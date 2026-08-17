México
Agregar Infobae enGoogle

Reportan que Marina del Pilar Ávila sí está bajo investigación en EEUU

La pesquisa de autoridades estadounidenses también incluiría a Carlos Torres, su exesposo

La indagatoria también alcanzaría a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a otras personas. (Archivo Infobae)
La indagatoria también alcanzaría a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a otras personas. (Archivo Infobae)
Guardar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sí estaría bajo investigación de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y la oferta para firmar una carta proffer aparece en audios filtrados como una vía de cooperación para intentar frenar posibles cargos o sanciones.

Según ZETA, la indagatoria no se limitaría a la mandataria estatal. También alcanzaría a su exesposo Carlos Torres Torres y a otras personas, mientras las autoridades estadounidenses definen qué acusaciones llevarían en su contra.

La publicación informó que la confirmación llegó tras cuatro audios difundidos a la prensa: tres entregados al periodista Héctor de Mauleón y uno al comunicador Gildo Garza. En ese material, la propia gobernadora habla de reuniones con agencias estadounidenses y de gestiones legales para atender su caso.

PUBLICIDAD

El diario sostuvo que consultó a un contacto en Estados Unidos sobre los delitos investigados. La respuesta, citada por el semanario, fue que serían “varios” y que por eso seguirían las pesquisas para decidir qué cargos presentarían contra ella, su esposoy otros con presuntos vínculos con el crimen organizado.

La revocación de la visa abrió la ruta pública del caso

La gobernadora Marina del Pilar es una de las políticas que ha perdido su visa. Crédito: X/ @MarinadelPilar
La revocación de la visa de turista de Marina del Pilar se hizo pública el 10 de mayo de 2026, cuando ella dijo en redes sociales que fue un trámite administrativo. Crédito: X/ @MarinadelPilar

El episodio se hizo público el 10 de mayo de 2026, cuando Marina del Pilar informó en redes sociales que su visa de turista para ingresar a Estados Unidos había sido revocada. En ese momento, ella sostuvo que se trataba de un asunto meramente administrativo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con ZETA, la investigación ya estaba en curso cuando la gobernadora hizo esa publicación. El semanario vinculó esa secuencia con las acciones posteriores que ella habría emprendido para recuperar el documento migratorio.

En el primer audio, difundido el 21 de junio de 2026 por Héctor de Mauleón, la mandataria dijo que contrató al exfiscal de Florida y abogado Michael Nadler, a quien identifica como especialista en corrupción, crimen y lavado de dinero. También afirmó que ya había sostenido encuentros con agencias.

La gobernadora dice en esa grabación: “La verdad estoy tranquila, hemos estado reuniéndome con quienes me han buscado en las agencias. Realmente me han buscado y yo en la mejor disposición porque yo quiero resolver eso y cualquier cosa. Pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara de todos los trámites legales y jurídicos y me pudiera explicar exactamente toda la situación”.

La gobernadora de Baja California Marina del Pilar está envuelta en un escándalo por unos audios difundidos. Crédito: X/ @MarinadelPilar
Otro audio refiere reuniones con agencias de Estados Unidos en México y un viaje a San Diego con presencia del Departamento de Justicia. Crédito: X/ @MarinadelPilar

En un segundo audio, liberado el 13 de julio de 2026, Marina del Pilar aseguró que ya se reunió con agencias de Estados Unidos en México. En esa llamada añadió que viajó a San Diego dos o tres semanas antes y que ahí estuvieron “todos los agentesy también el Departamento de Justicia.

Marina del Pilar se ofreció en ese audio a cooperar y pregunta si pueden decirle sobre qué quieren que hable. Después expresó preocupación por la posibilidad de que le levanten cargos o incluso una orden de extradición, al tiempo que aseguró estar dispuesta a hablar de lo que pudiera saber para apoyar y cooperar.

Un tercer audio, publicado el 27 de julio de 2026, la muestra aparentemente confirmando otra contratación de asesoría. En esa conversación mencionó a Juan Sandoval, a quien identifica como un exagente retirado de la CIA.

La carta proffer aparece como “última oportunidad”

En la grabación más reciente se menciona una carta proffer como vía de cooperación para intentar frenar cargos o sanciones. REUTERS/Jorge Duenes
En la grabación más reciente se menciona una carta proffer como vía de cooperación para intentar frenar cargos o sanciones. REUTERS/Jorge Duenes

El audio más reciente se difundió el 11 de agosto de 2026 en la cuenta de Gildo Garza y fue transmitido en el noticiero de Azucena Uresti. Ahí, un intermediario le dice a la gobernadora que esa sería “la última oportunidadque podían ofrecerle.

Según la grabación, el interlocutor le advirtió que las agencias ya no quieren hablar con ella porque sienten que han perdido el tiempo y que esa sería la única manera de frenar a tiempo los cargos o sanciones. Marina del Pilar respondió: “¿Cargos y sanciones? ¿Pero por qué delito?”.

Después, el intermediario preguntó en inglés cuáles serían los cargos, las sanciones y “cuál es el crimen. El agente estadounidense respondió: “No puedo discutir eso”.

La conversación siguió con una referencia a Michael Nadler. Enseguida, el agente recomendó a la gobernadora reunirse con su abogado y preparar lo que llama una carta proffer. Luego se explica que ese documento sirve para informar al gobierno de Estados Unidos sobre los temas de los que ella quiere hablar y lo que puede ofrecer para que no le cierren esa puerta.

De acuerdo con ZETA, la proffer letter como un acuerdo legal en Estados Unidos entre un fiscal federal y una persona bajo investigación criminal. Su propósito es que esa persona aporte información sobre un crimen a cambio de que lo que diga no sea usado de manera específica en su contra durante el juicio principal.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Marina Del PilarEEUUBaja CaliforniaÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

La competencia modificó algunos partidos debido a la participación de los equipos mexicanos en los cuartos de final del torneo con la MLS

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: realizan acciones de desazolve en instalaciones eléctricas de la Línea B del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 17 de agosto?: realizan acciones de desazolve en instalaciones eléctricas de la Línea B del Metro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional permitió localizar ocho armas largas, cuatro cortas, 87 cargadores, 6.6 kilos de presunta marihuana y un vehículo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Familias con problemas de despojo tendrán 100 abogados gratuitos a partir del 24 de agosto en el Zócalo

La nueva estrategia capitalina no solo orienta: asigna a una persona responsable cuando el expediente lo requiere, para acompañar a quienes enfrentan disputas patrimoniales, familiares o entre inquilinos y arrendadores

Familias con problemas de despojo tendrán 100 abogados gratuitos a partir del 24 de agosto en el Zócalo

Bloqueo en San Pedro Cholula, Puebla: transportistas de AMOTAC reclaman seguridad y empleo

Alrededor de 50 transportistas protestaron por los robos en carretera y pidieron participar en obras públicas municipales

Bloqueo en San Pedro Cholula, Puebla: transportistas de AMOTAC reclaman seguridad y empleo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Ese Pérez y Gema Garoa finalistas

Survivor México: quién sale eliminado hoy 17 de agosto

Ese Pérez es acusado de hacer ademanes simulando golpear a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos 2026

Jorge D’Alessio confirma nueva relación tras matrimonio de 15 años con Marichelo Puente

Simifest 2026: cartel completo, fechas, boletos y precios para ver a Snoop Dogg en México

DEPORTES

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España