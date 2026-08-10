México
Agregar Infobae enGoogle

La reforma indígena pretende evitar que algunas comunidades “simulen lo que no son”, adelanta Hugo Aguilar Ortiz

El ministro presidente de la SCJN afirma que la norma convertiría a pueblos originarios y afromexicanos en sujetos de derecho público

Aguilar Ortiz planteó que el Estado debe reconocer el pluralismo jurídico y la diversidad de formas de organización y de derecho de los pueblos históricamente marginados. REUTERS/Henry Romero
Aguilar Ortiz planteó que el Estado debe reconocer el pluralismo jurídico y la diversidad de formas de organización y de derecho de los pueblos históricamente marginados. REUTERS/Henry Romero
Guardar

La futura ley indígena reconocerá derechos plenos a la cuarta parte del país, de acuerdo con lo planteado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien sostuvo que la norma abrirá la puerta para que pueblos indígenas y afromexicanos sean tratados como sujetos de derecho público y ya no tengan que simular lo que no son” para acceder a servicios o reconocimiento jurídico.

Ese cambio se discute mientras ya están en marcha las consultas sobre la iniciativa presidencial. Según La Jornada, las asambleas regionales comenzaron el pasado 7 de agosto, están dirigidas a 16 mil comunidades de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, y concluirán el 13 de septiembre.

PUBLICIDAD

Hugo Aguilar afirmó que el reto de fondo es que el Estado reconozca el pluralismo jurídico y la diversidad de formas de organización y de derecho de esos pueblos, históricamente marginados. Desde su visión como integrante del pueblo mixteco y como titular del Máximo Tribunal, dijo que la ley general representa una oportunidad para romper con las inercias estatales.

“No se trata de incorporar a alguien, sino de abrazar esa diversidad. Este es otro reto, porque muchos van a decir ‘no, nos estás metiendo en un problema (con esta ley)’… Puede ser que sí, incluso que nuestros programas informáticos tengan que agregar una casilla, una hipótesis más. Implica una gran reforma a nuestra forma cotidiana de atender la realidad del pueblo, pero cercana a lo que realmente ocurre, dijo al diario.

PUBLICIDAD

Consulta sobre la ley concluirá el 13 de septiembre

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El Máximo Tribunal participa como observadora en la consulta y el ministro presidente negó que sea juez y parte. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN fue invitada por el Ejecutivo federal a participar como observadora en el proceso de consulta. Aguilar Ortiz rechazó que esa tarea convierta al tribunal en juez y parte frente a posibles impugnaciones futuras contra la legislación, porque su papel, explicó, se limitará a escuchar a las comunidades, tomar nota de sus planteamientos y elaborar un informe al final.

“Tampoco vamos a hacer un juicio de valor, o sea, no vamos a decir a la gente apruébenla o no la aprueben, sostuvo el ministro. Añadió que el conocimiento reunido en este ejercicio servirá como acervo para la Corte y como material para enriquecer el análisis de eventuales controversias relacionadas con la ley.

Aguilar Ortiz vincula la reforma con la deuda legal del México independiente

Indígenas de Seris Sonora (México) retratados por Alfredo Laurent en 1865. Archivo de la Soc. anthropologique de Paris, déposées au Muséum national d’Histoire naturelle. 155_07_0097
El ministro vinculó la reforma con más de 200 años sin una ley de reconocimiento pleno. (Archivo Infobae)

En la entrevista, el ministro sostuvo que en más de 200 años del México independiente no ha existido una ley que otorgue reconocimiento pleno a los pueblos que integran la nación. A su juicio, esa ausencia legal obligó a muchas comunidades a encajar en figuras ajenas a su organización real para poder acceder a derechos, servicios o personalidad jurídica.

Como ejemplo, mencionó el caso de una comunidad que compró autobuses pero tuvo que constituirse como sociedad anónima para obtener la concesión de transporte. Para Aguilar Ortiz, la futura norma debe terminar con esa distorsión y adecuar el marco jurídico a la realidad de un sector que representa una cuarta parte del país.

