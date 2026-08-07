El Banco de México (Banxico) mantiene por unanimidad los tipos de interés en el 6,50%

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La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ha decidido mantener los tipos de interés en el 6,50% tras determinar que los niveles actuales son "adecuados" para enfrentar los retos macroeconómicos, incluidos los derivados del contexto internacional.

"La Junta de Gobierno evaluó el panorama inflacionario. Valoró el tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria implementado. Así, con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad mantener la Tasa de Interés Interbancaria a un día en el 6,50%", ha resumido el instituto emisor.

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Banxico ha destacado que la actividad económica se ha expandido durante el segundo trimestre a un ritmo similar al primero, al tiempo que ha constatado que la inflación general en varias economías avanzadas se moderó en junio por el abaratamiento de la energía.

Asimismo, ha tomado nota de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no modificó los tipos en julio, pero que los mercados financieros internacionales se mostraron volátiles y los precios de las materias primas repuntaron ante la escalada de la guerra de Irán.

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El banco central ha mencionado que hay factores que podrían impulsar los precios en México, como la persistencia de la inflación subyacente; las tensiones comerciales y geopolíticas; los eventos climáticos; las presiones de costes; y una tendencia a la depreciación del peso mexicano.

Del lado contrario, la inflación podría moderarse con más intensidad si se registra un menor dinamismo económico de lo anticipado en México o Estados Unidos; si se produce un menor traspaso de los aumentos de costes; o si se reduce el impacto por la apreciación del peso mexicano frente a lo observado el año pasado.

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"Las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 se redujeron y las de mayor plazo permanecieron estables en niveles por arriba de la meta [3%]. [...] Se sigue anticipando que la general y la subyacente desciendan a lo largo del horizonte de pronóstico, si bien de manera más gradual a lo previsto anteriormente. Se espera que la inflación general converja con la meta en el cuarto trimestre de 2027", ha resumido el Banxico.

PREVISIONES DE INFLACIÓN

El equipo técnico de Banxico augura que la inflación general cierre tanto el tercer como cuarto trimestre en el 3,5%, tres décimas menos que en junio e idéntica lectura, respectivamente. En el primer trimestre de 2027 se quedará en el 3,4%.

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Por otra parte, la subyacente se situará en el tercer trimestre en el 3,8% y disminuirá tres décimas en el cuarto (3,5%), sin variación, y una décima adicional en el primer trimestre de 2027 (3,4%), tres décimas más que en junio.