Alerta en CDMX: recepción de SMS cobrando una infracción de tránsito; es una estafa

Un teléfono móvil, iluminado con un borde rojo, exhibe una notificación de advertencia sobre un pago pendiente frente a la silueta de una persona encapuchada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de la Ciudad de México ha emitido una advertencia a los automovilistas sobre una modalidad de fraude electrónico. Debido a que se han reportado recepción de mensajes de texto (SMS) fraudulentos que exigen el pago inmediato de supuestas multas vehiculares.

La postura oficial es contundente: la Secretaría de Administración y Finanzas no envía mensajes de texto para notificar infracciones. Los estafadores utilizan tácticas de suplantación de identidad para generar urgencia, buscando que la víctima acceda a enlaces maliciosos y entregue sus datos bancarios.

¿Qué hacer ante estos mensajes?

Para evitar caer en estos engaños y proteger tu información financiera, sigue estas recomendaciones oficiales:

Ignora y elimina: No r espondas al SMS ni des clic en ningún enlace o hipervínculo adjunto.

No compartas datos: Nunca ingreses información personal o de tus tarjetas en portales de dudosa procedencia.

Verifica la información: Si tienes sospecha sobre tu historial de manejo, consulta tus adeudos únicamente a través del sitio web oficial: finanzas.cdmx.gob.mx

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México detalla medidas para proteger la información personal y bancaria ante fraudes y falsas ofertas de recuperación de dinero. (@SSPCDMX )

La prevención y la desconfianza ante comunicaciones informales son tus mejores herramientas. Mantente alerta y apóyate siempre en los canales oficiales del Gobierno de la CDMX.

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Ciberdelincuentes se hacen pasar por autoridades para cobrar honorarios falsos a víctimas de fraudes previos, advierte la SSPC

Por su parte, la Secretaría de Seguridad capitalina, emitió el pasado 10 de agosto una serie de recomendaciones para prevenir fraudes en los que ciberdelincuentes ofrecieron la falsa recuperación de dinero perdido en estafas. De acuerdo con la dependencia, los estafadores se hicieron pasar por autoridades, “fiscalías digitales”, áreas de investigación de instituciones financieras o empresas de ciberseguridad.

Utilizaron documentación falsa, logotipos oficiales y credenciales apócrifas para aparentar legitimidad y “garantizar” la devolución de dinero, solicitando pagos anticipados por honorarios, impuestos, trámites o comisiones.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México detalla medidas para proteger la información personal y bancaria ante fraudes y falsas ofertas de recuperación de dinero. (@SSPCDMX )

La Secretaría recomendó desconfiar de quienes prometieron recuperar la totalidad del dinero perdido y evitar realizar depósitos, transferencias o cualquier pago por adelantado. Pidió verificar la identidad de quienes ofrecieron ayuda únicamente a través de canales oficiales y nunca compartir datos bancarios, contraseñas, NIP, códigos de verificación o tokens, ni permitir el acceso remoto a dispositivos.

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Entre las medidas de seguridad, la SSPC aconsejó desconfiar de ofertas no solicitadas recibidas por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería. También sugirió conservar pruebas como mensajes, correos, números telefónicos, comprobantes de pago y capturas de pantalla.

Para orientación sobre cómo presentar una denuncia por fraude digital, la SSPC remitió a la Ciberguía disponible en el portal del Gobierno de México, donde se encuentra información de seguridad digital y el directorio de las Unidades de Policía Cibernética estatales.