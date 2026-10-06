Armando “Hormiga” González confiesa su gran ilusión: quiere jugar unos Juegos Olímpicos con México

(REUTERS/Raquel Cunha)

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Armando González ya vivió algunos de los momentos más importantes de su todavía corta carrera, desde su aparición en la Copa del Mundo 2026 hasta su llegada al futbol europeo con el Olympiacos. Sin embargo, el delantero mexicano todavía tiene objetivos que espera cumplir dentro del terreno de juego.

Uno de ellos está relacionado con una competencia que ha seguido desde joven. El atacante reconoció que le gustaría tener la oportunidad de representar a México en unos Juegos Olímpicos, una experiencia que ha conocido de cerca a través de lo que ha visto y de las historias que le han compartido algunos de sus compañeros.

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Armando González revela su ilusión por disputar unos Juegos Olímpicos

(REUTERS/Louiza Vradi)

Aunque Los Ángeles 2028 no fue mencionado directamente por el futbolista, la Hormiga habló de su deseo de participar algún día en una justa olímpica.

El delantero recordó la participación de México en Londres 2012, cuando la Selección Mexicana consiguió la medalla de oro, además de mencionar los Juegos de Río 2016. También contó que ha escuchado de otros futbolistas cómo fue disputar esta competencia.

“Me ilusiona poder jugar unos Juegos Olímpicos, los ves en el 2012 cuando se ganó la medalla de oro, en 2016 en Río. Piojo, Alexis me han comentado muchas cosas de cuando fue en Tokio y es algo muy bonito que espero que me toque en mi vida”, dijo en zona mixta durante el entrenamiento previo al partido contra Chile.

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La Hormiga González deja atrás la derrota de México

(EFE/ Ómar Alonso)

El atacante también habló sobre la derrota que sufrió el Tricolor el fin de semana y destacó la posibilidad de buscar una revancha prácticamente de inmediato.

Para González, el resultado quedó como una oportunidad para analizar lo sucedido y rescatar los aspectos positivos que mostró el equipo durante el encuentro. El futbolista señaló que el grupo rápidamente cambió el enfoque para preparar el siguiente compromiso.

“Es lo bonito que tiene el futbol, que te da revanchas muy rápido. Estas semanas se han pasado muy rápido, entonces nosotros le dimos la vuelta rápido, aprendimos lo que teníamos que aprender, tomamos las cosas buenas que hicimos en los primeros minutos y nos quedamos con eso”.

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¿Cuándo juega México vs Chile?

México enfrentará a Chile este martes 6 de octubre de 2026, en un partido amistoso que comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro tendrá como escenario el Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado en California, Estados Unidos.

¿Dónde ver México vs Chile?

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Televisión de paga: TUDN.

Streaming: Amazon Prime Video, Claro Sports y ViX Premium.