México espera solicitud de Colombia para enviar apoyo tras terremoto: en esto consiste el operativo Cali

México está listo poara enviar ayuda humanitaria a los afectados en el más reciente sismo registrado en Colombia. (Presidencia)

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México tiene listo un operativo para enviar ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto registrado en ese país, pero su activación depende de la petición oficial de las autoridades colombianas, informó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que el despliegue se realizará en cuanto el Gobierno de Colombia presente una solicitud formal de apoyo. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ya ha preparado personal, aeronaves, medicamentos, alimentos y herramientas de rescate.

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“Estamos esperando por parte del Gobierno de Colombia. Está preparado el operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, respondió la presidenta.

Posteriormente, Sheinbaum reiteró que México cuenta con las condiciones necesarias para iniciar el traslado del personal y los suministros en cuanto reciba la solicitud correspondiente.

“Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar”, afirmó.

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que el plan recibió el nombre de Agrupamiento Cali y que estaría integrado por 255 elementos militares, incluidos especialistas en búsqueda y rescate, personal médico y binomios canófilos.

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De acuerdo con lo expuesto en la conferencia matutina, la preparación comenzó por instrucciones de la mandataria, quien ordenó a la Defensa alistar al personal que podría participar en las labores de ayuda humanitaria.

El operativo permanecerá preparado para salir en caso de que el gobierno colombiano acepte o solicite formalmente el respaldo de México.

¿En qué consiste el operativo Cali?

El secretario Ricardo Trevilla Trejo explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional activó el denominado Agrupamiento Cali, una fuerza organizada específicamente para proporcionar ayuda humanitaria en Colombia.

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El agrupamiento estaría encabezado por un general y su grupo de comando. Además, contaría con 255 militares que desempeñarían distintas tareas relacionadas con la atención de la emergencia.

Entre el personal contemplado se encuentran:

Especialistas en búsqueda y rescate.

Elementos capacitados para atender estructuras y zonas afectadas.

Binomios canófilos, integrados por militares y perros entrenados.

Personal de sanidad.

Médicos militares.

Equipos de comunicación y coordinación.

Personal encargado de la distribución de ayuda humanitaria.

Trevilla Trejo indicó que el Agrupamiento Cali tendría características similares al contingente militar que anteriormente brindó apoyo humanitario en Venezuela.

La misión estaría preparada para operar de manera autónoma, pues llevaría sus propios medios de comunicación, energía eléctrica, alojamiento y herramientas.

¿Qué equipo y ayuda humanitaria enviaría México?

El operativo contempla el traslado de aproximadamente cuatro toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate.

El personal también llevaría teléfonos satelitales, radios, grupos electrógenos y tiendas de campaña. Estos materiales permitirían a los elementos mantener comunicación, generar electricidad y establecer campamentos temporales en las zonas donde fueran desplegados.

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La Defensa tiene preparadas 8 mil 798 despensas, las cuales se encuentran en condiciones de ser embarcadas. También están contempladas 13 mil 890 canastas alimentarias, además de las cuatro toneladas de medicamentos mencionadas por el secretario.

La ayuda que finalmente se traslade dependerá de las necesidades comunicadas por Colombia, así como de la capacidad de carga y la coordinación entre ambos gobiernos.

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El término “impedimenta”, utilizado por Trevilla Trejo durante su explicación, se refiere al conjunto de materiales, herramientas, suministros y equipo logístico que necesita el agrupamiento para cumplir su misión.

Cuatro aviones participarían en el traslado

Para movilizar al personal del Agrupamiento Cali, la Defensa contempla utilizar dos aviones Boeing. En estas aeronaves viajarían los militares y parte del equipo necesario para desarrollar las actividades de búsqueda, rescate, atención médica y coordinación.

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La ayuda humanitaria, incluidas las despensas, canastas alimentarias y medicinas, sería trasladada en otras dos aeronaves militares:

Un avión Hércules C-130 .

Un avión Spartan.

El punto de llegada previsto es el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Cali, Colombia. Desde esa terminal se coordinaría el despliegue del personal y la distribución de los suministros.

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En total, el puente aéreo estaría conformado por cuatro aeronaves: dos aviones Boeing para transportar al agrupamiento y su equipo, además del Hércules C-130 y el Spartan para movilizar la ayuda humanitaria.

Aunque todo el contingente está preparado, el envío todavía no tiene una fecha confirmada. La salida dependerá de la solicitud oficial del Gobierno de Colombia y de las indicaciones que posteriormente emitan las autoridades mexicanas.

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México, sostuvo Claudia Sheinbaum, está listo para proporcionar la asistencia en cuanto Colombia confirme que requiere el apoyo del personal militar, los especialistas en rescate y los suministros reunidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Calculan al menos 224 muertos tras terremoto en Colombia

El terremoto que motivó la preparación del operativo mexicano ocurrió este lunes 10 de agosto de 2026 y alcanzó una magnitud de 7.4, de acuerdo con el reporte de las autoridades colombianas. El epicentro se localizó en San José del Palmar, municipio del departamento de Chocó, en el occidente de Colombia.

El movimiento provocó graves afectaciones en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. El temblor también fue percibido en Bogotá y en países vecinos como Ecuador y Panamá.

Una mujer camina junto a un edificio dañado tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Luisa González

Los equipos de rescate cortan entre los escombros mientras buscan sobrevivientes al día siguiente del terremoto que azotó Cali, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia)

Hasta este martes 11 de agosto, el balance más reciente reporta al menos 224 personas fallecidas y cerca de 900 heridas. La cifra continúa siendo provisional porque todavía hay personas desaparecidas y comunidades rurales donde las autoridades no han concluido la evaluación de daños. Más de 165 edificaciones habrían colapsado o sufrido afectaciones severas.

Los equipos de emergencia, apoyados por policías, militares y voluntarios, trabajaron durante toda la noche en la remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes. En algunos puntos utilizaron excavadoras y herramientas especializadas, mientras que en otros realizaron las labores manualmente debido a la dificultad para introducir maquinaria.

Cali y Pereira se encuentran entre las ciudades más golpeadas por el terremoto. Los rescatistas concentran sus esfuerzos en edificios de varios pisos que se derrumbaron y donde se teme que todavía haya personas atrapadas. Los daños en carreteras, hospitales, aeropuertos y redes eléctricas y de comunicación han complicado el ingreso de los cuerpos de emergencia.

Pie de foto: Soldados del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres N.° 80 trabajan en la remoción de escombros en el barrio El Refugio, donde colapsó una estructura de ocho pisos - crédito Ejército Nacional

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno colombiano declaró la emergencia nacional e instaló puestos de mando para coordinar las operaciones. En Cali también fueron desplegadas fuerzas de seguridad y se impusieron restricciones a la movilidad con el propósito de facilitar las labores de rescate y evitar incidentes en las zonas afectadas.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo ante las réplicas registradas después del terremoto. Durante este martes se reportó otra réplica de magnitud 3.8 en San José del Palmar, aunque los movimientos posteriores han sido de intensidad baja a moderada.

Debido a que las primeras 48 horas son consideradas cruciales para localizar sobrevivientes, las autoridades colombianas mantienen activas las operaciones de búsqueda.