Pleito en bar Chúpame el Camarón en CDMX: mesera agredió a cliente con botella rota porque se quejó de cobro excesivo

La mujer se puso violenta cuando el cleinte le reclamó un supúesto cobro excesivo Fotos: Maps e Infobae

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Una mesera del bar Chúpame el Camarón atacó a un cliente a las 6:30 de la mañana en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX) luego de una discusión por el cobro de una cuenta. El hombre la acusó de haberle cobrado de más y el reclamo escaló hasta una agresión con una botella.

De acuerdo con el reporte, la trabajadora tomó el envase de vidrio, lo rompió y le hizo una herida en la espalda y pierna al cliente durante el pleito. En el lugar se difundió una imagen del afectado tras el ataque, aunque el texto fuente no precisó su identidad ni el estado de salud posterior.

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La mujer fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), según informó el periodista Carlos Jiménez. El hecho ocurrió dentro del establecimiento y, tras la intervención de la autoridad, la trabajadora terminó bajo custodia; el texto también señaló que fue captada riéndose después de la detención.

No se detalló si el cliente presentó denuncia, si el bar fue clausurado o si la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público. Tampoco se especificó si el pago reclamado correspondió a una cantidad exacta ni si hubo más personas lesionadas durante el incidente.

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La agresión ocurrió a las 6:30 en un bar de Tlalpan .

Un cliente reclamó un cobro de más y la mesera lo hirió con una botella.

La SSC de la CDMX detuvo a la trabajadora en el lugar.

Mesera apúñaló a otra por cliente en Monterrey

En otro hecho no relacionado, el pasado 7 de agosto de 2026, una mesera fue acuchillada por una compañera con quien sostuvo una riña dentro de un bar ubicado en el Centro de Monterrey, luego de una presunta discusión relacionada con la atención de un cliente.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de Ignacio López Rayón y Colón, en el Centro de Monterrey. Referenciageográfica

De acuerdo con los primeros reportes, las dos trabajadoras comenzaron una discusión verbal presuntamente relacionada con la atención de un cliente.

Jóvenes se pelearon con puñal en plena vía pública de Medellín - crédito Freepik

La confrontación escaló hasta una agresión física, durante la cual una de las mujeres habría utilizado un arma blanca para atacar a su compañera.

La víctima, de entre 25 y 30 años, presentó una herida en el muslo derecho y otra en el antebrazo izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento para brindar atención a la mujer lesionada.

Después de recibir los primeros auxilios en el lugar, la víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Zona Metropolitana de Monterrey para continuar con su valoración médica.

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Elementos de la Policía de Monterrey y de Protección Civil municipal también acudieron al sitio.

Los agentes comenzaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar las acciones legales correspondientes contra la presunta responsable.

Una ilustración muestra a un hombre que lleva un cuchillo parcialmente oculto en la mano, mientras camina por una calle adoquinada entre otros transeúntes con bolsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió en un bar ubicado en el cruce de Ignacio López Rayón y Colón, donde presuntamente ambas trabajadoras discutieron por la atención a un cliente.

Ha trascendido que las dos mujeres iniciaron el conflicto con agresiones verbales, sin embargo, la riña escaló hasta que una de ellas apuñaló a su compañera.

¿Cómo ayudar a una persona apuñalada?

Si una persona ha sido apuñalada, lo más importante es llamar inmediatamente a los servicios de emergencia y brindar primeros auxilios básicos mientras llegan.

Llama al número de emergencias 911 e informa la ubicación, el estado de la víctima y que se trata de una herida por arma blanca.

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No retires el cuchillo u otro objeto si sigue incrustado; en caso de que no haya algún objeto clavado en la piel aplica presión firme y continua sobre la herida con una gasa o un paño limpio.

Mantén a la persona lo más quieta posible, especialmente si sospechas lesiones en el pecho, abdomen, cuello o espalda. Si es posible, acuéstala y cúbrela con una manta o prenda para ayudar a conservar el calor corporal, ya que una pérdida importante de sangre puede provocar choque.

Si la víctima deja de respirar y sabes realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), iníciala siguiendo las indicaciones del operador del 911.