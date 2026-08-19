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84 toneladas de alimentos y más de 5 mil personas beneficiadas: resultado de sostenibilidad de CIMA tras operaciones en 2026

El 19 de agosto es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

84 toneladas de alimentos y más de 5 mil personas beneficiadas: resultado de las estrategias de sostenibilidad de CIMA tras operaciones en 2026 (RS)
84 toneladas de alimentos y más de 5 mil personas beneficiadas: resultado de las estrategias de sostenibilidad de CIMA tras operaciones en 2026 (RS)
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En los primeros ocho meses de 2026, CIMA registra 84 toneladas de alimentos donados y 5,282 personas beneficiadas como resultado de su estrategia de sostenibilidad, que involucra la acción directa de su plantilla y la colaboración con organizaciones en 13 estados. La empresa mexicana convierte la responsabilidad social en una tarea permanente y supera en donativos lo acumulado en 2024 y 2025 juntos, de acuerdo con información de la propia compañía.

La cifra de alimentos entregados entre enero y agosto de 2026 ya rebasa las cerca de 80 toneladas aportadas durante 2024 y 2025. El dato destaca por el despliegue logístico y la coordinación con más de 30 asociaciones y la formalización de 41 alianzas con instituciones dedicadas a la recepción y distribución de productos, incluidos perecederos.

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Estrategia ASG: integración en la operación

La estrategia Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) de CIMA se integra cada vez más a su operación diaria. La empresa sostiene que la sostenibilidad ya no es solo un tema de informes anuales, sino una práctica interna vinculada a su planeación estratégica y a la toma de decisiones comerciales.

Para sostener el alcance de sus acciones, CIMA cuenta con una Coordinación de Sostenibilidad y una Dirección de Responsabilidad Social. Estas áreas diseñan, ejecutan y dan seguimiento a las iniciativas ASG, además de articularlas con el resto de la operación. El objetivo es que la sostenibilidad deje de depender de fechas conmemorativas o acciones aisladas.

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Son beneficiosos para la salud
Alimentos ricos en fibra. (Magnific)

Voluntariado: trabajadores en acción

Durante los primeros ocho meses del año, 988 colaboradores de CIMA participan en jornadas de voluntariado, acumulando 2,912 horas en actividades de apoyo a comunidades. Los empleados se trasladan a diferentes zonas, colaboran en la organización y ejecución de proyectos y participan en la entrega de alimentos y recursos.

El voluntariado no se limita a aportaciones económicas, sino que implica presencia y trabajo directo en campo. CIMA reporta la realización de 36 actividades entre voluntariados, webinars y jornadas de salud. La cobertura abarca aproximadamente 13 estados del país.

Beneficiarios: alcance interno y externo

El número de personas beneficiadas por las acciones de CIMA asciende a 5,282. De este total, 4,407 son externos —personas de comunidades atendidas— y 875 internos, es decir, integrantes de la propia empresa. La estrategia reconoce que la responsabilidad social también implica el bienestar de quienes forman parte de la organización.

CIMA puntualiza que su enfoque busca mantener redes de apoyo activas durante todo el año, no solo en respuesta a emergencias. La colaboración con organizaciones receptoras y distribuidoras de alimentos resulta clave para lograrlo.

Cifras en contexto: 2026 supera años previos

La operación de CIMA durante 2026 marca un crecimiento respecto a ejercicios anteriores. Las 84 toneladas de alimentos donados en ocho meses ya superan lo entregado en los dos años previos juntos. La compañía formaliza más de 41 alianzas y colabora con más de 30 organizaciones.

En el periodo se contabilizan 36 actividades de voluntariado y jornadas de salud. El número de colaboradores involucrados y las horas de trabajo voluntario reflejan la integración de la estrategia ASG a la cultura interna.

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria: 19 de agosto

El 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, CIMA presenta sus resultados de sostenibilidad como parte de un esfuerzo permanente por atender necesidades sociales. La empresa enfatiza que la asistencia va más allá de la reacción ante emergencias y requiere una planeación sostenida.

Seis huevos en cartón, plátanos, cuenco de dátiles, cuenco de cacahuetes, pollo a la parrilla en plato y vaso de leche sobre mesa de madera.
Varios alimentos como huevos, plátanos, dátiles, cacahuetes, pollo y leche se presentan sobre una mesa de madera en una cocina con la nevera abierta al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura operativa y la vinculación con asociaciones permiten a CIMA mantener activa su red de apoyo y ampliar el alcance de sus acciones. Los indicadores reportados muestran una estrategia que trasciende el balance de donativos y convierte la responsabilidad social en parte integral de la actividad empresarial.

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