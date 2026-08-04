Condenan a 16 años de cárcel a un maestro extranjero que falsificó su identidad y abusó de dos niños en Azcapotzalco. Crédito: FGR

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Un ciudadano de nacionalidad extranjera, mismo que cambió su identidad y se desempeñaba como maestro de primaria en la Ciudad de México fue condenado a 16 años y seis meses de prisión por abuso sexual agravado contra dos menores de edad, informó la Fiscalía General de la República.

El sentenciado, identificado como Timothy “N” o Timoteo “N”, cometió los delitos en una escuela primaria ubicada en la colonia Nueva Santa María, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. La condena fue obtenida por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), luego de que el juez valorara las pruebas aportadas y determinara su responsabilidad.

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Quién es Timothy “N” y cómo llegó a las aulas

Timothy “N”, de origen extranjero, cambió su identidad antes de cometer los delitos en México. Con ese perfil logró incorporarse como docente en una escuela primaria de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Condenan a 16 años de cárcel a un maestro extranjero que falsificó su identidad y abusó de dos niños en Azcapotzalco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esa posición de autoridad frente a niños, ejecutó actos sexuales en contra de dos víctimas menores de edad que estaban bajo su responsabilidad como profesor. La investigación de la FGR determinó, además, que el acusado ya contaba con antecedentes penales en su país de origen por la comisión de diversos delitos.

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La detención y el proceso judicial

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra en enero de 2017. A partir de ese momento, Timothy “N” quedó a disposición de la autoridad judicial.

El caso fue llevado ante un juez por el Ministerio Público de la FECOR. Durante el proceso, la FGR aportó las pruebas que el juzgador consideró contundentes para acreditar la responsabilidad del acusado en los hechos denunciados y ejecutados en contra de las dos víctimas menores de edad.

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La sentencia: 16 años y seis meses de prisión

Tras la valoración del material probatorio, el juez encontró a Timothy “N” penalmente responsable e impuso una pena de 16 años y seis meses de prisión.

La condena es resultado de una investigación que involucró a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y a la AIC. La FGR señaló que la sentencia fue posible gracias a las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la FECOR, cuya labor permitió sostener la acusación ante el tribunal y obtener un fallo condenatorio.

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Condenan a 16 años de cárcel a un maestro extranjero que falsificó su identidad y abusó de dos niños en Azcapotzalco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Timothy “N” se encuentra actualmente interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, donde cumplirá la pena impuesta por el juzgador.

Azcapotzalco, una alcaldía con casos reiterados de abuso en escuelas

La alcaldía Azcapotzalco registra varios antecedentes de abuso sexual en entornos escolares. En 2023, padres de familia de la escuela primaria Carlos Marx denunciaron a conserjes del plantel por presuntos tocamientos a siete niñas de segundo y cuarto grado.

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Los tutores bloquearon el Eje 5 Norte y acusaron a la supervisora escolar de encubrir los hechos sucedidos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a uno de los trabajadores señalados.

También en el año 2023, en la escuela Telpuchcalli, se denunciaron actos de pederastia agravada atribuidos a su directora, identificada como Hilda. La docente fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla en octubre de 2025, dos años después de que se registraran los hechos.

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