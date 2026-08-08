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Así surgió el rumor del supuesto alcoholismo de Calderón, según Noroña: “Necesito una manta en la que se vea bien chachalaco”

El senador de Morena narró cómo se organizó la presentación de la manta con la acusación

Noroña narró cómo surgió la idea de asociar al entonces presidente Calderón con el consumo de alcohol
Noroña narró cómo surgió la idea de asociar al entonces presidente Calderón con el consumo de alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Por décadas, el rumor sobre el supuesto alcoholismo del expresidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, ha servido de combustible para la confrontación política en México. Sin embargo, ahora la historia resurge en medio de nuevas tensiones entre el gobierno y los medios.

El señalamiento, que marcó la presidencia del exmandatario, volvió a escena tras la confesión de Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, quien en su podcast ‘La videocharla’ admitió haber impulsado la acusación desde la tribuna legislativa, sin mostrar en ese momento pruebas contundentes y sin aclarar quién le confirmó dicha información sobre el exmandatario.

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Origen del rumor: un señalamiento sin pruebas y su uso político

El relato de Fernández Noroña revela cómo, en pleno enfrentamiento parlamentario, la idea de asociar al entonces presidente Calderón con el consumo de alcohol se transformó en herramienta de presión política.

Noroña detalló cómo surgió la idea: “Necesito una manta que se vea bien chachalaco, pero no trucada, que sea verdadera”, pidió a su equipo, aludiendo al apodo popular que circulaba en redes y espacios adversos al expresidente.

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El senador narró que decidió exhibir la manta durante una sesión de la Cámara de Diputados, con la consigna:

“¿Tú permitirías que un borracho condujera tu auto? Entonces, ¿cómo le permites conducir el país?”

El episodio, ocurrido en febrero de 2010, provocó la indignación de la bancada panista y derivó en sanciones administrativas contra quienes persistieran en la descalificación directa al presidente.

No obstante, ahora Noroña reconoció que la acusación nunca pasó del terreno de la presunción.

“No había una manta trucada, no había montaje, pero tampoco había una prueba física. Era un señalamiento que circulaba en el ambiente político y mediático, pero nunca se presentó una evidencia concreta”.

La narrativa del senador muestra hasta qué punto los rumores pueden convertirse en arma política, incluso sin sustento verificable. El señalamiento, lejos de aclararse, se fortaleció como parte del repertorio de confrontación partidista.

Repercusiones políticas y mediáticas: de la tribuna al micrófono de Aristegui

Las consecuencias del rumor no se limitaron al Congreso. El tema saltó a los medios y tuvo un punto de quiebre cuando Carmen Aristegui, periodista reconocida, mencionó en su espacio de radio la necesidad de que la presidencia respondiera a los señalamientos sobre la salud de Calderón.

“Carmen Aristegui dijo lo que había pasado y señaló: ‘Hay señalamientos sobre la salud del presidente, insistentes, que me parece que la presidencia debería aclarar’. Suficiente. La corrieron”, recordó Noroña.

El senador relató la presión política y social que siguió a la salida de Aristegui de MVS, así como las movilizaciones para exigir su retorno al aire.

“Presionamos durísimo y la recontrataron. Si no la recontrataron, la metieron al aire nuevamente”, puntualizó.

El caso Aristegui se consolidó como ejemplo de censura directa en el ámbito mediático, un precedente que sigue resonando en la discusión sobre libertad de expresión en México: “Eso era censura. Hay varias maneras de censurar. Una es: eso no lo puedes sacar. Te enteras de que van a publicar algo, eso no lo puedes sacar. Tú lo sacas y… te castigan”.

Felipe Calderón responde: “Me da mucho coraje que hablen de mi supuesto alcoholismo”

El expresidente Felipe Calderón ha sido claro al rechazar el señalamiento e incluso en 2021, en entrevista con Carlos Alazraki, dijo que el rumor lo persiguió todo su gobierno.

Me da mucho coraje que hablen de mi supuesto alcoholismo. Es un rumor que me persiguió todo mi gobierno y no tiene sustento”, declaró.

Calderón atribuyó el origen del rumor a una campaña de desprestigio y enfatizó la falta de pruebas: “No hay una sola prueba, ni una imagen, ni una grabación que demuestre eso”.

En 2025, durante una conversación pública, insistió: “Está absolutamente infundado. No soy alcohólico. Nunca he dejado de cumplir con mis responsabilidades y no existe evidencia que respalde esa acusación”.

El exmandatario consideró que la versión sobre su salud fue utilizada como táctica de confrontación y reiteró la inexistencia de cualquier documento médico o dato verificable que la respalde.

Derechos de las audiencias y un clima de presión sobre los medios

Hoy, el caso del rumor sobre Calderón y la censura a Aristegui vuelve a cobrar sentido en medio del debate por los derechos de las audiencias y la libertad de expresión.

La implementación de nuevos lineamientos para medios ha provocado críticas por posibles intentos de control y censura desde el poder.

La reciente salida de Luis Cárdenas de MVS, tras dieciséis años como titular de su noticiero, ha reactivado los temores sobre la autonomía de los medios y la presión que enfrentan los comunicadores.

Mensajes de solidaridad y preocupación han circulado entre periodistas, mientras empresarios como Ricardo Salinas Pliego han ofrecido espacios a quienes abandonan los grandes consorcios.

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