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Sheinbaum pide a la FGR aclarar vínculo de Rafael Ojeda y de senador de Morena en casos de huachicol fiscal: “No cubrimos a nadie”

La presidenta de México dijo que a la Fiscalía General de la República le corresponde aclarar si Rafel Ojeda Durán, ex secretario de Marina durante el sexenio de AMLO, fue llamado por un juez a declarar por el caso de huachicol fiscal

La mandataria nacional dio la información durante la conferencia de prensa matutina de este martes. (Presidencia)
La mandataria nacional dio la información durante la conferencia de prensa matutina de este martes. (Presidencia)
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que no tenía información referente a que si entre los mandos navales a los que un juez llamó a entrevista por el caso de huachicol fiscal, se encontraba el ex secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Rafael Ojeda Durán.

“No tengo información, no sé si la Fiscalía pudiera informar, pero en todo caso que la Fiscalía informe”, señaló Sheinbaum ante la pregunta de un reportero.

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“No tenemos conocimiento que haya sido convocado, y en todo caso que la Fiscalía informe”, expuso.

Sobre la investigación por la que se encuentra preso el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo, y en la que se menciona al ex senador de Morena, Gerardo Novelo, quien era dueño del predio en el que fueron encontrados los litros de combustible ilícito, Sheinbaum mencionó que la Fiscalía era la responsable de informar sobre el caso.

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“Como lo hemos dicho, nosotros no cubrimos a nadie, y las investigaciones que les solicite la Fiscalía al Gabinete de Seguridad para apoyo, coadyuvancia, se realizan con toda libertad”, dijo Sheinbaum.

Rafael Ojeda Durán fue secretario de Marina en tiempos de AMLO. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Rafael Ojeda Durán fue secretario de Marina en tiempos de AMLO. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Principales líneas de investigación de la FGR

Ante el cuestionamiento de otro reportero, sobre la transparencia en el caso del huachicol fiscal y datos sobre cuánto combustible ha estado involucrado en este delito, y quiénes han participado en él, Sheinbaum recordó que la Fiscalía General de la República hizo públicas la principales línes de investigación, en donde describe que lo que tiene que ver con contrabando de combustible hay al menos tres líneas de investigación, una es los buques que llegaban, la otra es los ferrotanques, que lleganban por ferrocarril y algunas pipas, que entraban por tierra desde Estados Unidos.

“Son tres líneas de investigación y cada una tiene múltiples vinculaciones de acuerdo con lo que la Fiscalía ha llegado a presentar al gabinete de Seguridad”.

Señaló que están involucrados quienes internan el combustible en Estados Unidos y en México, quienes lo almacenan y quienes lo venden.

“Por eso lleva tanto tiempo la investigación, porque no solamente es detuvimos a estos ferrotanques, sino toda la red vinculada, porque al final evitan pagar el IEPS, que ese es su delito principal y además la venta ilegal, que se da en una serie de gasolineras, o a cuadrillas especiales, entonces toda esta investigación por lo menos tiene estas tres líneas, además hay investigaciones que tienen que ver con almacenamiento de combustible que se han estado presentando recientemente, que tiene que ver con otras líneas de investigación”, señaló.

Dijo que todo esto tiene que ver con la Fiscalía y el apoyo que da el Gabinete de Seguridad para ello, y además, lo que ha estado haciendo la Secretaría de Energía. “Se fortaleció muchísimo la agencia ASEA, que es el área de la Secretaría del Medio Ambiente que se dedica a todo lo que tiene que ver con energía (...) la ASEA ha evitado más permisos, particularmente de reciclamiento de aceite, porque por ahí pedían permiso y en realidad era reciclamiento de combustible, y todo lo que hemos platicado de los QR, que ya tienen todos los transportes que llevan combustible de un lado a otro”.

Dijo que es un trabajo muy importante vinculado, incluso, con el SAT, y bases de datos que antes no existían y que se han ido consolidando. Esta información, dijo, parte de ella la tienen pendiente, y la otra es la que tiene la Fiscalía, que de acuerdo a sus líneas de investigación, tienen que ir informando.

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