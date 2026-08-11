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Alineación de Planetas este 12 de agosto 2026: horario exacto para ver Saturno en tono dorado y Marte en rojizo

La alineación involucra a Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno

La Tierra en primer plano. Una fila de ocho planetas, el Sol, estrellas y múltiples trazas de luz en el espacio oscuro.
Alineación de Planetas este 12 de agosto 2026: horario exacto para ver Saturno en tono dorado y Marte en rojizo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aunque el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 en el planeta Tierra se podrán observar un triple evento astronómico a gran escala, países como México sólo podrán ser testigos parciales de dos de ellos.

En la madrugada de dicho día , seis planetas se alinean en el cielo y pueden observarse desde México, con Saturno en tono dorado y Marte en rojizo.

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El fenómeno será visible en la Ciudad de México entre las 5:35 y las 5:53 de la mañana, minutos antes del amanecer, lo que concentra la ventana óptima en menos de 20 minutos para captar el “desfile planetario”.

Seis planetas alineados el 12 de agosto de 2026

La alineación involucra a Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De estos, Saturno y Marte destacan por sus colores a simple vista: el primero brilla con un tono dorado y el segundo con un color rojizo. Júpiter y Mercurio pueden distinguirse cerca del horizonte, aunque su visibilidad es menor por la escasa altura y la claridad previa al amanecer.

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Para observar a Urano y Neptuno se requiere equipo especializado. Los binoculares hacen visible a Urano, mientras que un telescopio mediano permite localizar a Neptuno, que se pierde fácilmente entre el brillo del cielo matutino.

Un planeta con anillos anchos en el espacio oscuro, rodeado de pequeñas estrellas blancas. Una luz intensa ilumina la parte superior izquierda de la escena.
Seis planetas alineados el 12 de agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA explica que este fenómeno es conocido como “alineación planetaria” o “desfile de planetas”, cuando varios planetas son visibles en el mismo segmento del cielo. Los planetas aparecen alineados porque orbitan el Sol sobre un plano similar, llamado eclíptica. Desde la Tierra, esta alineación se percibe como una línea o arco que cruza el firmamento.

Horario exacto en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, el mejor horario para ver la alineación es entre las 5:35 y las 5:53 horas. El amanecer ocurre a las 6:16, pero el brillo del cielo crece rápidamente después de las 6:00, lo que hace que los planetas más tenues desaparezcan del campo visual. La recomendación de astrónomos es iniciar la observación minutos antes de las 5:35 y terminar antes de las 5:53, cuando el crepúsculo complica la apreciación.

En otras ciudades mexicanas, la ventana puede variar algunos minutos, pero siempre se mantiene cercana a la hora de salida del Sol. En el hemisferio norte la observación es más prolongada, mientras que en el sur es más breve y cercana al alba.

Consejos prácticos para la observación

Para captar el fenómeno, los especialistas recomiendan buscar un lugar elevado y despejado, como una azotea o un balcón orientado al este. La contaminación lumínica de la ciudad puede dificultar la visión, de modo que las áreas alejadas de grandes fuentes de luz ofrecen mejores condiciones.

No es necesario usar filtros ni protección ocular, ya que el Sol aún no aparece en el horizonte durante el periodo óptimo. Se sugiere utilizar aplicaciones móviles de mapas celestes, como Star Walk, que permiten ubicar la posición exacta de cada planeta y diferenciarlos de las estrellas.

El fenómeno es visible a simple vista en la mayor parte del país, aunque el uso de binoculares o telescopio básico amplía la experiencia para identificar los cuerpos menos brillantes.

Un planeta grande y rojizo con superficie irregular en un cielo nocturno oscuro con estrellas sobre un paisaje de colinas, valles, árboles y lagos.
El planeta Marte, con su distintivo color rojizo y su superficie visible, aparece en el cielo nocturno sobre un vasto paisaje terrestre con colinas y lagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros eventos astronómicos en agosto de 2026

El mes de agosto trae otros eventos destacados en el cielo mexicano, según reportan medios especializados. Junto a la alineación planetaria, se espera un eclipse solar y la llamada Luna de Sangre, ambos fenómenos que también concentran la atención de la comunidad astronómica y del público.

La alineación de seis planetas no ocurre cada año, aunque tampoco es un evento excepcionalmente raro. Su valor radica en la posibilidad de ver varios cuerpos principales del Sistema Solar en una sola madrugada y distinguirlos sin equipo profesional.

“Los planetas siempre aparecen a lo largo de una línea o arco a través del cielo porque orbitan alrededor del Sol en un plano relativamente horizontal”, indica la NASA en una de sus guías para observar el fenómeno. El término “desfile planetario” describe justamente esta disposición lineal, que permite al observador identificar de forma consecutiva hasta seis planetas.

Recomendaciones finales para el 12 de agosto

Los expertos insisten en levantarse temprano y no esperar a los últimos minutos antes del amanecer para buscar la alineación. “Mercurio quizá sea más fácil de captar justo antes del crepúsculo, pero los planetas tenues desaparecerán en el brillo del cielo”, advierten portales especializados.

Verifica la hora local de salida del Sol y asegúrate de tener una vista despejada al oriente. La observación puede complementarse con fotografías si se cuenta con cámara de larga exposición, aunque el espectáculo principal se aprecia con la vista y dura menos de 20 minutos.

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