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Receta de crema fría de aguacate y pepino: ideal para una entrada saludable y con sabor

Esta sopa es ideal para un día caluroso cuando buscamos algo rico, sano y saludable

Un cuenco de sopa verde adornado con flores y láminas de pepino, junto a aguacate, pepino en rodajas, pan y un jarrón de líquido.
Una crema fría de aguacate y pepino, sopa untuosa y ligera elaborada en crudo, se presenta en una mesa de jardín con ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Buscas una entrada fría, refrescante y con un toque elegante para sorprender en verano? Sin duda esta crema fría de aguacate y pepino es la opción ideal gracias a su textura cremosa y su sabor suave la convierten en la opción perfecta para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer.

Ideal para abrir cualquier comida con un aire mediterráneo, esta receta tiene raíces modernas pero se inspira en la tradición de sopas frías que son populares en tiempos de primavera y verano.

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Marida perfectamente con un vino blanco seco bien frío o un espumoso suave.

Cuenco de crema verde con dados de aguacate, pepino, hierbas y sésamo; aguacate, pepino, lima, cilantro, aceite y semillas de sésamo en mesa de madera.
Un cuenco de crema fría de aguacate y pepino, una sopa ligera y untuosa elaborada en crudo, se adereza con dados de aguacate y pepino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de crema fría de aguacate y pepino

La crema fría de aguacate y pepino es una sopa untuosa y ligera, elaborada en crudo. La técnica principal consiste en triturar los ingredientes frescos para lograr una textura fina y homogénea. Es una opción fácil, sin necesidad de cocción, perfecta para días calurosos o menús healthy.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
  • Tiempo de preparación: 15 minutos
  • Tiempo de cocción: 0 minutos

Ingredientes

  1. 2 aguacates maduros
  2. 1 pepino grande
  3. 200 ml de yogur natural (puede ser griego para más cremosidad)
  4. 1 diente de ajo pequeño
  5. Zumo de 1/2 limón
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  7. Sal al gusto
  8. Pimienta negra recién molida
  9. Eneldo fresco o cebollino picado para decorar (opcional)
  10. Agua fría (opcional, para ajustar la textura)

Cómo hacer crema fría de aguacate y pepino, paso a paso

  1. Pela y trocea el pepino. Si la piel es fina puedes dejarla, si no, retírala.
  2. Parte los aguacates, retira el hueso y saca la pulpa con una cuchara.
  3. Coloca el pepino, aguacate, yogur y ajo en el vaso de la batidora.
  4. Añade el zumo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Si prefieres una textura más ligera, incluye un poco de agua fría.
  5. Tritura hasta conseguir una crema homogénea y fina. Prueba y ajusta de sal y limón.
  6. Reserva en la nevera al menos 30 minutos para que esté bien fría antes de servir.
  7. Sirve en cuencos, decora con eneldo o cebollino picado, y un chorrito extra de aceite de oliva.
  8. Consejo: Usa ingredientes muy fríos y sirve con unos cubitos de hielo si quieres una textura ultra refrescante.
  9. Consejo técnico: Añade el limón enseguida al triturar el aguacate para evitar que se oxide y pierda color.
Infografía de receta de crema fría de aguacate y pepino. Muestra pasos de preparación con ingredientes, utensilios y consejos para servirla fría.
La infografía de Infobae detalla una receta simple para preparar crema fría de aguacate y pepino, mostrando ingredientes, pasos y consejos de presentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 180 kcal
  • Grasas saludables (principalmente del aguacate y el aceite de oliva)
  • Proteínas: 3-4 g
  • Hidratos de carbono: 5 g
  • Fibra: 4 g
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consérvala en la nevera hasta 24 horas en un recipiente hermético. Remueve antes de servir y revisa el color: si el aguacate ha oxidado, puede cambiar el sabor y el aspecto.

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