en formato digital:

  1. Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.
  2. Comprobante de domicilio reciente.
  3. CURP del estudiante, certificada y verificada por el Registro Civil.

Es indispensable iniciar sesión en la Llave CDMX, ingresar al portal de Registro Mi Beca para Empezar, capturar los datos personales del tutor y los escolares del alumno, y subir los documentos requeridos.

La iniciativa disponible únicamente en la capital busca apoyar a las familias y contribuir al bienestar educativo de las y los estudiantes.

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