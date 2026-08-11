Sheinbaum celebra decisión de la CIRT en lineamientos de los Derechos de las Audiencias: “ya aceptó que no hay ningún problema”

Sheinbaum celebra decisión de la CIRT en lineamientos de los Derechos de las Audiencias. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum celebró el comunicado difundido por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) donde reconocieron los avances de los lineamientos de los Derechos de las Audiencias.

“Ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema, habrá unos que no estén de acuerdo. Es un avance muy importante. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 11 de agosto en Palacio Nacional.

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Siguiendo esta reacción, dio a conocer que realizó una petición al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, y a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde para desarrollar un análisis comprado sobre en que otras naciones del mundo están implementadas acciones a favor de los espectadores como en el país.

“Es parte de la democracia en México. Porque este es un avance democrático”, aseguró.