México investiga 16 hoteles de Quintana Roo por brote de ciclosporiasis tras alerta del Reino Unido

FOTO: MAIRA TULIA PÉREZ BOCANEGRA /CUARTOSCURO.

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La Secretaría de Salud de México confirmó que analiza muestras de agua y alimentos en más de una docena de hoteles del centro turístico de Quintana Roo, luego de que las autoridades sanitarias del Reino Unido reportaran casos de ciclosporiasis entre viajeros que se habían hospedado en la zona. Hasta el momento, México registra 33 casos confirmados de la enfermedad en distintas entidades del país.

Cinco brigadas revisaron 16 hoteles

De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron, el 4 de agosto, la verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo.

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Las labores incluyeron:

Inspecciones y entrevistas epidemiológicas

Revisión de procesos y trazabilidad de alimentos

Toma de muestras de frutas, verduras y agua

Las autoridades indicaron que los resultados de laboratorio se darán a conocer una vez que concluya el procesamiento de las muestras, por lo que, hasta ahora, no habría una fuente confirmada de contagio.

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El organismo británico ubica a Quintana Roo en 48 de 52 itinerarios disponibles, con estancias principalmente en complejos todo incluido; en México ya se contabilizan 33 diagnósticos confirmados en varias entidades. EFE/Lourdes Cruz

La alerta partió de la UKHSA

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informó que observaba un fuerte aumento de infecciones por Cyclospora cayetanensis entre viajeros que regresaban de México. Según cifras citadas por medios locales, el organismo británico habría confirmado 67 casos entre el 30 de abril y el 15 de julio, de los cuales 48 pacientes —de 52 que aportaron su itinerario— habrían visitado Quintana Roo, principalmente bajo el esquema de hoteles todo incluido.

Los casos vinculados a México reportaron hospedaje en distintos hoteles de la Riviera Maya y Cancún, así como el consumo de alimentos y bebidas incluidos en paquetes vacacionales.

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Síntomas y contexto del brote

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que provoca diarrea líquida severa, cólicos estomacales, hinchazón, náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso y fiebre leve. La UKHSA señaló que las hierbas contaminadas, los productos de ensalada y las frutas blandas suelen ser fuentes comunes de infección.

El caso mexicano se da en medio de un brote más amplio en Estados Unidos, donde el estado de Michigan habría registrado más de 10,000 infecciones, y donde las autoridades sanitarias investigan productos agrícolas del centro de México como posible origen. En ese frente, la Secretaría de Salud mexicana informó que las pruebas realizadas hasta ahora no han detectado el parásito en muestras de lechuga de una empacadora en Guanajuato.

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Las inspecciones incluyen entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos y trazabilidad, además de la toma de muestras de frutas, verduras y agua; los dictámenes de laboratorio se publicarán cuando termine el análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación sigue abierta

La dependencia federal aclaró que la identificación preliminar de un país o destino relacionado con un posible producto contaminado no implica necesariamente que ahí se haya originado la infección, por lo que las investigaciones continuarán hasta contar con evidencia científica concluyente. Los 33 pacientes diagnosticados en México permanecen bajo seguimiento clínico, mientras la vigilancia epidemiológica de Cyclospora cayetanensis se mantiene activa con apoyo de la Sader y el Senasica.