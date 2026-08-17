Reportan que Marina del Pilar Ávila sí está bajo investigación en EEUU

La indagatoria también alcanzaría a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a otras personas. (Archivo Infobae)

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sí estaría bajo investigación de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y la oferta para firmar una carta proffer aparece en audios filtrados como una vía de cooperación para intentar frenar posibles cargos o sanciones.

Según ZETA, la indagatoria no se limitaría a la mandataria estatal. También alcanzaría a su exesposo Carlos Torres Torres y a otras personas, mientras las autoridades estadounidenses definen qué acusaciones llevarían en su contra.

La publicación informó que la confirmación llegó tras cuatro audios difundidos a la prensa: tres entregados al periodista Héctor de Mauleón y uno al comunicador Gildo Garza. En ese material, la propia gobernadora habla de reuniones con agencias estadounidenses y de gestiones legales para atender su caso.

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El diario sostuvo que consultó a un contacto en Estados Unidos sobre los delitos investigados. La respuesta, citada por el semanario, fue que serían “varios” y que por eso seguirían las pesquisas para decidir qué cargos presentarían contra ella, su “esposo” y otros con presuntos vínculos con el crimen organizado.

La revocación de la visa abrió la ruta pública del caso

La revocación de la visa de turista de Marina del Pilar se hizo pública el 10 de mayo de 2026, cuando ella dijo en redes sociales que fue un trámite administrativo. Crédito: X/ @MarinadelPilar

El episodio se hizo público el 10 de mayo de 2026, cuando Marina del Pilar informó en redes sociales que su visa de turista para ingresar a Estados Unidos había sido revocada. En ese momento, ella sostuvo que se trataba de un asunto meramente administrativo.

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De acuerdo con ZETA, la investigación ya estaba en curso cuando la gobernadora hizo esa publicación. El semanario vinculó esa secuencia con las acciones posteriores que ella habría emprendido para recuperar el documento migratorio.

En el primer audio, difundido el 21 de junio de 2026 por Héctor de Mauleón, la mandataria dijo que contrató al exfiscal de Florida y abogado Michael Nadler, a quien identifica como especialista en corrupción, crimen y lavado de dinero. También afirmó que ya había sostenido encuentros con agencias.

La gobernadora dice en esa grabación: “La verdad estoy tranquila, hemos estado reuniéndome con quienes me han buscado en las agencias. Realmente me han buscado y yo en la mejor disposición porque yo quiero resolver eso y cualquier cosa. Pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara de todos los trámites legales y jurídicos y me pudiera explicar exactamente toda la situación”.

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Otro audio refiere reuniones con agencias de Estados Unidos en México y un viaje a San Diego con presencia del Departamento de Justicia. Crédito: X/ @MarinadelPilar

En un segundo audio, liberado el 13 de julio de 2026, Marina del Pilar aseguró que ya se reunió con agencias de Estados Unidos en México. En esa llamada añadió que viajó a San Diego dos o tres semanas antes y que ahí estuvieron “todos los agentes” y también el Departamento de Justicia.

Marina del Pilar se ofreció en ese audio a cooperar y pregunta si pueden decirle sobre qué quieren que hable. Después expresó preocupación por la posibilidad de que le levanten cargos o incluso una orden de extradición, al tiempo que aseguró estar dispuesta a hablar de lo que pudiera saber para apoyar y cooperar.

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Un tercer audio, publicado el 27 de julio de 2026, la muestra aparentemente confirmando otra contratación de asesoría. En esa conversación mencionó a Juan Sandoval, a quien identifica como un exagente retirado de la CIA.

La carta proffer aparece como “última oportunidad”

En la grabación más reciente se menciona una carta proffer como vía de cooperación para intentar frenar cargos o sanciones. REUTERS/Jorge Duenes

El audio más reciente se difundió el 11 de agosto de 2026 en la cuenta de Gildo Garza y fue transmitido en el noticiero de Azucena Uresti. Ahí, un intermediario le dice a la gobernadora que esa sería “la última oportunidad” que podían ofrecerle.

Según la grabación, el interlocutor le advirtió que las agencias ya no quieren hablar con ella porque sienten que han perdido el tiempo y que esa sería la única manera de frenar a tiempo los cargos o sanciones. Marina del Pilar respondió: “¿Cargos y sanciones? ¿Pero por qué delito?”.

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Después, el intermediario preguntó en inglés cuáles serían los cargos, las sanciones y “cuál es el crimen”. El agente estadounidense respondió: “No puedo discutir eso”.

La conversación siguió con una referencia a Michael Nadler. Enseguida, el agente recomendó a la gobernadora reunirse con su abogado y preparar lo que llama una carta proffer. Luego se explica que ese documento sirve para informar al gobierno de Estados Unidos sobre los temas de los que ella quiere hablar y lo que puede ofrecer para que no le cierren esa puerta.

De acuerdo con ZETA, la proffer letter como un acuerdo legal en Estados Unidos entre un fiscal federal y una persona bajo investigación criminal. Su propósito es que esa persona aporte información sobre un crimen a cambio de que lo que diga no sea usado de manera específica en su contra durante el juicio principal.

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