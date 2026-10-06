Guiño a México: Helinho sorprende entrenando con la playera de la Selección Mexicana

Helinho publicó un video entrenando con la playera de México (Captura de pantalla)

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Helinho entrenó con la playera de la Selección Mexicana durante la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA.

El delantero del Toluca publicó un video de su preparación física y llamó la atención al utilizar la indumentaria del Tricolor.

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Helinho ya acumuló seis títulos con Toluca desde su llegada al fútbol mexicano en el verano de 2024.

El delantero brasileño disputó su primer torneo con los Diablos Rojos en el Apertura 2024. Desde entonces, conquistó los campeonatos de Liga MX del Clausura 2025 y el Apertura 2025.

Helinho entrenó con la playera de la Selección Mexicana durante la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA (captura de pantalla)

El atacante también integró los planteles que obtuvieron el Campeón de Campeones 2025, la Campeones Cup 2025, la Concacaf Champions Cup 2026 y la Leagues Cup 2026.

La posibilidad de una futura naturalización mexicana permanece abierta. Para obtenerla, deberá completar cinco años continuos de residencia en México.

Helinho entrenó con la playera de la Selección Mexicana durante la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA (captura de pantalla)

Helinho podría naturalizarse mexicano en 2029

El plazo para cumplir ese requisito vencería en 2029, el mismo año en que finaliza su nuevo contrato con Toluca.

Si consigue la nacionalidad mexicana, Helinho no tendría un impedimento deportivo para ser elegible por la Selección Mexicana. Su experiencia internacional con Brasil se limitó a categorías juveniles.

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El futbolista participó con la selección brasileña Sub-15, Sub-17 y Sub-20. En el Mundial Sub-17 de 2017, consiguió el tercer puesto tras jugar tres partidos.