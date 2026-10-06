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Protouch: resultados ganadores de este martes 6 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por laLotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Al finalizar cada jornada, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Protouch (Infobae/Jovani Pérez)
Al finalizar cada jornada, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Protouch (Infobae/Jovani Pérez)
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Este martes la Lotería Nacional para la Asistencia Pública divulgó los resultados del sorteo 889 de Protouch. Tenemos la combinación ganadora aquí mismo.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

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Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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La combinación ganadora del sorteo 889 de Protouch es: V D L D D L D D D L L D V V 1.

Cabe mencionar que después de cada jornada, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública da a conocerlos resultados de Protouch.

¿Se necesita presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar el premio?

Los números ganadores de Protouch (Lotería Nacional)
Los números ganadores de Protouch (Lotería Nacional)

Sí, es necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar un premio, especialmente en los casos de premios mayores.

Este documento, emitido por el SAT, contiene información fiscal importante como el RFC, régimen fiscal y otros datos que permiten reportar la retención de impuestos correspondiente al cobro del premio. Se debe entregar junto con otros documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y el boleto ganador.

En particular, cuando el pago se realiza en oficinas de la Lotería Nacional o bancos autorizados, la Constancia de Situación Fiscal es un requisito para validar el trámite y cumplir con las disposiciones fiscales. Además, la constancia debe estar actualizada (no mayor a tres meses) y a nombre del ganador.

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