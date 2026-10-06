ISSSTE investiga presunta red para otorgar licencias médicas en exceso

Martí Batres durante la mañanera del pueblo de este 2 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) investiga posibles irregularidades en el otorgamiento de licencias médicas, incluida la eventual participación de una red que propicie actos de corrupción, informó su director general, Martí Batres Guadarrama, este martes durante “La Mañanera del Pueblo”.

El funcionario confirmó que un equipo integrado por distintas áreas del instituto colabora en las indagatorias para identificar quiénes expiden licencias en exceso, cuáles son las razones para autorizarlas y si cuentan con una nota médica que las respalde. También señaló que ya se realizaron dos investigaciones con apoyo de áreas del Gobierno federal.

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La respuesta ocurrió después de que una reportera preguntara por presuntas incapacidades injustificadas entre trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por el gasto asociado a contratar personal que cubra sus ausencias. Batres aseguró que se trabaja para combatir estas prácticas.

ISSSTE revisa quiénes expiden licencias médicas en exceso

De acuerdo con Batres, una de las líneas de investigación consiste en localizar al personal que otorga un volumen de licencias que pueda llamar la atención y revisar las circunstancias de su expedición.

El director del instituto explicó que el análisis también busca establecer si cada autorización está vinculada con una nota médica, así como examinar la información que pueda consultarse de manera electrónica. Estas revisiones permitirían documentar las condiciones en las que se emitieron los permisos laborales.

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Entre los aspectos que mencionó se encuentran:

La identificación de quienes expiden licencias médicas en exceso .

Las razones clínicas por las que se autorizan.

La existencia de una nota médica relacionada con cada licencia.

La revisión de información disponible por medios electrónicos.

La identificación de posibles participantes en una red que favorezca actos de corrupción.

Durante la pregunta, la reportera sostuvo que una investigación interna del Poder Judicial de la Federación habría identificado un gasto de 2 mil millones de pesos anuales en suplencias de personal por bajas médicas, licencias e incapacidades, y planteó que algunos funcionarios recibirían estos documentos sin necesitarlos.

El titular del ISSSTE confirmó que el instituto colabora en la indagatoria y que se han realizado investigaciones con auxilio de otras áreas federales para ubicar a quienes pudieran intervenir en una presunta red.

¿Cuáles serían las posibles acciones?

Consultado sobre las acciones que se tomarían si se identifica a personal involucrado, Martí Batres explicó que existen distintas medidas, cuya aplicación dependerá de las características de cada caso.

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Entre las posibilidades mencionó remitir los señalamientos a los órganos internos de control y, en determinados supuestos, abrir una investigación penal. El funcionario subrayó que cualquier señalamiento debe estar debidamente fundamentado.

Además, indicó que el instituto ya hizo un llamado para que cesen las prácticas irregulares relacionadas con el otorgamiento de licencias. Aseguró que se tomarán las medidas correspondientes para combatir el fenómeno.

El anuncio de este martes confirmó que las investigaciones continúan y que las posibles consecuencias dependerán de lo que se acredite.

Retiran a médicos del ISSSTE por licencias irregulares

Como antecedente, el 22 de septiembre se informó que médicos del ISSSTE habían sido separados de sus cargos como medida cautelar tras detectarse posibles irregularidades en la expedición de licencias e incapacidades. La secretaria Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que se cruzaban bases de datos para identificar patrones y coincidencias entre quienes emitían estos documentos.

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En aquella intervención, Buenrostro señaló que algunos doctores concentraban comportamientos coincidentes. La revisión fue abordada a partir de denuncias sobre trabajadores del Poder Judicial que presuntamente obtenían incapacidades sin una condición médica que las justificara.

La información del 22 de septiembre constituye un antecedente de las investigaciones confirmadas ahora por Batres. El retiro cautelar reportado entonces debe distinguirse de las eventuales sanciones o investigaciones penales que el director del instituto mencionó este martes, sujetas a que los señalamientos estén debidamente fundamentados.