“Creo que ese es el objetivo (de la futura ley), que un marco jurídico acorde con la realidad y para nuestra realidad, que no esté obligado un sector amplio –porque estamos hablando de la cuarta parte del país– que tenga que simular lo que no es para ser atendido por el régimen jurídico. Esto yo creo que se tiene que acabar, declaró a la publicación.

Presidente de la Corte liga la ley al EZLN

Persona con pasamontañas negro y gorra oscura fuma pipa con humo blanco. Hay otras personas con pasamontañas y gorras al fondo, frente a un mural
Aguilar Ortiz recordó que el alzamiento de 1994 colocó estos temas en el centro del debate nacional y que la reforma de 2001 quedó corta para esas demandas. (Cuartoscuro)

El ministro también vinculó la iniciativa con una ruta de cambios abierta desde el conflicto zapatista. Recordó que el levantamiento del EZLN en 1994 colocó los derechos indígenas en el centro del debate nacional y señaló que él mismo integró en 1996 el cuerpo asesor del movimiento para la redacción de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena.

“El levantamiento zapatista generó un eco importante en el país, puso en los primeros temas del debate nacional y en lo personal abrigaba esperanzas de que ahí fuera el parteaguas para los pueblos. No fue así, la reforma constitucional de 2001 no reconoció a los pueblos como sujetos de derecho y se quedó en una expectativa. De hecho, de 2001 a 2011 la reforma fue prácticamente letra muerta; con la reforma en materia de derechos humanos adquirió un poco más de relevancia”, narró.

Para Aguilar Ortiz, el punto de inflexión llegó con la reforma al artículo segundo constitucional de 2024. Según explicó, ese cambio reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y abrió la posibilidad de construir un sistema jurídico más incluyente.

“Está ganando terreno una nueva perspectiva. Sigue habiendo resistencias, veo yo, pero cada vez va ganando más terreno la posibilidad de que los indígenas y los pueblos y las comunidades tengan una presencia real en la vida del país, que formen parte del proyecto del país y obviamente que formen parte de la acción cotidiana de las instituciones y la Corte no queda exenta de ese mandato”, enfatizó.

Temas Relacionados

SCJNIndigenasHugo AguilarReforma Indígena y AfromexicanaDerechos de Pueblos IndígenasPueblos Indígenas y AfromexicanosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kenia López Rabadán prepara su salida como presidenta de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados informa invitó a los titulares del Ejecutivo y del Judicial

Kenia López Rabadán prepara su salida como presidenta de la Cámara de Diputados

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones hoy 10 de agosto: volcadura en la México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones hoy 10 de agosto: volcadura en la México-Puebla

Cinco tipos de café que ayudan a reducir inflamación en el hígado graso

Tomar ciertas variedades de café puede mejorar el perfil hepático y disminuir el riesgo de progresión del hígado graso, según evidencia científica reciente

Cinco tipos de café que ayudan a reducir inflamación en el hígado graso

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

El ataque ocurrió en el cruce de Toltecas y Peñón; la SSC CDMX analiza las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar al responsable

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

La Beba aclara la relación que mantenía con César Gastélum tras versiones difundidas: “Teníamos un shippeo”

Rendición o traición: las apuestas que EEUU tendría para fracturar al CJNG luego de ofrecer más de 100 mdd en recompensas

“No salgan, por favor”: así se vivió el enfrentamiento entre militares y civiles durante una misa en Los Mochis, Sinaloa

Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán: similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

Survivor México confirma fecha para fin de temporada tan sólo un mes después de haber comenzado

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda y Yanet entre las finalistas

Novio de Aldo Rendón aguanta sus berrinches, la fuerte confesión del stylist en La Casa de los Famosos 2026

Tras fuerte pleito Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se piden disculpas en La Casa de los Famosos México: “Para mí eres una reina”

DEPORTES

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Cuándo debutará Chucky Lozano con Los Angeles Galaxy en la MLS

PSG vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO la Supercopa de Europa desde México

Ryan García critica a exrival de Canelo Álvarez y asegura que no es leyenda: “Me hubiera encantado pelear”

Quién es Cristóbal Álfaro, el jugador que le dio a México el triunfo en el Campeonato CONCACAF Sub 20