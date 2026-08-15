México
Agregar Infobae enGoogle

Pleito en bar Chúpame el Camarón en CDMX: mesera agredió a cliente con botella rota porque se quejó de cobro excesivo

La mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el cliente fue a atenderse a un hospital, sin embargo las lesiones no pusieron el riesgo su vida

La mujer se puso violenta cuando el cleinte le reclamó un supúesto cobro excesivo Fotos: Maps e Infobae
La mujer se puso violenta cuando el cleinte le reclamó un supúesto cobro excesivo Fotos: Maps e Infobae
Guardar

Una mesera del bar Chúpame el Camarón atacó a un cliente a las 6:30 de la mañana en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX) luego de una discusión por el cobro de una cuenta. El hombre la acusó de haberle cobrado de más y el reclamo escaló hasta una agresión con una botella.

De acuerdo con el reporte, la trabajadora tomó el envase de vidrio, lo rompió y le hizo una herida en la espalda y pierna al cliente durante el pleito. En el lugar se difundió una imagen del afectado tras el ataque, aunque el texto fuente no precisó su identidad ni el estado de salud posterior.

PUBLICIDAD

La mujer fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), según informó el periodista Carlos Jiménez. El hecho ocurrió dentro del establecimiento y, tras la intervención de la autoridad, la trabajadora terminó bajo custodia; el texto también señaló que fue captada riéndose después de la detención.

No se detalló si el cliente presentó denuncia, si el bar fue clausurado o si la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público. Tampoco se especificó si el pago reclamado correspondió a una cantidad exacta ni si hubo más personas lesionadas durante el incidente.

PUBLICIDAD

Imagen 3ZOR4PEPMBB7ZAZQBJU7MNAD2M
  • La agresión ocurrió a las 6:30 en un bar de Tlalpan.
  • Un cliente reclamó un cobro de más y la mesera lo hirió con una botella.
  • La SSC de la CDMX detuvo a la trabajadora en el lugar.

Mesera apúñaló a otra por cliente en Monterrey

En otro hecho no relacionado, el pasado 7 de agosto de 2026, una mesera fue acuchillada por una compañera con quien sostuvo una riña dentro de un bar ubicado en el Centro de Monterrey, luego de una presunta discusión relacionada con la atención de un cliente.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de Ignacio López Rayón y Colón, en el Centro de Monterrey. Referenciageográfica

De acuerdo con los primeros reportes, las dos trabajadoras comenzaron una discusión verbal presuntamente relacionada con la atención de un cliente.

Jóvenes se pelearon con puñal en plena vía pública de Medellín - crédito Freepik
Jóvenes se pelearon con puñal en plena vía pública de Medellín - crédito Freepik

La confrontación escaló hasta una agresión física, durante la cual una de las mujeres habría utilizado un arma blanca para atacar a su compañera.

La víctima, de entre 25 y 30 años, presentó una herida en el muslo derecho y otra en el antebrazo izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento para brindar atención a la mujer lesionada.

Después de recibir los primeros auxilios en el lugar, la víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Zona Metropolitana de Monterrey para continuar con su valoración médica.

Elementos de la Policía de Monterrey y de Protección Civil municipal también acudieron al sitio.

Los agentes comenzaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar las acciones legales correspondientes contra la presunta responsable.

Ilustración de una persona con un cuchillo en la mano derecha. Se ven otras personas de espaldas llevando bolsas en una calle adoquinada.
Una ilustración muestra a un hombre que lleva un cuchillo parcialmente oculto en la mano, mientras camina por una calle adoquinada entre otros transeúntes con bolsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió en un bar ubicado en el cruce de Ignacio López Rayón y Colón, donde presuntamente ambas trabajadoras discutieron por la atención a un cliente.

Ha trascendido que las dos mujeres iniciaron el conflicto con agresiones verbales, sin embargo, la riña escaló hasta que una de ellas apuñaló a su compañera.

¿Cómo ayudar a una persona apuñalada?

Si una persona ha sido apuñalada, lo más importante es llamar inmediatamente a los servicios de emergencia y brindar primeros auxilios básicos mientras llegan.

Llama al número de emergencias 911 e informa la ubicación, el estado de la víctima y que se trata de una herida por arma blanca.

No retires el cuchillo u otro objeto si sigue incrustado; en caso de que no haya algún objeto clavado en la piel aplica presión firme y continua sobre la herida con una gasa o un paño limpio.

Mantén a la persona lo más quieta posible, especialmente si sospechas lesiones en el pecho, abdomen, cuello o espalda. Si es posible, acuéstala y cúbrela con una manta o prenda para ayudar a conservar el calor corporal, ya que una pérdida importante de sangre puede provocar choque.

Si la víctima deja de respirar y sabes realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), iníciala siguiendo las indicaciones del operador del 911.

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-viralesmeserabotella rotaagresiónclientebarcamarónCDMXCiudad de MéxicoMonterrey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paola Rojas presume su amor por Jorge Suárez en plena controversia por lista de Luisa María Alcalde: “No se limiten”

La periodista denunció ataques tras ser nombrada por la titular de la Consejería Jurídica de Presidencia

Paola Rojas presume su amor por Jorge Suárez en plena controversia por lista de Luisa María Alcalde: “No se limiten”

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

En su poder se hallaron 11 bolsas con sustancias presuntamente ilícitas: 5 con características de marihuana y 6 con una sustancia similar al cristal

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

Fiscalías en México deberán aplicar nuevo protocolo para investigar delitos contra defensores de derechos humanos: ONU-DH

El Alto Comisionado instó a que comience la difusión y capacitación para la implementación de esta medida que busca proteger y garantizar el acceso a la justicia

Fiscalías en México deberán aplicar nuevo protocolo para investigar delitos contra defensores de derechos humanos: ONU-DH

Día del Cine Mexicano: ¿por qué se celebra hoy y qué tiene que ver con la Época de Oro?

La celebración reconoce la memoria, diversidad y talento que han marcado la cinematografía nacional a través de distintas generaciones

Día del Cine Mexicano: ¿por qué se celebra hoy y qué tiene que ver con la Época de Oro?

Cachirula & Loojan y Alemán gratis en Iztapalapa: a qué hora son los conciertos y cómo llegar

Cachirula y Loojan entregan el apoyo durante su show de las 16:00 horas a universitarios de la demarcación con constancia vigente, comprobante de domicilio y promedio de 9.5 a 10

Cachirula & Loojan y Alemán gratis en Iztapalapa: a qué hora son los conciertos y cómo llegar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Detuvieron al Director de Seguridad Pública de Atlixco por cohecho tras un asalto a un cuentahabiente en Puebla

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Cynthia Klitbo y Gema Garoa protagonizan fuerte pelea

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Cynthia Klitbo y Gema Garoa protagonizan fuerte pelea

Paola Rojas presume su amor por Jorge Suárez en plena controversia por lista de Luisa María Alcalde: “No se limiten”

Día del Cine Mexicano: ¿por qué se celebra hoy y qué tiene que ver con la Época de Oro?

Cachirula & Loojan y Alemán gratis en Iztapalapa: a qué hora son los conciertos y cómo llegar

Los lugares de CDMX donde Pedro Infante grabó sus películas del Cine de Oro Mexicano y que aún pueden visitarse

DEPORTES

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto

México cae en Semifinales ante Canadá en el Mundial de Flag Football, pero aún irá por el boleto olímpico

Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas reviven sus inicios y viajan en Metro y microbús de la CDMX

Barros Schelotto en la mira de Tigres para suplir a Guido Pizarro en el banquillo