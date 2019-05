"Creo yo que el fundador del régimen autoritario fue el finado Porfirio Díaz y estableció este sistema, lo cimentó tan bien que no pudo la revolución destruirlo. Surgió el maiceo, para que ningún gallo cantara repartían maíz… por eso los altos sueldos, no solo en los medios de comunicación, sino en el gobierno, para que no dijeran nada".