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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 10 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,8 pesos mexicanos, registrando una disminución del -0,11% en comparación con el cierre anterior de 19,82 pesos; según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,68%, mientras que en el último año su valor se ha reducido un 7,86%.

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El euro a peso mexicano ha registrado una tendencia negativa durante tres días consecutivos, reflejando una continua depreciación de la moneda europea frente a la mexicana.

Con una volatilidad actual del 2,55%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,55%, el mercado muestra señales de estabilidad en el tipo de cambio.

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